George Forsyth, de jugar en el Borussia Dortmund ¿a presidente de Perú con 38 años?

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Victoria Nacional, el exfutbolista George Forsyth, que se dice "harto" de la vieja política, se alza a sus 38 años como representante de una "nueva generación" dispuesta a combatir la corrupción enquistada y devolverle la estabilidad al país tras años convulsos.



Líder en las encuestas para las elecciones de abril próximo, Forsyth, hijo del diplomático y exlegislador Harold Forsyth, confía en que los comicios retiren del Congreso a la "antigua casta política", a la que culpa del "clima de conflicto" instaurado en Perú, un país que en los últimos 4 años ha tenido 4 presidentes.



"Yo mismo estoy harto de estos políticos, entonces yo no podría ser uno", declaró en una entrevista a Efe el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, quien esta semana realizó una visita a Sao Paulo para buscar soluciones en el ámbito de la enseñanza virtual y en la gestión de la compra de vacunas.



Pregunta. ¿En caso de ganar las elecciones cuáles son los planes para garantizar la gobernabilidad y recuperar la estabilidad política?



Respuesta. Representamos una nueva generación, creemos en la unión. Los peruanos tenemos un país bendecido, pero lamentablemente los políticos antiguos no han sabido llegar. Definitivamente nosotros vamos con un mensaje de paz, de consenso, queremos que el país salga adelante.



Lamentablemente, los políticos antiguos, llevados por intereses personales, como la corrupción, han generado este clima de conflicto.



P. Pero en el Congreso permanecen "políticos antiguos", como usted mismo mencionó. ¿Cómo negociar con la "vieja política"?



R. De por sí los jóvenes rechazan mucho la política, pero le han tomado el interés porque entienden que de eso depende su futuro y la estabilidad del país. Definitivamente va a haber un voto mucho más interesado y de conciencia. Hacemos lo nuestro con buenos candidatos, pero esperemos que en estas elecciones pueda retirarse mucha de esta casta política antigua.



P. Precisamente en el marco de su visita a Brasil se reunió con el expresidente Michel Temer, conocido por su capacidad de articulación política, la cual le permitió librarse de procesos de corrupción durante su mandato. ¿Qué consejos le ha dado?



R. Es una persona con una amplia experiencia que también manejó un país con sus problemas en un momento muy complicado, por eso nos ha dado muchos consejos. Dijo lo mismo: vaya con un mensaje de consenso, de paz, de unión. Los peruanos estamos cansados.



P. ¿Cuál sería la principal bandera de su Gobierno en caso de ganar las elecciones?



R. La lucha contra la corrupción es una bandera importantísima. Tan solo el año pasado fueron robados 23.000 millones de soles (6.300 millones de dólares). Somos un país hermoso, pero con muchas dificultades. Por ejemplo, no hay una gran conexión de agua, nos dicen que nos lavemos las manos, pero la población ni siquiera tiene ni el agua para lavarse. Más del 60 % del país no tiene un internet estable.



P. ¿Hay alguna medida concreta para combatir la corrupción en caso de vencer las elecciones?



R. Queremos incluir una Constitución anticorrupción. Ahora se está debatiendo si debe de haber un cambio de Constitución o no, pero ninguna Constitución realmente nos ha protegido a los peruanos contra este flagelo que es la corrupción. Queremos implementar los jurados civiles que existen en muchos países en los temas de corrupción.

George Forsyth. EFE

George Forsyth.