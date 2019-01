Gran repercusión del manifiesto 'Europa en llamas' de 30 intelectuales promovido por Bernard Hernri-Lévy

"Europa está en peligro y solo los patriotas europeos pueden hacer frente a los populismos que asolan el viejo continente". Es la principal idea que arroja el manifiesto impulsado por el escritor y filósofo francés Bernard-Henri Lévy, respaldado por 30 pensadores de distintos países europeos, y que ha logrado una gran repercusión, recogido por medios de dentro y fuera del continente.

El manifiesto, Europa en llamas, publicado este fin de semana en el francés Libération y en este periódico, recoge la preocupación de Lévy y otros intelectuales europeos por la amenaza de los populismos y su incidencia en las próximas elecciones europeas.

"Terminar con la construcción europea, encontrar el 'alma de las naciones' y renovar una 'identidad perdida' que a menudo solo existe en la imaginación de los demagogos: ese es el programa común de las fuerzas populistas que se extienden por el Viejo Continente", escriben.

Ante esta situación preocupante y con unas elecciones europeas cada vez más cercanas, los firmantes exhortan a los "patriotas europeos" porque "cuando rugen los populismos es necesario querer a Europa o fracasar". Y añaden: "Es preciso, mientras que amenace por doquier el repliegue soberanista, retomar la voluntad política o rendirse ante quienes imponen por doquier el resentimiento, el odio y su cortejo de pasiones tristes".

El manifiesto ha sido recogido por diarios de dentro y fuera del continente. Las palabras han aparecido replicadas en España por El País, por La Repubblica en Italia, en el estadounidense The New York Times, el británico The Guardian o El Universal de México.

"El fascismo está llamado a nuevas ediciones"

El escritor, filósofo e impulsor de este manifiesto, habla este domingo en una entrevista en Le Journal du Dimanche, sobre esa deriva que están asumiendo los países europeos y alerta de que el fascismo "está llamado, por desgracia, a nuevas ediciones".

Lévy cree que cuando el fascismo retorne, "debe ser reconocido y saber cómo llamarlo por su nombre", y por ello critica a quienes no entienden que el fascismo "no es una aberración de la historia", sino "una categoría política por derecho propio".

En ese sentido, cuestiona la tendencia a aplicar continuamente la denominada ley de Godwin, según la cual “a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno. Y en ese momento la discusión se acaba”.

Según Lévy, es precisamente esa tendencia a hacer referencia al fascismo como "una palabrota", como un recurso que sacar a colación para zanjar una conversación, y no como "un tipo de régimen", lo que perjudica al entendimiento, a su reconocimiento y, por tanto, a su confrontación.

Presentación de 'Looking for Europe' en España

Lévy estará esta semana en España presentando su última obra, Looking for Europe, en la que profundiza en esa preocupación por el deterioro de los valores europeos que a juicio de los firmantes del manifiesto se encuentran en grave peligro.

En la representación, un Lévy impotente trata de escribir un discurso sobre Europa, pero se ve incapaz al pensar en la deriva populista, xenófoba y antisemita que asola al viejo continente desde hace años. Cuando está a punto de tirar la toalla, el recuerdo de pensadores como Dante o Goethe, le despiertan cierto optimismo y la idea de que nunca está todo perdido.

Lèvy, que inició la gira de su obra en Nueva York, presentará esta semana la obra en Barcelona junto a Josep Ramon Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana. El público tendrá dos ocasiones para ver la obra, el 25 de marzo en el Teatre Coliseum de Barcelona y el 26 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.