Ucrania en un vistazo. Parte de guerra, día 69, 15.00 horas

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha firmado un decreto por el que prohíbe realizar todo tipo de operaciones con compañías y personas sancionadas por Rusia en respuesta a las "acciones inamistosas" de determinados países. La prohibición, según señala el decreto publicado hoy en el portal oficial de información jurídica, abarca desde organismos del Estado, de cualquier nivel, empresas e incluso hasta personas físicas que se encuentren bajo la jurisdicción de Rusia. Según la disposición presidencial, todos ellos no podrán efectuar operaciones, incluidas de comercio exterior, con personas jurídicas y físicas, así como con las organizaciones controladas por ellas, sometidas a sanciones. Además, Putin prohibió cumplir ante los sancionados por Rusia las obligaciones derivadas de transacciones, incluidas las de contratos de comercio exterior, en caso de que dichas obligaciones no hayan sido cumplidas o cumplidas parcialmente. El decreto veta asimismo las operaciones financieras en las que el beneficiario sea una persona jurídica o física sancionada por Rusia.

El papa Francisco ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, para pedirle que detenga la guerra en Ucrania, pero que aún no ha recibido respuesta, en una entrevista que publica hoy el diario "Corriere della Sera". El papa explicó que mientras que sí ha conversado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aún no ha hablado con Putin, de quien recibió una llamada en diciembre por su cumpleaños y que después de 20 días de guerra pidió al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que enviará al presidente ruso el mensaje de que estaba dispuesto a ir a Moscú. "Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo", explicó el pontífice.