Ni quitar pan ni contar calorías: el método de los 30 vegetales que revoluciona tu microbiota y desinflama el cuerpo

Durante años, nos enseñaron que comer "sano" consistía, sobre todo, en eliminar cosas como azúcar, pan y grasa. Es decir, menos calorías.

Sin embargo, una de las corrientes nutricionales con más respaldo científico en este momento propone justo lo contrario: sumar. Más concretamente, añadir plantas.

La idea consiste en ingerir al menos 30 vegetales a lo largo de la semana. Este concepto se ha convertido en una de las recomendaciones más repetidas entre expertos en microbiota y salud digestiva.

Y no, no significa hacerse vegano (o vegetariano), ni vivir a base de kale y semillas imposibles de conseguir. La noción es mucho más sencilla —y probablemente más útil—: simplemente diversificar la alimentación.

Porque el problema no radica "sólo" comer pocas verduras; es ingerir siempre las mismas.

A modo de anécdota —y esperando que no me provoque un problema en casa—, hace un tiempo le pregunté a mi madre si comía suficiente fruta.

Me dijo que sí, convencidísima: "Claro, yo tomo un plátano todos los días". Y recuerdo responderle: "Entonces no comes mucha fruta. Lo que consumes son muchos plátanos".

Frutas variadas. Unsplash

La conversación era medio en broma, pero resume bastante bien uno de los problemas de nuestra alimentación actual.

Muchas veces el problema es que la dieta es demasiado repetitiva. Cambian las recetas, pero los ingredientes base suelen ser siempre iguales.

¿Qué es la microbiota?

Se trata de billones de microorganismos que viven en nuestro intestino y que participan en muchísimas funciones (no únicamente la digestión): el sistema inmune, la inflamación, el metabolismo, la producción de vitaminas, la regulación del apetito y hasta la salud mental.

Hoy sabemos que una flora intestinal más diversa suele asociarse con una mayor resiliencia y mejor salud metabólica. Lograr esto depende, en gran parte, de la variedad de verduras que ingerimos.

Porque distintas bacterias se alimentan de diferentes fibras y compuestos vegetales. Algunas "prefieren" los beta-glucanos de la avena, otras los polifenoles de los frutos rojos, otras el almidón resistente de las legumbres o del arroz enfriado.

Cuando nuestra alimentación gira siempre alrededor de los mismos alimentos, también empobrecemos el menú de nuestras bacterias intestinales.

Lo interesante es que cuando hablamos de "plantas" no nos referimos únicamente a frutas y verduras. En este recuento también entran legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, especias y hierbas aromáticas.

La buena noticia es que no tienen que ser grandes cantidades, ni requiere hacer recetas complicadas o gastar más dinero.

Si te cuesta pasar a la acción, entre otras cosas porque no terminas de entender cómo ejecutar el cambio en tu día a día, sigue leyendo.

1. Cereales

Por lo general, el trigo representa casi todos los cereales de la semana en el pan, la pasta, el desayuno y masas en general. No hay que demonizarlo, pero está bien que no sea el centro absoluto.

La idea sería que parte de ese espacio lo ocuparan otros cereales y pseudocereales como la avena, el arroz, la quinoa, el maíz, el centeno, el mijo o el trigo sarraceno.

Cuanta más rotación, más variedad de fibras y compuestos vegetales recibe tu microbiota.

2. Legumbres

Últimamente, las lentejas se han convertido en las protagonistas de la película. Te recomiendo alternar con garbanzos, alubias, lentejas rojas, guisantes y edamames.

No hace falta cambiar toda tu alimentación. A veces basta con incorporar una variedad nueva cada semana.

3. Verduras

El tomate, la lechuga y la cebolla están bien, pero puedes añadir alcachofa, remolacha, coliflor, espárragos, berenjena, rúcula, etc.

Además, los vegetales congelados, las cremas y las conservas también cuentan.

Una alimentación rica en plantas. Unsplash

4. Frutos secos y semillas

No son sólo toppings, también son una manera muy sencilla de contribuir a la diversidad vegetal en tu mesa. Agrega nueces, pistachos, anacardos, avellanas, chía, lino, sésamo y pipas de calabaza.

En pequeñas cantidades, también alimentan distintas bacterias.

5. Fruta

Tranquila, puedes seguir comiendo plátanos.

Pero te animo a también alternar entre cítricos, frutos rojos, kiwis, peras, granadas, ciruelas, uvas, y melocotón.

Cada fruta aporta fibras y polifenoles diferentes. Prioriza siempre los productos de temporada.

Cambio de hábitos

Una de las cosas más interesantes de esta tendencia, es que transforma la conversación nutricional.

El discurso ya no se centra en restringir, controlar y eliminar. Cambiamos el "qué deberías quitar" por el "qué podrías añadir".

Para muchas personas, eso puede ser una forma bastante más amable —y probablemente más sostenible— de relacionarse con la comida.

Además, esta idea cambia la forma de entender la alimentación saludable; pues la microbiota parece recordarnos algo mucho más simple y, probablemente, mucho más inteligente: la salud suele llevarse mejor con la diversidad que con la rigidez.

Nuestro intestino no necesita perfección. Ni que comamos "limpio" todos los días, o que encontremos el alimento milagroso definitivo.

Lo que precisa es variedad, flexibilidad y cierta riqueza nutricional sostenida en el tiempo.

Cuando comer deja de vivirse como una lista interminable de prohibiciones y empieza a entenderse como una oportunidad para ampliar, probar y relacionarse con la comida —y con nuestro cuerpo—, se vuelve mucho más fácil.