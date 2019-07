Así será la batalla legal en Londres que desvelará las intimidades del jeque de Dubai

Haya Bint Al Hussein está en Londes y allí ha llevado Emiratos Árabes Unidos la batalla legal para lograr su regreso. Tras la solicitud a Alemania, donde afirmaban que había pedido refugio previamente, ahora es Reino Unido quien se ve presionado. Allí, un tribunal británico ha abierto una causa sobre la disputa ya que ella pretende divorciarse de Sheikh Mohamed bin Rashid Al Maktum, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, mediante la justicia británica.

Mientras, Dubái ha solicitado al gobierno de Theresa May, a través de canales privados, que Haya sea devuelta a Emiratos, según ha informado The Guardian. Algo sobre lo que el Ministerio de Exteriores británico no ha querido pronunciarse.

Esta disputa que ha adquirido carácter internacional y ahora alcanzará el terreno legal. Entrará incluso en el ámbito familiar ya que Haya se llevó, además de 35 millones de euros, a los dos hijos en común de ambos: Al Jalila, de 11 años, y Zayed, de 7.

Aficionada a la equitación

Haya no ha sido vista en público desde el pasado 20 de mayo. Tampoco ha interactuado como era habitual en las redes sociales, al menos hasta el pasado febrero.

Las autoridades de Emiratos creen que Haya, de 45 años, la más joven de sus esposas, se ha preocupado por su seguridad personal durante su estancia en Londres. La hija del difunto rey Hussein de Jordania, que salió de Dubái hace un mes, tiene una casa de 95 millones de euros cerca del palacio de Kensington. Fue educada en colegios privados del Reino Unido y estudió filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Haya Bint Al Hussein (@hrhprincesshaya) el 8 Feb, 2018 a las 3:58 PST

Tiene además cierta cercanía con la familia real británica. Haya fue embajadora de buena voluntad para el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas y miembro del Comité Olímpico Internacional. Es muy aficionada a los eventos ecuestres por lo que extrañó no verla en las carreras de este verano en Ascot.

Por el mismo motivo es habitual verles Sotogrande, donde se celebra cada año el Campeonato Internacional de Polo y lugar de encuentro para los aficionados del mundo equino.

Exteriores no se involucra

Fue, de hecho, en los Juegos Ecuestres mundiales de 2002 en Jerez de la Frontera donde ella y Sheikh se conocieron. Dos años más tarde, en 2004, se convirtió en la sexta esposa del jeque.

“Una flecha fatal ha atravesado mi corazón y me ha enloquecido”, dice ahora en uno de los poemas publicados por el jeque, lamentando la huida de su sexta esposa.

El Ministro de Exteriores ha negado estar involucrado en el tema alegando que se enmarca dentro de un ámbito privado, por lo que la cuestión no les concierne a ellos.

La embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres ha negado, mediante un portavoz, estar involucrada en absoluto en la estancia de Haya en Reino Unido: "Nuestro gobierno no tiene la intención de hacer comentarios acerca de las acusaciones sobre la vida privada de los individuos. En cuanto a si ha planteado un problema de este tipo con sus homólogos alemanes o británicos, la respuesta es no".

No es la primera huida familiar que vive Sheikh. Latifa Bint Mohamed, una de sus hijas, escapó de Dubai hace nueve meses. La encontraron en un barco en la costa de la India y la devolvieron a casa. Ella denunció en un vídeo los malos tratos de los que era víctima y la falta de libertad para moverse. Las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, tras 15 años de matrimonio, Haya intenta tener más éxito en una huida que tiene como objetivo una nueva vida en Reino Unido.