Dieta mediterránea: cómo la alimentación antiinflamatoria puede mejorar la fertilidad y el embarazo de forma natural

Durante años, la alimentación fue vista únicamente como una fuente de nutrientes. Hoy, sin embargo, se consolida como un pilar clave de la salud global y, en particular, de la fertilidad. En este cambio de enfoque cobra especial relevancia un concepto central en la literatura científica: la inflamación crónica de bajo grado.

Según Beatriz Santamaría, dietista-nutricionista perteneciente al Grupo Quirónsalud en Ruber Internacional Centro Médico Habana, en Madrid, una dieta denominada "antiinflamatoria" no es una moda pasajera, sino un auténtico modelo de prevención.

"Es un patrón alimentario capaz de reducir la inflamación sistémica crónica de bajo grado, implicada en la patogénesis de numerosas enfermedades", desde las cardiovasculares hasta la diabetes, pasando por ciertos tipos de cáncer y trastornos cognitivos.

Se basa en una alimentación equilibrada, rica en productos de origen vegetal: frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, hierbas y especias. Por el contrario, se reducen los alimentos procesados, los azúcares añadidos, las grasas saturadas y las carnes rojas.

"La dieta antiinflamatoria es lo que tradicionalmente describíamos como dieta saludable. A día de hoy, sabemos que, más allá del mero aporte de nutrientes, también tiene un profundo efecto inmunomodulador, regulando vías inflamatorias y modificando la composición de la microbiota intestinal", explica Santamaría.

Beatriz Santamaría, dietista-nutricionista del Grupo Quirónsalud en Ruber Internacional Centro Médico Habana. Cedida

En este contexto, la gastronomía mediterránea se consolida como el referente más estudiado dentro de este patrón alimentario.

La mala alimentación

Una nutrición desequilibrada no sólo afecta al peso. Puede provocar fatiga, mayor susceptibilidad a infecciones o alteraciones de memoria, síntomas que a menudo se subestiman.

En palabras de la experta: "Llevar una alimentación inadecuada se puede manifestar en un espectro muy amplio de síntomas y de consecuencias para la salud".

A largo plazo, explica, esta incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas (como la diabetes o el hígado graso), cardiovasculares (hipertensión, infarto, ictus), ciertos tipos de cáncer y trastornos neuropsiquiátricos, como la ansiedad o la depresión.

Alimentos clave y a limitar

No existen milagros, tal y como recalca la dietista-nutricionista: "Es imprescindible aclarar que no hay un alimento mágico que mejore la fertilidad". Lo fundamental es adoptar un patrón alimentario equilibrado.

Se recomienda priorizar productos de origen vegetal —frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas y granos integrales— por su aporte en fibra, micronutrientes y compuestos con efecto antiinflamatorio.

Por el contrario, el patrón occidental —también conocido como Western Diet—, rico en productos procesados, azúcares añadidos, carnes rojas y harinas refinadas, favorece la inflamación y se asocia a una menor fertilidad tanto en mujeres como en hombres.

La diversidad en la alimentación es fundamental. Unsplash

El papel de la alimentación

Hay que saber que la inflamación crónica "está estrechamente relacionada con la infertilidad tanto en hombres como en mujeres", como bien indica Santamaría.

En el caso de ellas, puede afectar a la calidad de los ovocitos y al equilibrio hormonal. En ellos, puede asociarse a estrés oxidativo, daño en el ADN e incluso una peor calidad del semen.

A menudo menos visibilizada, la salud reproductiva masculina también está estrechamente vinculada a la nutrición, algo en lo que insiste la experta: "En ellos, seguir una dieta poco saludable, como la occidental, se asocia con mayor riesgo de infertilidad".

En cambio, una ingesta equilibrada mejora distintos parámetros espermáticos. Además, investigaciones recientes apuntan a que la alimentación previa a la concepción podría influir en la expresión genética del esperma y, en consecuencia, en la salud futura del bebé.

Por ello, en los tratamientos de fertilidad, la nutrición se presenta como un complemento dentro de un enfoque integral, ofreciendo también a las parejas una forma de implicarse activamente en su proceso.

Cuándo empezar a cuidar la dieta

A pesar de su popularidad, los suplementos no siempre resultan eficaces. "A pesar de que el empleo de vitaminas, minerales, derivados de plantas y otras sustancias está muy extendido, la realidad es que el empleo rutinario de complementos para mejorar la fertilidad carece de respaldo científico en este momento", explica la dietista-nutricionista.

Algunos antioxidantes pueden mostrar resultados prometedores dependiendo del caso, pero su uso debe ser personalizado y supervisado.

Lo que sí está claro es que "nunca es tarde" para mejorar la alimentación. Beatriz Santamaría añade: "Los beneficios de adoptar una dieta antiinflamatoria son inmediatos, aunque no se haya empezado con ella mucho tiempo antes de planificar el embarazo".

Lo ideal es comenzar entre tres y seis meses antes de la concepción, con beneficios visibles al cabo de ocho a 12 semanas.

Lo que muestra la ciencia

Diversos estudios sugieren que una mayor adherencia a este tipo de dietas se asocia a "mejores marcadores y resultados de fertilidad".

En mujeres, esto se traduce en mayores tasas de embarazo y nacimientos, especialmente en tratamientos de reproducción asistida y en menores de 35 años. En hombres, también se observa una mejora en la calidad del esperma.

Aunque gran parte de la evidencia es de carácter observacional, los resultados apuntan en la misma dirección: la alimentación puede influir de forma real en la salud reproductiva.