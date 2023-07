El ingenioso y sencillo truco de Salma Hayek para hacer desaparecer las canas sin tinte

Si hay algo que define a la actriz Salma Hayek es, además de su talento en la gran pantalla, la personalidad, naturalidad, simpatía y belleza que desprende incluso a sus 56 años de edad. La mujer mexicana más famosa de la industria del entretenimiento, tanto en España como a nivel mundial, se ha sumado en más de una ocasión incluso al 'no make up' mostrando su cara lavada tal y como es y también mostrando su pelo natural y con canas en Instagram.

Una belleza natural que Salma Hayek está orgullosa de mostrar y con la que siempre está deslumbrante, sin embargo hay momentos en los que incluso la actriz hace uso de trucos de belleza para cubrir el paso del tiempo y en este caso sus canas. Esto es precisamente lo que la actriz ha revelado a sus fans desvelando un ingenioso y sencillo truco para cubrir las canas sin recurrir al tinte. Te lo contamos.

El ingenioso truco de Salma Hayek para cubrir las canas sin tinte

Todo sucedió cuando la actriz Salma Hayek asistía hace varios días a una proyección en Nueva York de uno del primero del los episodios de la nueva temporada de Black Mirror (Netflix), en el que aparece la actriz. Un evento al que la mexicana volvió a deslumbrar con un vestido negro y rosa con lentejuelas.

Pero fue precisamente en su paso por la alfombra roja donde la actriz, además de responder a otras preguntas de una reportera de Telemundo, también revelaba uno de esos trucos de belleza que no faltan en su lista de favoritos para cubrir las canas de manera fácil y rápida y sin necesidad de teñirse el pelo: "Cuando me pongo el rímel, también me pongo el rímel en las canas", explicaba la actriz a cámara. "Ahora no se me nota, pero me baño y vuelven a salir", aseguraba.

Salma Hayek confiesa cómo lidia con las canas de su cabellera. pic.twitter.com/UJv8KVMreX — hoy Día (@hoydia) June 15, 2023

Una entrevista en la que la actriz también aprovechó para explicar que está muy feliz en la etapa en la que se encuentra.

Por qué salen las canas

Una de las causas principales de la aparición de las canas es el exceso de peróxido de hidrógeno en las células capilares. Es precisamente este compuesto químico el encargado de decolorar el cabello y evitar la producción de melanina. Con lo cual el cabello deja de tener su color original.

Un encanecimiento del cabello a menudo asociado a la edad, aunque también puede tener relación con la genética, una mala alimentación, abuso del tabaco, del secador, de tintes o a situaciones de estrés continuado en el tiempo, entre otras posibles causas.

Cómo retrasar la aparición de las canas de forma natural

Aunque sabemos que la aparición de las canas es algo imposible de evitar, lo que sí podemos hacer es tomar una serie de medidas para prevenirlas e incluso retrasar su aparición, además de con remedios caseros, también poniendo en práctica algunos trucos y hábitos sencillos. Estas son algunos de las más importantes:

Dieta variada y saludable : elegir una dieta sana y rica en antioxidantes es sin duda uno de los grandes remedios contra las canas. De hecho si además apuestas por alimentos que contengan catalasa (frutas crudas, trigo, cebada, plantas frescas, hígado de ternera, aguacate…), conseguirás retrasar aún más la aparición de las canas ya que es precisamente esa enzima antioxidante la encargada de proteger las células y ralentizar el encanecimiento del cabello.

Evita el tabaco y el alcohol : consumir tabaco o alcohol, además de ser perjudicial para el organismo, suele ser una de las principales causas de que las canas aparezcan antes de tiempo.

Haz deporte : toda dieta sana tiene que ir acompañada de un estilo de vida saludable y de una práctica de ejercicio físico regular. En el caso de las canas causadas por el envejecimiento, el deporte será el mejor aliado para atrasar precisamente el envejecimiento celular. En el caso de las canas causadas por estrés, el deporte es uno de los mejores remedios contra el estrés y la ansiedad, así que no existe excusa para no ponerlo en práctica.

Elige productos para el cabello adecuados: asegúrate de utilizar cosméticos capilares con ingredientes que potencien la actividad celular, como champús formulados con glucógeno marino, extracto de cebolla o a través de ampollas regeneradoras.

