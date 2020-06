Olof Palme, ¿caso cerrado?: las incógnitas del magnicidio que conmocionó a Suecia

sin aportar pruebas técnicas que despejen las dudas sobre el magnicidio que traumatizó al país hace 34 años.



Las declaraciones previas del fiscal del caso, Krister Petersson, mostrándose optimista sobre su resolución y las especulaciones sobre el hallazgo del arma del crimen habían disparado las expectativas.



Pero la solución presentada no es concluyente, no tiene pruebas nuevas y se basa en un análisis de testimonios y del controvertido papel de un testigo, señalado ya hace dos años por el periodista Thomas Pettersson en un premiado reportaje en la revista Filter.



El supuesto asesino es Stig Engström (el llamado "hombre de Skandia" por la aseguradora para la que trabajaba como publicista y que tenía su oficina cerca del lugar del crimen), incluido como testigo y protagonista en medios suecos en los días posteriores a los hechos.



El 'hombre de Skandia'

Lo único probado es que Engström, de 52 años, abandonó la oficina, donde se había quedado a trabajar hasta tarde, poco antes de que Palme fuese asesinado y que volvió veinte minutos después.Palme había salido con su esposa Lisbet la noche del viernes 28 de febrero de 1986, sin escolta, a un céntrico cine de Estocolmo.El "hombre de Skandia" dio declaraciones contradictorias a la policía: dijo haber sido uno de los primeros en llegar al lugar y haber hablado con Lisbet Palme, algo que nadie pudo confirmar, como tampoco sus movimientos o su contacto visual con el tirador.Aunqueque disparó por la espalda a Palme, las descripciones del sospechoso (gorra, abrigo oscuro, maletín) coinciden con las de la ropa que llevaba Engström."Sus propias explicaciones de lo que hizo en ese tiempo no cuadran con lo que dijeron otros. Todo apunta a que estaba en el lugar, pero en otro rol muy distinto del que quiso hacer creer", dijo Krister Petersson en una comparecencia de más de dos horas.El comportamiento "extraño" de Engström continuó en días posteriores con declaraciones a los medios en las que parece "burlarse" de la policía y jugar al despiste, según Petersson."Esto habría sido suficiente para un arresto y pasar a prisión preventiva, aunque no para una condena. Luego podríamos haber hecho análisis de la ropa, registros, etc, y construir un caso", señaló el fiscal, que descartó que Engström formase parte de una conspiración., fue miembro de un club de tiro y tenía acceso a armas a través de un conocido: el "grupo Palme" (la unidad policial a cargo de la investigación) confiscó al menos un revólver para hacer una prueba balística.Pero el Instituto Nacional Forense concluyó que el mal estado de las dos balas conservadas hace imposible cualquier análisis.Los informes iniciales de la policía incluyen a Engström como sospechoso, pero no fue citado para la reconstrucción posterior y desapareció de la investigación, algo "sorprendente" para el fiscal.