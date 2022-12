Los que nos dejaron en 2022

El diseñador Antonio Miró. Efe

Antonio Miró

El diseñador Antonio Miró murió en Barcelona el 3 de febrero a los 74 años. Hijo de sastre, abrió su primera tienda en la Rambla con solo veinte años y fruto del éxito creó en 1979 su propia marca, con la que llegó a presentar sus colecciones en las principales pasarelas internacionales. Gran observador, fue uno de los primeros diseñadores en apostar por modelos no profesionales en sus desfiles, en un tiempo en el que despuntaban grandes estrellas de figura esbelta. Apenas dos meses antes de su muerte tuvo que ver cómo su mítica firma entró en liquidación concursal judicial, un duro golpe consecuencia de la pandemia.

[Antonio Miró, diseñador y caballero, por Ramón de España]

El periodista Juan Pablo Colmenarejo, en el estudio de Onda Madrid. Onda Madrid

Juan Pablo Colmenarejo

El periodista Juan Pablo Colmenarejo murió en Madrid 23 de febrero víctima de un infarto cerebral con apenas 54 años. Estaba al frente de 'Buenos días Madrid' en Onda Madrid, ya considerado un histórico de la radio en España por su trayectoria y también por su talante, que le merecieron el respeto y el cariño de la audiencia fuera cual fuera su posición, procedencia o condición ideológica. La etapa profesional más trascendente de este padre, madrileño atlético -como se definía- transcurrió en COPE, al frente de 'La Linterna'. Antes había presentado 'La Brújula' en Onda Cero y ocupado responsabilidades en Televisión Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE).

['Los últimos Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo', por Iñaki Gil]

Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil.

Luis Roldán

El exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán murió en Zaragoza el 24 de marzo a los 78 años. Delegado de Gobierno en Navarra entre 1982 y 1986, fue nombrado director general de la Guardia Civil por el Gobierno de Felipe González. Bajo su mandato se produjo el acceso de la mujer a la Guardia Civil, creó el Servicio Marítimo y potenció los servicios de información antiterrotista. En 1993, Diario 16 desveló su desorbitado aumento de patrimonio, lo que le llevó a ser destituido. En abril de 1994 se fugó de España y 10 meses después fue detenido en Bangkok. Fue condenado a 28 años de cárcel. EL ESPAÑOL publicó la entrevista con Roldán que nadie publicó: "Mi historia es una gota de verdad en un océano de falsedades".

[Luis Roldán: catálogo de la corrupción y símbolo del final del felipismo, por Fernando Garea]

El actor Juan Diego en un patio de butacas en Madrid en una fotografía de 2015. Europa Press

Juan Diego

El actor Juan Diego murió en Madrid el 28 de abril consecuencia de una larga enfermedad a los 79 años. Nacido en Bormujos, Sevilla, fue uno de los más grandes del cine, el teatro y la televisión en España. Galardonado con tres premios Goya, participó en más de 70 largometrajes, una veintena de obras de teatro y en series de gran popularidad como Los hombres de Paco. Trabajó a las órdenes de Mario Camus -Los santos inocentes (1984), que lanzó su carrera-, Luis García Berlanga, Carlos Saura o José Luis Garci, entre otro directores. Fuera de los rodajes y las tablas, mantuvo el compromiso desde joven por la dignidad y derechos de sus compañeros de gremio.

[Juan Diego: la voz a ti debida, por Fernando Lara]

El periodista Jesús Mariñas en una imagen de 2017. Europa Press

Jesús Mariñas

El periodista Jesús Mariñas murió en Madrid el 10 de mayo víctima de un cáncer a los 79 años. La televisión llega a su vida en los años 90, con el nacimiento de las privadas, lo que supuso un boom para los programas de corazón. Aterrizó en La máquina de la verdad, en Telecinco, donde despuntó por su locuacidad. El 'estrellato' le vino en Tómbola, en Canal Nou y más tarde en todas las autonómicas de la Forta. Allí creó una recordada pareja televisiva con Karmele Marchante. Muy ligado a María Teresa Campos, pasó prácticamente por todas las cadenas. Con él murió la vieja escuela en su especialidad y una forma de reiventarse al mismo ritmo que lo hacía la televisión.

["¡Que te calles, Karmele!": adiós a Jesús Mariñas, uno de los iconos de la crónica rosa televisiva]

[Jesús Mariñas, el periodista mejor pagado en su época que revolucionó la prensa rosa: su vida, en imágenes]

La cantante de ópera Teresa Berganza. Europa Press

Teresa Berganza

La mezzosoprano Teresa Berganza murió en San Lorenzo de El Escorial el 13 de mayo a los 89 años. Fue una de las voces más ilustres de la música española, mostrando sus dotes vocales por todos los grandes templos líricos del mundo como la Scala de Milán, la Ópera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nueva York a lo largo de una fructífera carrera de más de 50 años. Con Claudio Abbado como aliado, protagonizó en 1973 en la Scala uno de los hitos más elevados de su carrera, metida en la piel de Isabella, de La italiana en Argel de Rossini. Premio Príncipe de Asturias en 1991 y Premio Nacional de Música en 1996, en sus últimos años desarrolló una importante actividad docente y dio multitud de clases magistrales.

La fotógrafa Ouka Leele. Europa Press

Ouka Leele

La fotógrafa Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida como Ouka Leele, murió en Madrid el 24 de mayo a los 64 años tras "una larga enfermedad". Fue uno de los iconos de de la Movida madrileña y una de las figuras que protagonizaron el cambio social y artístico que aconteció en España en los 80. La creadora se hizo célebre por sus instantáneas en blanco y negro coloreadas con acuarelas. Tomó su sobrenombre artístico de una constelación de estrellas inventada por El Hortelano, uno de sus compañeros de generación. Ganó el Premio Nacional de Fotografía en 2005 por "su decisivo testimonio de la sensibilidad y la vida artística española". Expuso en instituciones como el Museo Reina Sofía, la Fundación La Caixa o la Colección ARCO.

El periodista José Luis Balbín al frente de 'La clave'. RTVE

José Luis Balbín

El periodista José Luis Balbín murió en Madrid el 22 de junio a los 81 años. Fue uno de los comunicadores fundamentales en la historia del audiovisual en España y pionero de los debates en directo. Fue director de los Informativos de Radio Televisión Española, pero su nombre estará ligado por siempre a La clave (1976-1985 en TVE y 1990-1993 en Antena 3), un programa que llegó a tocar los asuntos entonces más sensibles -legalización de las drogas, homosexualidad o las nacionalidades- con invitados de prestigio, con pluralidad y moderación. El formato fue obra suya. El Ministerio de Cultura le otorgó en 2015 el Premio Nacional de Televisión.

Pedro Ferrándiz, histórico del baloncesto español. Real Madrid

Pedro Ferrándiz

El histórico entrenador de baloncesto Pedro Ferrándiz murió en Alicante el 7 de julio a los 93 años. El técnico dirigió al Real Madrid durante 13 temporadas en tres etapas diferentes (1959-1962, 1964-1965 y 1966-1975) y logró 12 Ligas, 11 Copas del Rey y cuatro Copas de Europa. Además, dirigió a la Selección entre 1964 y 1965. Ferrándiez es considerado una leyenda del baloncesto español y, en especial, del club blanco: es el entrenador más laureado. "Su legado será eterno, no solo por sus títulos, sino por su espíritu de innovación y por ser un visionario del juego, una figura única que cambió y revolucionó este deporte para siempre", le despidió el Real Madrid".

[Pedro Ferrándiz, el definidor del baloncesto español, por José Luis Llorente]

El exprimer ministro de Japón Shinzo Abe, en una imagen de marzo de 2020. Ramiro Agustín Vargas Europa Press

Shinzo Abe

El exprimer ministro de Japón Shinzo Abe murió en Nara el 8 de julio asesinado a los 67 años. Abe se encontraba en esta ciudad pronunciando un mitin cuando un exmilitar le disparó por la espalda con una escopeta casera. Abe, nacionalista y conservador, fue el mandatario más longevo (2006-2007 y 2012-2020). Sus defensores le reconocen como el hombre que hizo a Japón recobrar su poderío económico mundial y por haberse volcado en restituir el honor perdido, negando evidencias históricas y sin pedir perdón. Corea del Sur, Corea del Norte y China coincidieron en señalarle como la encarnación de la agresividad política. El crimen que acabó con su vida causó gran conmoción en uno de los países más seguros y pacíficos del mundo.

[Shinzo Abe, el hombre que quiso restituir el honor perdido de Japón, por Juan Carlos Laviana]

El exministro de Cultura y Deporte y gestor Cultural José Guirao. PSOE

José Guirao

El exministro de Cultura y Deporte y gestor cultural José Guirao murió en Madrid el 11 de julio víctima de un cáncer a los 63 años. Nacido en Pulpí, Almería, se incorporó al Consejo de Ministros en 2018 con el reconocimiento del sector. Fue director del Museo Reina Sofía entre 1994 y 2001 y de La Casa Encendida entre 2002 y 2014. Cuando dejó el Gobierno, en 2020, regresó a la Fundación Montemadrid, que dirigía antes de su paso a la política, con la que tuvo su primer contacto en los años 80 en la Diputación de Almería y más tarde en la Junta de Andalucía. El presidente Pedro Sánchez le definió en su despedida como "un hombre noble y brillante que puso con gran virtud su amor por la cultura al servicio de nuestro país".

[Mi amigo José Guirao, por César Antonio Molina]

La exmodelo y empresaria Ivana Trump. Ian Langsdon Efe

Ivana Trump

La exmodelo y empresaria Ivana Trump murió en Nueva York el 14 de julio "al caer accidentalmente por las escaleras" a los 73 años. "Era una superviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos a tener agallas y resistencia, compasión y determinación", escribió su familia en el comunicado en el que informó del fallecimiento. La exmodelo checoslovaca emigró a Estados Unidos y se casó con el magnate Donald Trump, que la introdujo en el mundo empresarial. La pareja, muy seguida por los tabloides, se divorció en 1992. Ivana decidió quedarse con el apellido de su primer marido y siguió desarrollando su carrera con negocios en muy distintos sectores.

La actriz Olivia Newton-John en Sidney en 2011.

Olivia Newton-John

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió en Santa Bárbara el 8 de agosto a los 73 años. Nacida en el Reino Unido pero criada en Australia, comenzó su carrera como cantante en los 60, pero no alcanzó el éxito hasta 1971 con su versión de If Not for You. En 1973 ganó su primer Grammy por su álbum debut, Le Me Be There. Publicó más de 20, pero si por algo será recordada es por dar vida a Sandy Olsson en Grease (1978), la película musical más taquillera del siglo XX. La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando tuvo que cancelar una gira recién anunciada. Sus últimos 30 años habló abiertamente de su enfermedad, dando aliento a quienes como ella la sufrían y subrayando la importancia de la detección temprana.

[Olivia Newton-John, la mujer que tuvo un sueño: lograr "un mundo más allá del cáncer", por Celia Amayuelas]

Mijaíl Gorbachov, último presidente de la URSS, en Berlín en 2011. Jörg Carstensen Europa Press

Mijaíl Gorbachov

El expresidente de la URSS Mijaíl Gorbachov murió en Moscú el 30 de agosto tras "una larga y grave enfermedad" a los 91 años. Fue el mandatario que puso fin a la Guerra Fría sin derramamiento de sangre, pero fracasó a la hora de prevenir el colapso de la Unión Soviética. Bajo su mandato, firmó acuerdos de reducción de armas con Estados Unidos y forjó alianzas con potencias occidentales para eliminar el Telón de Acero que había dividido a Europa desde la II Guerra Mundial. Gorbachov consideraba que "la violencia provoca ondas de choque difíciles de controlar", por lo que defendía que las relaciones internacionales "no se deben basar en la intimidación sino en la seguridad mutua", algo a subrayar en el contexto de una guerra en Ucrania iniciada con la invasión ordenada por Vladímir Putin.

[Muere Gorbachov, el hombre que quiso reestructurar la URSS y cambió el mundo, por Nicolás de Pedro]

Isabel II, durante una visita a Berlín. Michael Kappeler Europa Press

Isabel II

La reina de Inglaterra, Isabel II, murió en Balmoral el 8 de septiembre a los 96 años. Siete décadas en el trono terminaron de forma lenta y progresiva, con una retirada de la vida pública al ritmo que marcaba su ya delicado estado de salud. En su última imagen estrecha la mano a la fugaz primera ministra Liz Truss, dos días antes de fallecer. Un comunicado de Buckingham a las 18:30 hora de Londres aquel 8 de septiembre daba cuenta de la histórica noticia: la mujer que sacrificó su vida por la Corona, la 'reina pop' de un mundo de bloques, monarca de pocas palabras y amada por sus súbditos había muerto "pacíficamente" aquella tarde. Transcurrieron 11 días hasta su funeral, el 19 de septiembre, un espectáculo global. Carlos era -es- al fin rey a sus 74 años.

[Isabel II, última reina del Imperio y primera de la cultura pop, por Juan Carlos Laviana]

El escritor Javier Marías en Berlín en 2006. Jens Kalaene Europa Press

Javier Marías

El escritor, traductor y académico Javier Marías murió en Madrid el 11 de septiembre por una afección pulmonar a los 70 años. Varias veces candidato al Nobel de Literatura y miembro internacional de la Royal Society of Literature, es autor de 16 novelas, la última de ellas Tomás Nevinson. Fue uno de los escritores españoles más influyentes y respetados de las últimas décadas dentro y fuera de su país. Para muchos, el mejor en nuestra lengua de este tiempo. Corazón tan blanco (1992) supuso un gran éxito editorial y de crítica y su consagración definitiva. En años sucesivos llegarían Tu rostro mañana (2002), Mañana en la batalla piensa en mí (2006) o Los enamoramientos (2011).

[Javier Marías, un largo atrevimiento, por Manuel Hidalgo]

[Javier Marías, el divino impertinente, por Rafael Narbona]

[Javier Marías, 'in memoriam', por Ana Merino y Marcos Giralt Torrente]

[Javier Marías, el corazón de la palabra en el Reino de Redonda, por Luis María Anson]

El cineasta Jean-Luc Godard en Suiza en 2010. Efe

Jean-Luc Godard

El cineasta francosuizo Jean-Luc Godard murió en Rolle el 13 de septiembre por suicidio asistido a los 91 años. "No estaba enfermo, simplmente estaba agotado; era su decisión", señaló un allegado a Libération. Gigante del cine y y figura clave de la Nouvelle Vague, revolucionó el cine en los 60 con nuevas técnicas y dirigió películas tan icónicas como Al final de la escapada (1960) o Pierrot el loco (1965). Godard escribió, dirigió y supervisó el montaje de la mayoría de sus 131 películas, entre las que se incluyen un buen número de documentales y cortos. Querido por la crítica y los festivales, triunfó en la Berlinale, en Cannes, en Venecia y ganó el Óscar honorario.

[A partir de Godard, el mundo entero, por Carlos Reviriego]

[Jean-Luc Godard, el revolucionario que elevó el cine al panteón del arte, por Manu Yáñez]

El periodista Jesús Quintero, conocido como 'El loco de la colina'.

Jesús Quintero

El periodista Jesús Quintero murió en Ubrique el 3 de octubre a los 82 años. Era conocido como 'El loco de la colina'. Así se llamaba su programa de radio nocturno emitido en Radio Nacional de España entre 1980 y 1982 y que saltó a la Cadena SER hasta 1986. El formató superó nuestras fronteras por una particular forma de entrevistar, por el clima que generaba, por los silencios. Su siguiente programa de entrevistas fue en Televisión Española, en 1988, llamado El perro verde, otro éxito, y no dejaría de trabajar en los 90 con Ratones coloraos o La noche de Quintero. Destacó también elevar a la relevancia a personajes marginados o extraños, sus 'locos de la colina' o 'perros verdes', casos de 'El Beni de Cádiz' o 'El Risitas'. EL ESPAÑOL, en particular Daniel Ramírez, logró una de las últimas entrevistas que concedió.

[Querido Jesús Quintero: menos mal que no fuiste un policía, por Lorena G. Maldonado]

La actriz Angela Lansbury en Sidney en 2013. Efe

Angela Lansbury

La actriz británica Angela Lansbury murió en Los Ángeles el 11 de octubre "plácidamente mientras dormía" a los 96 años. Será recordada por interpretar entre 1984 y 1996 a Jessica Fletcher en la serie Se ha escrito un crimen, papel con el que consiguió 18 nominaciones a los premios Emmy y 14 a los Globos de Oro. En cine, tuvo notables actuaciones, destacando las tres por las que optó al Oscar: Gaslight (1945), El retrato de Dorian Gray (1946) y El mensajero del miedo (1963). En 2013 fue recocida con el honorífico. Su camino en Broadway comenzó en 1957. Nacida en Londres -hija de la actriz Moyna MacGill y nieta del político laborista George Lansbury- su familia se trasladó en la II Guerra Mundial a Nueva York. Allí comenzó a estudiar arte dramático.

Jesús Candel, alias 'Spiriman' en una manifestación en 2017 en defensa de la sanidad pública. Europa Press

Jesús Candel 'Spiriman'

El médico Jesús Candel, alias 'Spiriman', murió en Albolote el 14 octubre víctima de un cáncer de pulmón a los 46 años. Sanitario en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, fue referente de las protestas sanitarias en Andalucía. En 2020 anunció que padecía un cáncer "muy agresivo y extendido" y narró su enfermedad en redes sociales no sin controversia, afirmando "el que se quiere curar, se cura y el que no, se muere", o por abrazar alternativas a la ciencia. Calificó la Covid-19 de "pollavirus" y animaba a saltarse el confinamiento. Fue denunciado y condenado en varias ocasiones, frecuentemente por insultos a compañeros y contra superiores. Dejó como legado tres centros de apoyo a pacientes oncológicos.

[La última entrevista de Spiriman: "Si el cáncer no te mata, te matan los tratamientos"]

El cantautor Pablo Milanés en una actuación en La Habana en 2008. Claudia Daut Reuters

Pablo Milanés

El catautor cubano Pablo Milanés murió en Madrid el 22 de noviembre a los 79 años. Educado en plena ebullición cultural y política que acompañó a la Revolución, se bastaba con una guitarra y la voz. Llegó a publicar 40 discos. Sin embargo, su mayor legado mayor fue haber fundado, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola o Leo Brouwer la Nueva Trova. Más allá de lo musical, se erigieron como referentes de la protesta social en Latinoamérica. Milanés defendió el derecho de la oposición cubana a manifestarse en las calles. Su gran canción es Yolanda, pero también será recordado, entre otras, por Para vivir, A veces cuando el sol o Yo pisaré las calles nuevamente, contra el dictador Augusto Pinochet.

[Pablo Milanés: ensimismamiento melódico como consigna, por Maurilio de Miguel]

El escritor francés Dominique Lapierre. Europa Press

Dominique Lapierre

El escritor francés Dominique Lapierre murió en Ramatuelle el 4 de diciembre a los 91 años. Fue autor superventas como La ciudad de la alegría (1985), Era medianoche en Bhopal (2001) y ¿Arde París? (1965). La ciudad de la alegría vendió millones de ejemplares en más de treinta idiomas y fue adaptado al cine por el director Roland Joffé en 1992. Lapierre nació en el seno de una familia de diplomáticos. Pasó en París la II Guerra Mundial y a los 13 años viajó a Estados Unidos con su padre, que era cónsul. Allí desarrolló una gran afición por los viajes y la escritura. Estudió Periodismo y Literatura en París y ejerció como reportero en Paris Match entre 1954 y 1967.

