'Puñalada en la espalda': el AUKUS agrieta la "indestructible" amistad de Francia y Reino Unido

El AUKUS, el acuerdo entre Reino Unido, EEUU y Australia, ha sentado mal en París. Hasta el punto de que el premier británico, Boris Johnson, ha tenido que salir a calmar unas aguas que aún siguen revueltas.

El primer ministro ha asegurado este lunes que la relación de su país con Francia es "indestructible" y que el pacto -a través del cual los tres firmantes compartirán conocimientos para crear submarinos de propulsión nuclear- "no es excluyente". "No es divisivo y no tiene por qué serlo", apostilló Johnson preguntado en una conferencia de prensa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La llamada a consultas de los embajadores franceses en Londres y Camberra hace cuatro días encendió las alarmas en Downing Street. El canciller francés, Jean-Yves Le Drian, justificó el pasado viernes esta decisión del presidente Emmanuel Macron en la "gravedad excepcional de los anuncios realizados el 15 de septiembre por Australia y Estados Unidos"; un acuerdo que desde el Elíseo se han tomado como una "traición", como una "puñalada en la espalda", en las contundentes palabras del dirigente. "Habíamos establecido con Australia una relación de confianza y esta confianza ha sido vulnerada", añadió.

El que sí sale beneficiado del acuerdo -y el menos salpicado en esta trifulca- es el Gobierno estadounidense, que adquiere dos nuevos socios comerciales para frenar el expansionismo chino en el Pacífico y en la región del Índico, una tarea que la Administración Biden considera estratégica, al igual que hiciera su predecesor en la Casa Blanca, Donald Trump.

Con este último, precisamente, comparó Le Drian a Biden, en una crítica algo más velada que las que dirigió a Londres: "Esta decisión unilateral, brutal e impredecible se parece mucho a las que hacía el señor Trump". El norteamericano ha pedido reunirse con Macron y atajar la crisis. La UE, por su parte, desconocía este pacto a tres hasta su anuncio el pasado jueves.

Contrato de 56.000 millones

Sin embargo, el intento de Johnson de apaciguar los ánimos franceses, por el momento, no ha dado resultados. La ministra gala de Defensa, Florence Parly, ha anulado este lunes un encuentro que tenía previsto para esta semana con su homólogo británico, Ben Wallace. Sucede que el AUKUS perjudica directamente al departamento que encabeza Parly, ya que el Gobierno australiano ha cancelado un contrato -firmado en 2016 y valorado en 56.000 millones de euros, le encargaba a Francia construir una docena de submarinos- para adquirir sumergibles franceses y, en su lugar, comprarlos en Estados Unidos. Una Francia agraviada en su orgullo nacional -y perjudicada en el terreno industrial- ha anunciado ya que "reevaluará" su relación con Reino Unido. La amistad que Johnson califica de "indestructible" tiene, al menos, una grieta.

