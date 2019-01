Diputados laboristas desafían a Corbyn reuniéndose con May sobre el 'brexit'

Los diputados del Partido Laborista y opositor de Theresa May han desafiado al líder del partido, Jeremy Corbyn, reuniéndose con la primera ministra a pesar de las negativas de Corbyn a hacerlo hasta que esta no descartase una salida de la UE sin acuerdo. Estas reuniones se encaran en el marco de la búsqueda de May de apoyos para su plan alternativo.

Unos 20 "ministros de rango medio" han amenazado con dimitir si reciben instrucciones de votar en contra de una enmienda para evitar un Brexit sin acuerdo, según The Daily Telegraph. Theresa May ha comunicado a Corbyn su "decepción" al no acceder a reunirse con ella.

El pasado jueves, el líder laborista dijo en un acto que estaba "dispuesto a hablar, pero la condición es que la amenaza de una desastrosa salida sin acuerdo tiene que descartarse".

May tiene hasta el próximo lunes 21 para presentar su 'Plan B' al que fue rechazado por la Cámara de los Comunes esta semana. En día 29, el plan se debatirá y votará, intentando cumplir el plazo establecido por la UE para la salida de Reino Unido, el 29 de marzo.

Si para entonces el parlamento británico no hubiese llegado a un acuerdo, Reino Unido podría salir de la UE sin un pacto que haga la salida menos dura para el país. Corbyn se ha manifestado a favor de realizar un segundo referéndum en caso de que no se llegue a un acuerdo antes de la fecha establecida por la Unión Europea.

"Si un segundo referéndum tiene lugar, obviamente el partido decidirá qué rol juega... pero no podemos apoyar la idea de que sea simplemente repetir el de 2016". El líder laborista ha añadido que "tiene que haber un debate sobre qué opciones que llevaríamos adelante".

Las empresas piden un segundo referéndum

Pero la oposición de May no es la única que está reclamando un segundo referéndum, para actualizar las intenciones de la sociedad británica, ya que el pasado jueves el diario The Times publicó una carta firmada por más de un centenar de empresarios instando a la primera ministra a convocar una segunda votación.

"Muchas empresas apoyaron el acuerdo del brexit de la primera ministra a pesar de saber que estaba lejos de ser perfecto", subrayan los líderes empresariales.

"Pero esta ya no es una opción. La prioridad ahora es impedir estrellarnos sin acuerdo. La única forma factible para hacer esto es preguntándole a la gente si aún quiere salir de la UE", agregan.

El eurodiputado británico Neil Farage ha dicho este viernes que el Reino Unido probablemente aplace el 'brexit' y realice el segundo referéndum. "Creo, y temo, que la Cámara de los Comunes va a tumbar el 'brexit'. Para mí, la mejor salida a todo esto es extender el artículo 50". Ha dicho que "podría haber otro referéndum".

Además, los resultados de una encuesta reciente revela que los ciudadanos británicos podrían votar quedarse en la Unión Europea con un margen del 12%, en caso de que hubiese otra votación. "El 12% a favor de quedarse es el índice más alto hasta ahora", dice Peter Kellner, presidente fundador de YouGov sobre la encuesta.

Los resultados de la encuesta a 1070 personas, distribuidos por la campaña People's Vote que está presionando para que se celebre otro referéndum, muestra que el 48% votaría quedarse, el 38% salirse, el 7% no sabría qué votar y el 6% no votaría.