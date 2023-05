Esta es la infusión que la ciencia más relaciona con la pérdida de peso: retrasa el envejecimiento

Perder peso puede parecer una misión imposible en algunos casos y, por eso, muchas personas buscan algún producto que les dé un pequeño empujón. El verano en España está a la vuelta de la esquina y muchos de nosotros empezamos a tener prisa por ver resultados ante la báscula. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que ningún producto de los que se plantean como una solución milagrosa contra los kilos que se resisten funciona si no ponemos de nuestra parte para comer saludable y hacer ejercicio físico.

En cualquier caso, existe una bebida de toda la vida sobre la que se han escrito una gran cantidad de estudios científicos sobre su papel en el adelgazamiento. Se trata del té verde, una infusión que la mayoría de nosotros tenemos en nuestra casa y que se ha relacionado con otros múltiples beneficios. Aunque en España somos más de tomar algunas tazas de café a diario, introducir algunas de té puede resultar muy beneficioso: su aporte de antioxidantes es capaz de ayudarnos a reducir el riesgo de varias enfermedades.

Eso sí, no debemos confundir al té verde con los denominados como superalimentos que, tal y como afirman los nutricionistas, no existen. Estos alimentos tienden a ser un problema para la alimentación debido a que confunden a quienes los toman: algunos consumidores pueden darles demasiado peso en la dieta y dejarse ciertos que son importantes y otros pueden seguir teniendo una dieta insana y pensar que se compensa comiendo un superalimento. Es decir, el té verde no puede sustituir en ningún caso otros hábitos saludables.

Té para los kilos de más

En cualquier caso, si llevamos a cabo una dieta basada principalmente en alimentos vegetales, evitamos los ultraprocesados y las bebidas alcohólicas y realizamos ejercicio físico de manera regular, el té verde puede suponer una ayuda extra en nuestro empeño por reducir nuestro peso corporal. Según este artículo de Journal of Nutritional Biochemistry, el té verde puede frenar la obesidad y reducir la incidencia de biomarcadores relacionados con la inflamación. Los investigadores relacionaron estos resultados con la mejora del estado de la flora intestinal.

El estudio "demuestra que el té verde promueve el crecimiento de bacterias intestinales buenas y con ellas, una serie de beneficios que reducen significativamente el riesgo de obesidad", explica Richard Bruno, profesor de Nutrición Humana de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) e investigador principal del estudio. En el experimento dieron a una muestra de ratones una dieta alta en calorías y a la mitad, extracto de té verde. Esta mitad ganó un 20% menos de peso que la otra y su perfil de insulina era mejor.

[Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo si te tomas un té todos los días]

Otro estudio que ha relacionado el consumo de té verde con la pérdida de peso se realizó en la Universidad de Guadalajara, en España. Los investigadores se centraron en revisar estudios que se habían realizado sobre el contenido de galato de epigalocatequina del té verde y su efecto sobre la grasa y el peso corporal de los humanos. El estudio concluyó que el consumo de entre 100 y 460 miligramos de ese componente del té verde junto con entre 80 y 300 miligramos de cafeína a diario durante doce semanas reducía la grasa corporal y facilitaba la pérdida de peso.

Razones para tomar té

La cafeína también aparece nombrada en este artículo de Obesity research que se propuso investigar el efecto de la combinación del té verde y la cafeína en el mantenimiento del peso después de haber perdido varios kilos anteriormente comparado con el consumo exclusivo de cafeína. La investigación, a cargo de científicos de la Universidad de Maastricht en Países Bajos, concluyó que el té verde junto a la cafeína mejoraba el mantenimiento del peso en pacientes que hacen un consumo bajo habitualmente de este estimulante. Este fenómeno se debía, según los autores, a la termogénesis y a la oxidación de las grasas.

De todas formas, la decisión de incluir té verde en nuestra dieta diaria no debe estar marcada únicamente por su potencial para reducir o mantener nuestro peso corporal, sino por el conjunto de beneficios que plantea. Los tés no aportan prácticamente calorías y contribuyen a mantenernos hidratados, pero ¡ojo! porque esto no significa que no contengan elementos muy deseables para la salud. El té verde tiene un gran contenido de catequinas, que son un tipo de polifenoles con un fuerte poder antioxidante.

"La propiedad más elogiada del té verde es su gran poder antioxidante que evita el daño celular provocado por los radicales libres, ayudando a prevenir el envejecimiento y el desarrollo de varios tipos de enfermedades", explica este artículo de EL ESPAÑOL. En concreto, el galato de epigalocatequina —la sustancia estudiada por la Universidad de Guadalajara— es "una sustancia 20 veces más antioxidante que la vitamina E y 100 veces más que la vitamina C, cuyos beneficios para prevenir el cáncer de vejiga, esófago, ovarios y páncreas se han tenido en cuenta y están en estudio".

Sigue los temas que te interesan