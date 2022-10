Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La ley marcial rusa entra en vigor en las 4 regiones ucranianas anexionadas

Día 240 de guerra en Ucrania.

La ley marcial decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, entró este jueves en vigor en las cuatro regiones ucranianas anexionadas, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

Además, Putin concedió nuevas facultades a los jefes de las regiones rusas con el fin de que adopten medidas de seguridad en relación con la población y con las infraestructuras críticas. El decreto presidencial sobre la imposición de la ley marcial fue ratificado este miércoles por el Consejo de la Federación o Senado de Rusia.

Putin no solo reforzó el control en sus nuevas adquisiciones territoriales, sino que redobló mediante otro decreto las medidas de seguridad en todo el país, especialmente en las seis regiones fronterizas con Ucrania, además de la anexionada península de Crimea.

En el campo de batalla, las atenciones se centran en Jersón. Los rusos, que tomaron la capital de la región del mismo nombre en los primeros días de la guerra, sostienen que las fuerzas ucranianas planean lanzar ataques indiscriminados con misiles sobre la población, bombardear la presa de Kakhovka, más al norte, e inundar la ciudad. "La parte ucraniana está reuniendo fuerzas para una ofensiva a gran escala… Existe un peligro inmediato de inundación", aseguró Vladímir Saldo, el gobernador designado por Rusia en la zona. Bajo este pretexto, Moscú calcula trasladar a entre 50.000 y 60.000 personas en menos de una semana para "ponerlas a salvo de los enemigos".

Ucrania, sin embargo, no ha dado indicios de querer arrasar Jersón, de la misma manera que no lo hizo con ninguna de las otras ciudades recuperadas durante la contraofensiva de Járkov. Según ha explicado al Financial Times Serhiy Kuzan, asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, todo forma parte de una "campaña de propaganda y desinformación" que las fuerzas enemigas podrían utilizar para culpar a Kiev de alguna actuación que está por llegar.