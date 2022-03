Zelenski desafía a Putin: "Me quedo en Kiev el tiempo necesario para ganar la guerra"

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha vuelto a desafiar a Vladímir Putin y a alentar a los suyos a ganar la guerra. En un vídeo publicado esta noche desde su despacho, el presidente vuelve a repetir que no se marchará de Kiev bajo ninguna circunstancia y que se quedará "el tiempo que haga falta para ganara la guerra".

"Me quedo en Kiev. En la calle Bankova. No me escondo. Y no le tengo miedo a nadie. [Me quedaré] el tiempo que haga falta para ganar la guerra nacional", ha dicho el presidente.

Zelenski empieza el vídeo enseñando las calles vacías de Kiev: "Esta es la noche de lunes. ¿Recordáis que solíamos decir que los lunes son días duros? Ahora el país está en guerra, así que todos los días son lunes", dice mientras se graba con su móvil antes de sentarse en su despacho.

🗣️ "Estoy en Kiev, no me escondo y no le tengo miedo a nadie": el mensaje de Volodimir Zelenski a Vladimir Putin https://t.co/558RSlm8qm pic.twitter.com/s33amnp9dV — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 8, 2022

En su mensaje ha insistido en que Ucrania sigue apostando por la vía del diálogo pese a los pocos avances que se han conseguido en las conversaciones que van ya en la tercera ronda. "Somos realistas y seguiremos insistiendo en las negociaciones hasta que podamos decirle a nuestra gente: esta es la forma en la que vamos a llegar a la paz", ha dicho. "Sí, a la paz. Debemos saber que cada día de lucha, cada día de resistencia, crea mejores condiciones para nosotros. Una posición más fuerte para garantizar nuestro futuro, tras esta guerra, en paz".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan