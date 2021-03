Ferry directo entre Marruecos y Reino Unido: así aprovecha Rabat el ‘brexit’ a costa de España

Noticias relacionadas Así logró Mohamed VI en 24 horas la vuelta de 7.000 temporeras marroquíes atrapadas en Huelva

Marruecos ha sabido anticiparse al brexit firmando un Acuerdo de Asociación con el Reino Unido en octubre de 2019, y así mantener la misma relación económica tras su salida de la Unión Europea (UE).

El contrato bilateral ya ha dado los primeros frutos. El país vecino está sacando un mayor rendimiento económico desde el 1 de enero en sectores como la agricultura, cuyas exportaciones de productos frescos al Reino Unido han crecido exponencialmente.

En enero de 2021, con la entrada en vigor del brexit, las importaciones británicas de frutas y verduras de Marruecos aumentaron un 51 por ciento. Y el país magrebí ya reemplazó a Holanda como el principal proveedor de estos productos frescos a Reino Unido.

La demanda de fresas marroquíes aumentó un 459 por ciento con respecto al año pasado. En enero de 2020 Marruecos envió a Reino Unido 231 toneladas, cifra que alcanzó las 1.292 toneladas este mes de enero.

"Boicotear con los berries"

Este crecimiento ya lo predecían los empresarios de la agricultura en España. Antonio Luis Martín, propietario de Frutas Curi en Cartaya (Huelva), es uno de los pioneros en el contrato en origen en Marruecos para la recogida de la fresa en los campos onubenses. En una entrevista con EL ESPAÑOL, adelantó que “Reino Unido nos va a boicotear con el turismo y los berries -frutos rojos- en Huelva”.

En todo caso, sostiene que “las relaciones no serán fáciles” porque “su cultura no se la va a cambiar ningún anglosajón. No desaparecerán ni el ramadán, ni la fiesta del cordero, y al final los llevará a un desacuerdo. No van a cambiar la cultura árabe por instalarse en el país”.

Las importaciones de verduras y frutas de países no comunitarios (251 toneladas) a Reino Unido ya han superado las cifras de las de la UE (220 toneladas). De todos modos, por el momento, España sigue siendo el mayor exportador a Reino Unido, pero Marruecos aumentó el número de envíos acercándose a Holanda y Sudáfrica, que ocupan el segundo y tercer puesto en el ranking de países exportadores.

Sin embargo, los tres han bajado sus números del 10 por ciento, en el caso de España; hasta el 26 por ciento de Holanda, en enero de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras, Marruecos ha aumentado su exportación un 51 por ciento, pasando de 20.000 a 30.000 toneladas.

En general, el sector de frutas y hortalizas frescas se está comportando bien durante la presente campaña. El ministro de Agricultura de Marruecos, Aziz Akhannouch, informó que las exportaciones de frutas y verduras del país totalizaron 474.000 toneladas en enero.

Las exportaciones de productos hortofrutícolas registraron el 21 de marzo de 2021 un incremento en volumen de alrededor del 3 por ciento en comparación con la campaña anterior en la misma fecha.

Ferry directo

Para facilitar el transporte y ahorrar costes, Reino Unido está trabajando en el lanzamiento de una nueva ruta de ferry que unirá directamente los puertos Tánger Med y Poole (Dorset) para transportar las verduras y hortalizas y evitar las tasas de la UE a países extracomunitarios. De esta manera, el producto agrícola se envía directamente, y evita pasar por los países de la UE y tener que pagar tasas y aranceles.

La compañía United Seaways ofrecerá un servicio directo semanal con un ferry de tránsito ro-ro reduciendo el tiempo de viaje actual desde Marruecos a Reino Unido a la mitad, menos de tres días. Por lo que el servicio es interesante para importar productos frescos.

Nasser Bourita, el ministro de Exteriores de Marruecos, junto al primer ministro británico, Boris Johnson.

Aunque no hay una fecha, la empresa espera comenzar a navegar en los próximos meses. Sobre todo, teniendo en cuenta que prevé controles adicionales sobre las importaciones de la UE a partir de julio.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la inteligencia extranjera vislumbra bloqueos en los puertos españoles a las frutas y hortalizas marroquíes en 2022 debido a las pérdidas. Por ello, también están preparando rutas alternativas desde Nador y Tánger Med a Francia.

Trabajadores marroquíes

Igualmente, Reino Unido necesita mano de obra, y en los acuerdos bilaterales post Brexit se contempla la contratación en origen de trabajadores marroquíes en sectores en los que Reino Unido necesita personal formado.

Un modelo que España lleva años desarrollando con las mujeres marroquíes que recogen fresas en los campos de Huelva. Antes de la pandemia, los empresarios onubenses contrataban alrededor de 20.000 trabajadoras durante la campaña de recolección. El año pasado, con el cierre de las fronteras por la Covid-19 el 13 de marzo, solo 7.000 mujeres llegaron a Huelva.

Proyectos del grupo minero británico Altus para explotar plata y cobre en Marruecos.

También se beneficia de la mano de obra barata; por eso ha adquirido terrenos no solo para cultivar fresas, sino también para hacer vino con las uvas de algunas regiones marroquíes, como Berkane, en el norte del país, localidad próxima a la ciudad autónoma de Melilla.

Así, Reino Unido también apuesta por la producción en el país con mano de obra más barata. De esta manera, también establece un puente con otros países del continente africano en el campo de las inversiones bancarias y en el sector de las energías renovables.

De hecho, en el mes de febrero, en el marco del proyecto Nexo de la seguridad del agua en el norte de África financiado por Reino Unido, el país ha ofrecido nuevos datos y mapas sobre el cambio climático para apoyar la gestión del agua y la agricultura en Marruecos.

“Estos nuevos datos sirven para planificar un futuro más resiliente, especialmente en materia de gestión del agua y la agricultura”, indicó el Centro para la Integración en el Mediterráneo en un comunicado.

“La escasez de agua constituye una amenaza real para la estabilidad y el desarrollo sostenible en Marruecos”, dijo el embajador británico en Marruecos, Simon Martin, citado en el comunicado.

Estas reuniones de trabajo entre ambos países son habituales. La última se celebró este mes sobre estadísticas, donde se trataron los números y el rendimiento del Acuerdo de Asociación.

Recursos naturales

La cooperación se extiende a licitaciones en el país. Reino Unido se ha instalado oficialmente en Marruecos con empresas de potasio, gas y minerales.

El grupo minero británico Altus Strategies consiguió tres nuevos proyectos de cobre y plata en el Anti-Atlas que suman 252 kilómetros cuadrados, adjudicado a su filial, Aterian Resources Limited, tras una licitación.

Con la licencia de funcionamiento del Departamento de Energía en la mano, la empresa minera británica Emmerson PLC está movilizando los fondos necesarios para comenzar a trabajar en la planta de potasio de Khemisset antes de finales de 2021.

La firma británica, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, ha confirmado a sus accionistas que el inicio de la producción de la que será la mina de potasio más grande de África se producirá en 2023.

Los fondos necesarios para las obras de construcción se movilizarán en la segunda mitad de 2021. En febrero pasado, Emmerson PLC recaudó 6,4 millones de euros para acelerar el desarrollo del proyecto.

En total, según Emmerson, se crearán 2.385 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante la construcción del proyecto. Una vez en pleno funcionamiento, se emplearán un total de 1.500 personas (760 empleados directos).

Marruecos juega las cartas de la agricultura y la industria con Reino Unido con una oferta competitiva en busca de un Tratado de Libre Comercio. En lo que respecta al sector industrial, el tejido económico no está muy desarrollado con Reino Unido, así intenta diversificar sus objetivos e invitar a grupos británicos a instalarse en el país.