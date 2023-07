¡Rejuvenece tu piel! Esta mascarilla facial casera japonesa es todo lo que necesitas

En general, las mujeres españolas estamos cada vez más concienciadas con la importancia del cuidado de la piel y la evidencia de ello, la encontramos en la importancia que cada vez más se da a las rutinas de cuidado facial y corporal.

Pero si hay una cultura y país que sigue dándonos mil vueltas en cuanto al cuidado de la piel, ese es Japón. Y es que, desde hace años, las japonesas han destacado más que nadie por su riguroso cuidado de la piel con todo tipo de trucos de belleza ancestrales que aún a día de hoy continúan utilizando con el fin de lograr un rostro suave y joven.

Precisamente, si lo que quieres es quitarte años de encima, aportar más luminosidad al rostro y elasticidad, esta vez te traemos una de las mascarillas faciales favoritas de las mujeres japonesas y que podrás hacer fácilmente en casa. Una económica mascarilla facial con la que podrás lucir ese rostro hidratado y joven con el que sueñas. Así es cómo puedes elaborarla.

Esta es la mascarilla facial casera favorita de las japonesas

En ese riguroso cuidado de la piel que llevan a cabo las japonesas desde tiempos ancestrales, hay una mascarilla facial perfecta para retrasar las arrugas y el envejecimiento, que no falta en su cuidado de la piel precisamente por los muchos beneficios rejuvenecedores que aporta.

[¡Rejuvenece tu mirada! Este es el mejor contorno de ojos casero para conseguirlo]

Esta se trata de un remedio a base de arroz, aguacate y miel con el que las japonesas consiguen atenuar las líneas de expresión, a la vez que unifican el tono facial, combaten la flacidez y afinan la textura del cutis.

Preparación de la mascarilla facial japonesa rejuvenecedora

Prepara media taza de arroz integral orgánico (libre de pesticidas o elementos químicos), cuécelo y cuando esté hecho escúrrelo pero no tires el agua. Coge el arroz y en un recipiente añade el aguacate y la miel. Con ayuda de una cuchara, remueve bien la mezcla hasta crear una pasta homogénea y fina. Una vez conseguida esa mezcla homogénea, es momento de aplicar la mascarilla en la piel, donde podrás dejarla actuar durante 15 o 20 minutos. Después coge un algodón y limpia el rostro con el agua de arroz que habías separado previamente. De este modo, podrás exfoliar la piel y eliminar las pequeñas manchas e impurezas.

Qué beneficios aporta el arroz en las mascarillas faciales

A pesar de que en España se comenzó a utilizar hace relativamente poco, las mujeres japonesas consideran el arroz un producto esencial en sus arsenales de belleza desde hace muchos años. Y es que, mientras por un lado ayuda a tratar eccemas, curar lesiones o aclarar manchas oscuras en la dermis; también está indicado para pieles sensibles gracias a su alto contenido en lípidos.

[Latte makeup: la tendencia de maquillaje viral en TikTok más favorecedora para el verano]

El arroz como exfoliante también es ideal para eliminar las células muertas y todo tipo de impurezas en la piel, a la vez que se encarga de regular el pH cutáneo, disminuyendo el exceso de producción de grasa, el acné y otros problemas comunes en la piel.

A todo esto se une además que el arroz es extremadamente rico en ácido linoleico y escualeno, antioxidantes potentes que estimulan la producción de colágeno, algo que ralentiza en gran medida la aparición de arrugas y el envejecimiento prematuro de la piel en general.

En cuanto al agua de arroz, esta es capaz de iluminar e hidratar la piel al mismo tiempo.

Otras claves de la rutina de belleza japonesa

Crema solar: hay un imprescindible que destaca en esta rutina y ese es el protector solar. Da igual la época del año que sea o si se trata de un día más o menos soleado, las mujeres japonesas no dudan en cuidar su piel diariamente echando crema solar, sobre todo para que el sol no cause un envejecimiento prematuro en su piel.

[¿Tienes manchas en la piel? Descubre las mejores cremas antimanchas de farmacia]

Limpieza facial: otro paso imprescindible en esta rutina es el de garantizar una buena limpieza facial eliminando las partículas indeseables que puedan ir acumulándose en nuestro cutis a lo largo del día.

En Japón pueden elegir hacer esta limpieza en dos pasos o en un único paso y con un producto multifunción o haciendo uso de esencias similares a los tónicos pero con propiedades cercanas a los sérums, todo con el fin de asegurar una buena limpieza facial pero simplificada y sin caer en la sobrelimpieza.

Con ello, lo que se pretende es librar a la piel de cualquier residuo de forma que el resto de productos puedan absorberse con normalidad y sin generar imperfecciones.

[¿Qué es la limpieza facial profunda? Te descubrimos la clave para una piel radiante]

Loción vs tónico: otro punto diferenciador de la cosmética japonesa lo encontramos en la loción. Un producto que va después de la limpieza y antes del sérum y cuya función es la de hidratar y preparar la piel para que absorba los beneficios del resto de tratamientos.

Aplicación: la innovación tecnológica es otro de los puntos que define la rutina japonesa. Y es que en su esfuerzo para que esa rutina facial sea más eficiente, las mujeres japonesas suelen utilizar dispositivos o herramientas mecánicas simples como por ejemplo rodillos de masaje facial.

Ingredientes de origen natural: en este tipo de rutina de belleza, destaca también el uso de ingredientes de origen natural, botánicos y autóctonos.

Sigue los temas que te interesan