Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 90, 08.00 horas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió hoy una retirada total de las empresas extranjeras de Rusia y les ofreció seguir operando en Ucrania y participar en la reconstrucción de este país tras la guerra, al intervenir por videoconferencia ante el Foro de Davos. Zelenski pidió que se refuerce aún más la presión sobre Rusia, con "sanciones convincentes", dijo, "al petróleo, bloquear a todos los bancos sin excepción, la retirada plena de las empresas extranjeras del mercado ruso". Y a estas "les ofrecemos seguir operando en Ucrania, un mercado de 40 millones de personas... Les invito a que formen parte del proceso de reconstrucción del país, una gran tarea... debemos reconstruir ciudades enteras", señaló. El líder ucraniano instó a tomar acciones decisivas, a adoptar "las sanciones máximas" contra Rusia para crear un precedente y " evitar que cualquier otro agresor quiera ejercer la fuerza bruta contra su vecino ". Aunque agradeció la ayuda internacional que Ucrania ha recibido hasta ahora, opinó que aún no es suficiente. En Ucrania "ya no hay ciudades pacíficas sino ruinas, y en lugar de turismo, bombas y misiles, este es el resultado si seguimos como hasta ahora", advirtió, ante la exclusiva audiencia de líderes políticos y empresariales de Davos. "Es importante hacerlo cuanto antes, con armas, con sanciones. Por eso Ucrania necesita todas esas armas que estamos pidiendo y no solo las que nos están brindando. Y por eso Ucrania necesita financiación, cuanto menos 5.000 millones de dólares al mes ", afirmó.

El Consejero de Rusia ante la ONU en Ginebra, Boris Bondarev, ha dimitido de sus funciones por la invasión de Ucrania ordenada por Vladimir Putin el pasado 24 de febrero. "Nunca me he sentido tan avergonzado de mi país", dice el consejero en una declaración escrita enviada a los medios. "Durante veinte años de mi carrera diplomática he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país como el 24 de febrero de este año. La guerra desatada por Putin contra Ucrania, y de hecho contra todo el mundo occidental, no es solo un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también, quizás, el crimen más grave contra el pueblo de Rusia. Con una letra Z en negrita ha tachado todas las esperanzas y perspectivas de una sociedad libre próspera en nuestro país", dice el diplomático.