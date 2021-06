Al menos un muerto y 51 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Miami Beach

51 personas están desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de doce plantas en Miami Beach, según informó este jueves la cadena estadounidense CBS. El edificio residencial de 12 plantas y 40 años de antigüedad se derrumbó este jueves por causas no determinadas mientras sus habitantes dormían. Hasta ahora solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona, que fue sacada de los escombros.

El canal indicó que, según sus fuentes, esas personas no han aparecido más de diez horas después del derrumbe del edificio, situado en Surfside, al norte de Miami Beach.

Diez personas fueron tratadas en el lugar, dos fueron transportadas a hospitales y 35 rescatadas por los balcones del edificio, según fuentes oficiales. Fuentes de la Cancillería de Argentina confirmaron en Buenos Aires que hay cuatro argentinos qe están desaparecidos tras el derrumbe, según se ha podido saber por personas que sabían que estaban en ese edificio y no han logrado contactar con ellos.

Los equipos de rescate trabajan bajo la lluvia en busca de personas atrapadas entre los escombros del edificio, que se desplomó parcialmente en medio de la noche mientras sus ocupantes dormían, por causas aun no determinadas.

En solo segundos 55 unidades del edificio Champlain Towers, situado en la ciudad de Surfside, con una población mayoritariamente judía, se vinieron abajo como "panqueques", en palabras del alcalde Charles Burckett, por causas aún por determinar.

Hasta ahora las autoridades confirmaron solo una muerte, pero Burckett dijo que se teme que haya más personas que hayan perdido la vida y estén bajo los escombros.

Las tareas de búsqueda están dirigidas por los bomberos del condado de Miami-Dade y se ven entorpecidas por la lluvia. El gran temor es la posibilidad de que el edificio se desplome totalmente mientras se realizan esas tareas.

"No vamos a tener tanto éxito como nos gustaría para encontrar gente viva", subrayó el alcalde.

A primeras horas de la mañana los canales locales de televisión mostraron imágenes de cómo los bomberos sacaban a un menor de entre los escombros, al parecer indemne. De la pila de escombros sobresalían partes de colchones, cabecero de camas y otros muebles. Varios vecinos dijeron que se asustaron cuando sintieron una explosión, "era como si estuvieran cayendo piedras y después empezaron a caer chispas desde la pared y se fue la corriente".

Según el alcalde, aun no hay elementos suficientes para determinar la causa del colapso de "un tercio" del edificio, pero descartó que se deba a que fue construido hace 40 años. Aunque indicó que se estaban realizando obras en la cubierta, no cree que eso pueda haber provocado "algo que no suele pasar en Estados Unidos".

El edificio tiene entre 100 y 130 apartamentos, pero no se sabe cuántos estaban ocupados anoche ni cuántas personas había dentro cuando cayó una parte completa de la estructura, pues hay muchos vecinos que no viven permanentemente allí.