Evacuaciones masivas en Florida y apagón total y graves destrozos en Cuba por el huracán Ian

El huracán Ian ha puesto en alerta máxima a Cuba y Florida (EEUU). Un apagón a nivel nacional ha dejado sin luz a todo el país. 11 millones de cubanos se han quedado sin red eléctrica, que ha sufrido un colapso total por unas condiciones climatológicas extremas con rachas de vientos de 200 kilómetros por hora y fuertes lluvias. A última hora de este miércoles, el servicio eléctrico se había restablecido en una pequeña parte de la isla con una potencia muy reducida.

Situación complicada también en Florida, donde ya han sentido el azote del huracán Ian con graves inundaciones costeras y rachas de viento que alcanzan los 300 kilómetros por hora. Ian ha tocado tierra rozando ya la categoría 5, la máxima.

Las autoridades de Florida prevén graves daños por los fuertes vientos y las precipitaciones. "Es hora de arremangarse prepararse para esta tormenta. Esta es una tormenta poderosa que debe tratarse como lo haría si un tornado se acercara a su casa", ha advertido el gobernador estatal, Ron DeSantis.

Furacão Ian chega a Flórida, nos EUA, após passar por Cuba e a água do mar invade a cidade Fort Myers. Ruas, casa e prédios foram alagados. Na última atualização, o furacão chegou a categoria 4, de 5 possíveis na escala. pic.twitter.com/0yNJUXGaYK — Renato Souza (@reporterenato) September 28, 2022

Las evacuaciones se han frenado desde hace unas horas ya que no es seguro sacar a la población de algunas zonas de Florida. Además, ya se han producido los primeros cortes de luz.

Además, las autoridades de Estados Unidos buscan a, por lo menos, 23 migrantes cubanos desaparecidos tras un naufragio en los Cayos de Florida, mientras otros cuatro que viajaban en la misma embarcación alcanzaron tierra.

Dos muertos en Cuba

En Cuba la situación va mejorando. Con el huracán Ian ya en el sur de Estados Unidos, la isla se recupera lentamente del apagón y de las inundaciones. Al menos dos pesonas han muerto. Se trata de un hombre y una mujer a quienes se les cayó encima su vivienda en Pinar del Río, en el extremo oeste del país y una de las provincias más afectadas.

Las inundaciones y los daños en zonas costeras del occidente de Cuba son graves. Numerosas localidades quedaron aisladas y la agricultura está muy dañada. Los daños son muy "severos" en Pinar del Río, incluidas en las áreas tabaqueras, uno de los productos que más se exportan en Cuba. Todavía no hay cifras oficiales de pérdidas económicas.

Según publican varios medios, entre ellos la BBC, muchas de las personas que viven allí aseguran que es el peor fenómeno meteorológico que han visto "en su vida", a pesar de que esa región ha sido azotada por al menos tres huracanes en los últimos años.

Pinar del Río gravemente afectada tras el paso devastador del huracán Ian. Se produjeron destrozos en viviendas y locales comerciales, cayeron árboles y se cortaron vías de tránsito#huracanian #cuba #pinardelrio #cubaduele #soscuba #FuerzaCuba #FuerzaPinar pic.twitter.com/45rFLXrv6T — Ruder Proenza (@ruderproenza) September 28, 2022

"Nunca en mis 62 años había visto algo así. Lo hemos perdido todo", ha afirmado a Efe la cubana Maritza Cueto.

Por su parte, Héctor Polanco, de 32 años, explicó también a Efe que el tejado de su casa, donde vive con su mujer y su hijo de cuatro meses, se vino abajo de golpe durante la madrugada.

"No he dormido nada, mis hijas (de cuatro y 14 años) están con mi mamá y me quedé vigilando. Pero esto es mucho más de lo que esperaba", explica Yasmani Izquierdo, un panadero de 32 años, que explicó que el techo de su casa "salió volando" mientras él estaba en el baño.

Caos aéreo en Florida

En Florida, los daños de Ian se verán en las próximas horas, aunque las imágenes de inundaciones y viviendas destruidas se multiplican en redes sociales.

Por el momento, el caos aéreo es total. Los vuelos cancelados se cuentan ya por miles y hay aviones, incluso, completamente destruidos. Las escuelas han cerrado, mientras la población intenta abandonar en masa las zonas costeras que se encuentra más en riesgo. Las carreteras interestatales han registrado atascos en las últimas horas, principalmente en la costa oeste del estado.

Y amarre sus aviones por la Florida que Ian anda por ahí acabando , la verdad no entiendo cómo no rebasificaron esos aviones 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/UZRs6TjZz3 — Yorsh Zamora (@zamora_yorsh) September 28, 2022

El presidente norteamericano, Joe Biden, ha confirmado la aprobación de una ayuda de emergencia y la agencia federal de desastres ha desplegado unos 700 efectivos, que se suman a otros 5.000 comprometidos por la Guardia Nacional y 2.000 más llegados de otros estados.





