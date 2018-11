La Casa Blanca recula y devuelve la acreditación al periodista Jim Acosta

La Casa Blanca ha confirmado que cumplirá con la decisión de un juez federal y devolverá por ahora su acreditación al periodista de la cadena CNN Jim Acosta, pero advirtió de que desarrollará "reglas" para asegurar que hay "decoro" entre los reporteros y "orden" en las ruedas de prensa.

"En respuesta a (lo decidido en) la corte, restauraremos temporalmente el pase permanente del reportero", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.

"También desarrollaremos más reglas y procesos para asegurar que las conferencias de prensa sean justas y ordenadas en el futuro. Tiene que haber decoro en la Casa Blanca", añadió.

Sanders subrayó que la decisión del juez Timothy Kelly "dejó claro que no hay un derecho absoluto garantizado por la Primera Enmienda (de la Constitución) para entrar en la Casa Blanca".

La cadena CNN había argumentado en su demanda contra Trump que la retirada de la credencial de Acosta violaba sus derechos constitucionales recogidos en la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, y en la Quinta, relativa al debido proceso.

El juez Timothy Kelly, nominado por Trump, dio la razón a CNN al determinar que se violó el derecho al debido proceso de Acosta garantizado en la Quinta Enmienda, pero no se pronunció sobre el de la Primera Enmienda, algo que la Casa Blanca consideró como una victoria parcial de su argumento.

Acosta recuperará su acreditación solo de manera temporal, a la espera de que haya un juicio sobre el caso, algo que podría retrasarse varios meses a no ser que ambas partes lleguen a un acuerdo extrajudicial.

La Casa Blanca justificó la retirada de la acreditación por la reticencia de Acosta a ceder el micrófono después de hacer dos preguntas a Trump durante una conferencia de prensa la semana pasada, después de meses de tensos intercambios entre ese corresponsal de la CNN y el presidente.

"Volvamos a trabajar", dijo hoy Acosta en unas breves declaraciones tras la audiencia judicial.

Trece organizaciones y medios de comunicación han respaldado a la CNN ante el tribunal, entre ellos los diarios The Washington Post y The New York Times y la cadena televisiva Fox News, la favorita de Trump.

Los periodistas solo podrán preguntar una vez

La Casa Blanca anunció hoy una serie de nuevas normas que deben seguir los periodistas que acuden a sus ruedas de prensa y que, a partir de ahora, solo podrán hacer una pregunta y tendrán derecho a repreguntar sobre el mismo tema solo si reciben autorización, informó la Presidencia de EE.UU.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que el Gobierno ha creado las normas debido a la posición que ha adoptado la cadena CNN, que demandó a la Casa Blanca porque suspendió la acreditación de prensa a uno de sus periodistas, Jim Acosta.

Además, los periodistas solo podrán repreguntar sobre el mismo tema "a discreción" del presidente o de otro funcionario de la Casa Blanca que esté encargado de gestionar las preguntas.

La Casa Blanca advierte de que, si no se cumplen estas normas, entonces los periodistas verán cómo se les suspenden las acreditaciones de prensa.

Sanders agregó que otro de los puntos a cumplir es el de entregar "físicamente" el micrófono al asistente de turno de la Casa Blanca para que lo utilice otro reportero, algo que parece hacer referencia específica al caso de Acosta, quien llegó a forcejear con una asistente de la Administración para seguir preguntando.

"Hemos creado estas reglas con cierta renuencia (...) Pero dada la posición tomada por la CNN, nos sentimos obligados a reemplazar las prácticas compartidas previamente con reglas explícitas", señaló la portavoz, quien reiteró el compromiso de Trump con la libertad de prensa.

Asimismo, también precisó que estas normas solo afectarán a las ruedas de prensa formales y que no se aplicarán a otros espacios abiertos de la residencia presidencial en los que Trump suele hacer declaraciones o en el propio avión presidencial Air Force One.