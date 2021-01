La policía británica borra por error 400.000 historiales de criminales: "Es realmente grave"

La policía británica ha borrado por error esta semana en torno a 400.000 historiales criminales que contenían huellas dactilares e información sobre ADN, entre otros datos, según han revelado varios medios británicos. Tras conocer la noticia, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha exigido a la ministra de Interior, Priti Patel, que ofrezca explicaciones ante el Parlamento por un suceso que considera "realmente grave".



Los historiales se eliminaron por accidente durante una operación rutinaria para limpiar las bases de datos de la policía a nivel nacional, según destapó el diario The Times.



"Desafortunadamente, debido a un error humano, se introdujo un código defectuoso como parte de un mantenimiento rutinario esta semana, lo que ha resultado en el borrado de algunos historiales que actualmente se está investigando", admitió el secretario de Estado de Criminalidad y Policía, Kit Malthouse.



"Hemos puesto solución al problema, de modo que ya no puede volver a ocurrir, y estamos trabajando a gran velocidad con colaboradores de la policía y con personal del Ministerio de Interior para tratar de recuperar la información y conocer el alcance completo del problema", agregó.



Según The Times, el Consejo Nacional de Jefes de Policía calcula que 213.000 historiales delictivos, 175.000 órdenes de arresto y 15.000 perfiles personales pueden haber desaparecido de las bases de datos británicas.



El líder de la oposición laborista, abogado de profesión y jefe de la Fiscalía de Inglaterra y Gales entre 2008 y 2013, indicó en una entrevista con la cadena Sky News que, "habiendo trabajado en la Justicia criminal durante muchos años", comprende "lo importante que resulta esa información".



"Algunos de esos (historiales) corresponden a casos abiertos, a investigaciones que están en marcha, así que no se trata solo de archivos históricos", aseguró Starmer, que pidió a la ministra de Interior que "asuma la responsabilidad" de lo ocurrido.