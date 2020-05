Bendecir a los feligreses con una pistola de agua: la idea de un sacerdote para respetar la distancia

C. G.

En todos los sectores de la sociedad se ha hace uso de la creatividad para adaptarse a la nueva normalidad que ha traído consigo el coronavirus y poder continuar así con las actividades habituales. En la iglesia de Saint Ambrose Parish en Detroit la situación no ha sido menos y el padre Tim Pelc, ha comenzado a bendecir a los feligreses con una pistola de agua para respetar el distanciamiento social.

Mientras otros miembros de la Iglesia apuestan por retransmitir las misas por internet o realizarlas sin que los fieles salgan del coche para evitar la expansión del virus, el padre Pelc ha optado por un método muy particular para bendecir a los asistentes que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Desde Semana Santa los feligreses esperan dentro de sus coches y el padre Pelc, ataviado con una mascarilla, guantes y una pantalla protectora, les dispara el agua bendecida con una pequeña pistola de agua y desde una distancia segura.

El sacerdote, de 70 años, explicó que con la idea surgió para llamar la atención de los más pequeños de su iglesia, situada en Grosse Pointe Park, para animarles a asistir a los oficios durante estas fiestas sagradas para los cristianos. “La idea original era hacer algo por los niños de la parroquia”, dijo Pelc a Buzzfeed News el pasaod fin de semana.

“Estaban listos para tener una Pascua diferente a cualquier otra de su pasado, así que pensé, ¿qué podemos hacer para cumplir todos los protocolos de distanciamiento social?”. Fue entonces cuando pensó en emplear la pistola de agua, aunque antes de ponerlo en práctica preguntó a un amigo, médico en una unidad de emergencias, si era una opción segura.

Imagen de un meme creado a raíz de las imágenes del padre Pelc. St. Ambrose Parish Facebook

“Él dijo: ‘no solo es seguro, es divertido’, y vino con sus hijos”, contó Pelc al diario estadounidense. “Me proporcionó todas los elementos de protección personal que necesitaba. El sol salió, y tuvimos una buena participación. Fue una forma de continuar una antigua costumbre, y la gente parecía disfrutarla", agregó.

Aunque la medida comenzó a llevarse a cabo en abril, las fotografías del padre Pelc, que fueron subidas a la cuenta que la iglesia de St. Ambrose tiene en Facebook, se han popularizado recientemente en Twitter, donde una de las imágenes llegó a tener más de 123.000 retuits.

Las fotografías del padre Pelc se han extendido tanto que incluso asegura que han llegado al Vaticano. "La publicación tuvo dos visitas del Vaticano, lo que me preocupó, pero todavía no he escuchado nada”, comentó el sacerdote.

El estado de Michigan es uno de los más afectados por el COVID-19 en EEUU. Según los registros oficiales, allí ya suman 51.142 casos positivos y 4.891 muertes. Asimismo, en el condado de Wayne, donde se ubica la ciudad de Detroit, se han contabilizado más de 19.000 casos y 2.213 fallecimientos.