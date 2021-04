Cinco años sin poder volver a Dubái: veto a unas modelos por posar desnudas en un hotel

Ya hay sentencia para el grupo de 20 modelos detenidas en Dubái que posaron desnudas en el balcón de un hotel de Emirtos Árabes. Las autoridades árabes han decidido expulsarlas del país y les han prohibido volver en los próximos cinco años.

Los hechos ocurrieron, según The Times, en el apartamento de uno de los rascacielos de Marina, una zona exclusiva de Dubái, durante una sesión fotográfica organizada.

La Policía ha advertido en varias ocasiones que "cualquier persona que apele públicamente, se involucre en un discurso lascivo o seduzca a otros públicamente para que cometan libertinaje de cualquier manera, será castigada según el artículo 361 del Código Penal Federal".

Se ha considerado que las mujeres habían "ofendido la decencia pública" y ahora han sido deportadas después de pasarse en la cárcel durante nueve días. Ahora ya están de regreso en su tierra natal, Ucrania.

Una de las modelos, Yulia Ulyanochkina, de 19 años, ha narrado las penurias que han asado mientras estaban entre barrotes.

Entre otras cosas, explicó que tuvieron que ver cómo una mujer embarazada, detenida por otro motivo, moría a sus pies dentro del centro de detención "barbaró", según sus propias palabras.

.

Algunos expertos en política internacional señalan que las 20 mujeres, pese a todo, tuvieron suerte de no acabar condenadas a seis meses de prisión.

"A todos se nos ha prohibido entrar a los países del Golfo durante cinco años. El período de incertidumbre fue el más difícil, cuando te sientas y no sabes si te darán seis meses o te liberarán", ha exlicado Ulyanochkina.

Ella fue la primera en entrar a las celdas después de que unas 20 mujeres posaran desnudas para la foto del balcón. “Me pusieron sobre un colchón sucio. Me puse histérica ”, dijo. “Las chicas vinieron una a una. Solo entonces nos dimos cuenta de que estábamos privados de nuestra libertad. Fue aterrador", continúa.

“Las celdas eran horribles. Había muchos presos, el aire estaba húmedo, había hongos en los baños y mucho pelo. Siempre había una luz brillante en las celdas y no había ventanas. No sabíamos qué hora era. No existían medios básicos de higiene".

Otra modelo llamada Diana, de 19 años, ha explicado que las llevaron "a una celda pequeña, quizás, de dos metros por dos metros, con un colchón muy viejo. Había una mujer embarazada que murió en una celda diferente".

Otra de las mujeres, la modelo Irina Sotulenko, de 23 años, todavía no se explica como hubo "tantos problemas solo por los culos desnudos…".

"Cada 30 minutos había una formación para comprobar que nadie había huido. No había papel higiénico, solo agua. Finalmente compramos cepillos de dientes el quinto día. Nos dieron toallas al tercer día y llevábamos la ropa que nos trajeron. Una de nuestras compañeras tenía problemas renales pero no le dieron pastillas".

Otros arrestos

El organizador del viaje, el ucraniano estadounidense Vitaliy Grishin, de 41 años, continúa encerrado en Dubái. Es una especia de playboy al que se le ha fotografiado con nombres famosos como Barack Obama, Hillary Clinton, George Clooney o Sylvester Stallone.

Un hombre ruso que presuntamente estuvo presente cuando tuvo lugar la toma de la fotografía llamado Alexey Kontsov, de 33 años, jefe de una empresa de tecnología de la información, también está todavía en prisión.

Ambos están acusados de "violar las normas de la moral pública y organizar una sesión de fotos indecente", explicó en un comunicado de la empresa rusa Kontsov.

El fotógrafo Alexander Ten voló a Rusia antes de que la policía de Dubai comenzara a reunir a los participantes. Se le describe como buscado por las fuerzas del orden en los Emiratos Árabes Unidos.