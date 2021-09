Biden ordena desclasificar los documentos de la investigación sobre los atentados del 11-S

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado este viernes desclasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La decisión la ha dado a conocer cuando está a punto de cumplir una semana de la retirada de sus tropas de Afganistán, y a pocos días del 20 aniversario del atentado en Nueva York.



Biden ha firmado una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia y a otras agencias gubernamentales revisar los documentos con el objetivo de que el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, los publique durante los próximos seis meses, indicó la Casa Blanca en un comunicado.



El anuncio llega a pocos días de que se cumplan los 20 años de esos ataques orquestados por la organización terrorista Al Qaeda y en los que murieron cerca de 3.000 personas.



"Cuando me postulé a la Presidencia, me comprometí a garantizar la transparencia sobre la desclasificación de documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Al acercarnos al vigésimo aniversario de ese trágico día, estoy cumpliendo con ese compromiso", dijo Biden en un comunicado.



A principios de agosto, cientos de supervivientes y familiares de las víctimas de los atentados pidieron a Biden que no asistiera a los actos de conmemoración de los ataques a menos que su Gobierno publicara nuevos archivos sobre lo ocurrido, especialmente sobre si Arabia Saudí jugó algún papel en los ataques.



La comisión del Congreso estadounidense que investigó los ataques concluyó que no había pruebas de que el Gobierno de Arabia Saudí o altos funcionarios de ese país hubieran proporcionado fondos a los terroristas implicados en los ataques, quince de los cuáles eran de origen saudí.



Sin embargo, varios congresistas y asociaciones de víctimas piden desde hace años más transparencia en cuanto a los documentos estadounidenses acerca de los ataques, que se han negado a desclasificar todos los presidentes del país hasta ahora.



La Casa Blanca no ha aclarado cuál será el impacto de la orden ejecutiva que firmó este viernes Biden y, por tanto, no se sabe si esa acción logrará satisfacer las peticiones de los supervivientes y familiares de las víctimas.



Poco después de que ese grupo hiciera público su malestar a principios de agosto, el Departamento de Justicia prometió que llevaría a cabo una nueva revisión de los documentos relacionados con los atentados.



La Casa Blanca todavía no ha anunciado a qué eventos acudirá el gobernante para conmemorar los atentados del 11 de septiembre.



"Mi corazón continúa estando con las familias del 11 de septiembre que están sufriendo y mi Administración seguirá trabajando respetuosamente con los miembros de esa comunidad", dijo este viernes Biden en su nota de prensa.



El mandatario también les agradeció que hagan oír sus voces para trazar "un camino hacia adelante".

Sigue los temas que te interesan