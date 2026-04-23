Boticaria García le dice hola a las escaleras y adiós al ascensor: del impacto celular a la sorpresa biomecánica

La divulgadora en una imagen durante su grabación para Magas. Raquel Sáez

¿Ascensor o escaleras? La duda aparece todos los días, en más de una ocasión, y desde bien temprano —en casa, en la oficina, en el metro...—. Y a veces es difícil resistirse a las bondades de la tecnología, que siempre acecha en cada esquina.

Sin embargo, Boticaria García tiene clara, cristalina su respuesta y la fundamenta: "Cuando dudes, no pienses en las calorías, piensa en tus huesos". Y es que la motivación para tomar estas decisiones siempre tiene que ser la salud, no el reflejo del espejo, que puede ser un extra.

Según comenta la farmacéutica y nutricionista "el impacto de cada paso despierta las células que construyen la masa ósea y las pone a trabajar para reforzar la zona". Lo mejor es que, de acuerdo a la divulgadora, se puede maximizar el gesto con dos trucos muy accesibles.

En primer lugar, su recomendación es que lo idóneo sería ir escalando los peldaños de dos en dos. "Alargar la zancada hace que los músculos tiren con más fuerza del hueso", explica.

Además, añade que de esta forma el estímulo es mayor para generar densidad. Un gesto muy sencillo con el que ganar mucho y que se puede aplicar en el día a día sin demasiadas trabas.

Por otro lado, aconseja también ir haciendo cambios de ritmo. "Alterna un tramo más rápido con otro más lento. Esa sorpresa biomecánica activa los osteoblastos, así es como se llaman los albañiles encargados de formar hueso", ilustra de forma visual con sus palabras.

De camino al trabajo, mejor por las escaleras. Foto de Toni Pomar en Unsplash

Esta propuesta es idónea, sobre todo, cuando hay que subir varios pisos. Así, se va reduciendo la fatiga de forma controlada y se llega a la meta sana y salva, y no demasiado forzada.

No obstante, hay más tras estos dos trucos. "Además de enviar un mensaje a tus huesos, mandas otro a tu corazón y a tus pulmones para que pasen más oxígeno para regar todo tu cuerpo", aclara.

Según Boticaria García, ese esfuerzo breve pero intenso mejora la capacidad cardiorrespiratoria, ayuda a mantener la masa muscular y aumenta el gasto energético. Una tarea del día a día que está más que integrada en la rutina tras la que todo son ventajas.

Y, como recuerda la experta, "el viaje hacia la longevidad también se hace cuesta arriba con un gesto tan simple como subir las escaleras".

Porque, en la actualidad, está claro que no sólo se trata de vivir más, sino de hacerlo con mejor calidad de vida para poder disfrutar la misma lo máximo posible.