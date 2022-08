Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Kiev rechaza las acusaciones de Rusia sobre el asesinato de Duguina: "Son propaganda"

Las acusaciones de Moscú que relacionan a Ucrania con el atentado que mató el pasado domingo a la hija del ideólogo ruso Alexander Dugin no son "más que fruto de la propaganda" que difunde el Kremlin, que "está creando nuevamente mundos ficticios".



Así lo aseguró en su cuenta de Twitter Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y miembro del equipo designado por Kiev para negociar con Rusia un posible alto el fuego.



Rusia acusó este lunes a Ucrania del asesinato de la hija de uno de los ideólogos del imperialismo ruso, Daria Dúguina en un ataque terrorista que atribuyó a una ciudadana ucraniana y supuesta agente de los servicios secretos identificada como Natalia Vovk, de 43 años.



"El crimen fue preparado y ejecutado por los servicios especiales ucranianos", señaló el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia acerca del atentado cometido en la noche del sábado que mató a Dúguina, señaló Moscú.



Por su parte, Podoliak, al comentar la declaración del FSB ironizó sobre el hecho de que "la propaganda rusa está creando nuevamente mundos ficticios", al acusar a "una mujer ucraniana y a su hija de 12 años de hacer estallar un automóvil".



El asesor señala que "sorprendentemente (los rusos) no encontraron" los visados de Estonia que usaron los acusados para huir de Rusia tras el atentado.



A Pololiak todo este asunto le parece una especie de lucha "entre las víboras de los servicios especiales rusos" que no tiene veracidad.