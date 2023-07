El té de este famoso condimento será tu aliado para adelgazar y desinflamar

No hay duda de que las infusiones para acelerar el metabolismo pueden ser unas grandes aliadas para ayudarnos a mantener un peso ideal y saludable, siempre y cuando las combinemos con una alimentación equilibrada, ejercicio físico diario y un estilo de vida activo. Actualmente son varias las infusiones cada vez más populares en España, que figuran como aliadas para la salud de las mujeres y también para la pérdida de peso. Este es el caso del té blanco, agua de jengibre, el té azul o el té de este famoso condimento típico en España del que vamos a hablarte a continuación.

Una de las plantas más consumidas en crudo, perfecta para dar sabor a la gran mayoría de platos, pero que además destaca por su gran contenido en minerales y vitaminas. Una planta que tomada de forma regular puede incluso ayudar a facilitar la digestión y mejorar el tránsito intestinal. Te contamos todo sobre sus usos, beneficios, propiedades y su asociación con la pérdida de peso corporal.

Té de perejil: todo sobre sus beneficios y propiedades

El condimento del que queremos hablarte es, por si aún no lo has adivinado, el perejil. Una planta que siempre ha estado valorada por su sabor, su versatilidad y por figurar como uno de los mejores condimentos en nuestra cocina, pero lo cierto es que como ya te hemos adelantado, es ideal también para preparar infusiones caseras beneficiosas para la salud. Una gran fuente de vitamina A, C y K, que además figura como un potente antioxidante, antiinflamatorio y anticoagulante.

Entre sus beneficios para la salud destaca:

Poder depurativo y diurético: gracias a su contenido en apiol, el perejil aumenta la diuresis y facilita la eliminación de las toxinas del organismo, previene además la retención de líquidos.

gracias a su contenido en apiol, el perejil aumenta la diuresis y facilita la eliminación de las toxinas del organismo, previene además la retención de líquidos. Mejora el tránsito intestinal: la infusión de perejil favorece la eliminación de gases y previene la hinchazón abdominal.

la infusión de perejil favorece la eliminación de gases y previene la hinchazón abdominal. Aumenta la saciedad: ayuda a sentirse más lleno, por lo que ayuda a reducir las cantidades de comida a lo largo del día y evita la tentación de picar entre horas.

ayuda a sentirse más lleno, por lo que ayuda a reducir las cantidades de comida a lo largo del día y evita la tentación de picar entre horas. Quema grasas: el perejil también favorece el proceso que lleva a cabo el cuerpo para quemar las grasas de forma más efectiva y rápida.

el perejil también favorece el proceso que lleva a cabo el cuerpo para quemar las grasas de forma más efectiva y rápida. Actúa contra el colesterol alto: el perejil también ayuda a actuar eficazmente contra los niveles altos de colesterol malo y triglicéridos.

¿Puede el té de perejil ayudar a adelgazar?

Como ya te hemos adelantado, el té de perejil se ha popularizado en los últimos años como una de esas bebidas que se cree pueden ayudar en el proceso de adelgazamiento. Sin embargo, es importante destacar que esta afirmación no cuenta con una evidencia científica sobre los efectos específicos del té de perejil para ayudar en la pérdida de peso, ya que se necesitan aún más estudios que puedan respaldar esta afirmación.

Sin embrago, cabe destacar que el perejil no deja de ser una hierba nutritiva que puede aportar importantes beneficios para la salud en general y esa asociación con la pérdida de peso está basada principalmente en algunas de las propiedades y beneficios anteriormente mencionados.

Y es que, el perejil es una hierba baja en calorías que puede ayudar como diurético natural, esto quiere decir que puede ayudarnos a reducir la retención de líquidos y la hinchazón. Además también contiene compuestos antioxidantes que cuentan con propiedades antiinflamatorias, lo cual puede ayudar a conseguir esa pérdida de peso.

Aún así, es importante no olvidar que una pérdida de peso efectiva siempre tendrá que estar apoyada en una dieta equilibrada y saludable y también en ejercicio físico. Por lo que, es importante que si quieres beneficiarte de las propiedades del té de perejil para adelgazar, siempre lo hagas teniendo esto en cuenta.

Té de perejil para adelgazar: ¿cómo prepararlo paso a paso?

Si ya estás pensando en beneficiarte de sus propiedades y quieres saber cómo preparar té de perejil para bajar de peso y depurar el organismo, a continuación te detallamos una sencilla receta con la que podrás elaborarlo en casa:

Ingredientes:

5 cucharadas de perejil fresco picado

1 litro de agua

Receta del té de perejil:

En una olla vierte el agua y ponla a hervir. Una vez haya alcanzado el punto de ebullición, será el momento de añadir el perejil. Remueve y deja hervir unos 5 minutos. Pasado este tiempo, apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar unos 5 o 10 minutos más. Por último, cuela la preparación y ya tendrás tu infusión de perejil preparada y lista para tomar.

Cómo tomar la infusión de perejil

Lo más recomendable es que tomes al menos unas 2 o 3 tazas de té de perejil al día y preferiblemente antes de las comidas, como desayuno, almuerzo y cena. De esta forma, podrás aprovechar al máximo sus efectos saciantes.

Al tratarse de una infusión para depurar el organismo, podrás tomarla durante un periodo de 2 semanas y después lo más recomendable es realizar un descanso de esta bebida al menos unos 15 días.

De cualquier manera, lo mejor será que siempre consultes todo esto con un médico o nutricionista profesional y que por supuesto lo combines con una dieta y estilo de vida adecuados.

Otras recetas de té de perejil para bajar peso

Si buscas disfrutar de los beneficios del té de perejil, pero quieres probar sabores diferentes o enriquecer la receta, a continuación te proponemos algunas deliciosas variantes de esta infusión.

Té de perejil y limón

Ingredientes:

5 ramas de perejil

1 limón

1 litro de agua

Preparación:

Limpia y pica el perejil, colócalo en una olla con agua hirviendo y deja que hierva unos 5 minutos. Después apaga el fuego y deja reposar unos 5 minutos más. Cuela la infusión y agrega el jugo de limón recién exprimido.

Té de perejil con limón y menta

Ingredientes:

5 gr de perejil fresco

10 gr de menta fresca

1 vaso de agua

2 cucharadas de zumo de limón

Preparación:

Pica el perejil y la menta y pon a calentar agua. Cuando llegue a ebullición añade las dos hierbas y déjalas infusionar y después reposar unos 10 minutos. Cuela todos los ingredientes y reserva la infusión. por último, sírvela en un favo y añade el zumo de limón.

Té de perejil con apio

Ingredientes:

3 cucharadas de perejil picado

2 tallos de apio

1 limón

1 litro de agua

Preparación: Limpia y corta el apio en trozos pequeños y después pon a hervir el agua en una olla. Cuando rompa a hervir añade al agua el apio y el perejil. Deja que ambos ingredientes se cocinen unos 10 minutos, apaga el fuego y deja reposar unos 10 minutos más. Por último, cuela y añade el jugo de limón para mejorar su sabor.

