Adiós a la tristeza: esta es la fruta repleta de vitamina C que mejora el estado de ánimo en menos de una semana

Hay personas que parece que el verano les dé la vida. De repente se sienten llenas de energía y ganas de hacer mil cosas, como si despertaran de una larga hibernación. Gran responsabilidad de todo ello tiene, según los expertos, el tener más tiempo libre y, sobre todo, poder disfrutar de una mayor cantidad de horas de sol al día, que aumenta los niveles de la hormona de la felicidad.

Sin embargo, y por mucho que nos gustaría, ni estos niveles de bienestar duran para siempre ni todos nos sentimos de la misma manera. Un estudio de la Universidad de Southampton sugirió, tras encuestar a una serie de adultos, que el 90% sufría cambios leves de ánimo, energía y sueño ante los cambios estacionales.

En este punto, y aunque pensemos que no podremos formar parte del primer grupo que disfruta de un bienestar pleno durante un porcentaje mayor de su vida, según los expertos, hay una forma natural y sencilla de conseguir acercarnos a esos niveles de felicidad: el kiwi.

Así funciona el kiwi en la salud mental

El kiwi es una de las muchas frutas que ofrecen numerosos beneficios para la salud. Además de contener fibra, potasio y vitamina E, tiene niveles relativamente altos de vitamina C, un nutriente esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico y la cicatrización de heridas.

Además de los muchos beneficios que tiene la vitamina C, especialmente contra el envejecimiento, diferentes expertos y estudios han demostrado que los alimentos ricos en este compuesto pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo en solo cuatro días.

Un estudio reciente publicado en British Journal of Nutrition examinó cómo el kiwi y la vitamina C impactaron en el estado de ánimo con una rapidez asombrosa en los participantes. Para la investigación, se dividieron en tres grupos: uno recibió un suplemento diario de vitamina C, el segundo recibió dos kiwis al día y el tercero recibió una tableta de placebo diaria.

Los participantes tomaron aquello que se les habían asignado durante cuatro semanas y respondieron encuestas cada dos días. Todas ellas recogieron datos sobre varios componentes, como energía y fatiga, estado de ánimo, bienestar, calidad y cantidad del sueño y niveles de actividad física.

Tras las respuestas y datos obtenidos, los investigadores descubrieron que los participantes que consumieron kiwi experimentaron una mejora en el estado de ánimo y la vitalidad alrededor de los cuatro días y una mejora en el bienestar alrededor del día 14. El estado de ánimo fue ligeramente más fuerte en comparación con los demás grupos.

Lo cierto es que la vitamina C es un compuesto que lleva estudiándose durante años; sin embargo, estos resultados ofrecen otra perspectiva de sus capacidades. Aunque es más conocida por su papel en la protección del sistema inmunológico y la piel, su influencia en el cerebro y el sistema nervioso central es igualmente significativa.

Mujer comiendo kiwi. Istock.

Para entenderlo, debemos comprender que la vitamina C es crucial para la síntesis de neurotransmisores, los mensajeros químicos del cerebro que regulan el estado de ánimo y el bienestar emocional. Uno de los neurotransmisores más importantes que dependen de este compuesto es la serotonina, comúnmente referida como la "hormona de la felicidad".

La serotonina es vital para mantener un estado de ánimo equilibrado, y su deficiencia está asociada con trastornos como la depresión y la ansiedad. La vitamina C actúa como cofactor en la conversión del triptófano en serotonina, facilitando así su producción y liberación en el cerebro.

Además, la vitamina C tiene propiedades antioxidantes potentes. El cerebro, siendo un órgano altamente metabólico, produce una gran cantidad de radicales libres durante su funcionamiento normal. Estos radicales libres pueden causar daño oxidativo a las células cerebrales, lo que está relacionado con el deterioro cognitivo y el malestar mental.

Otros beneficios del kiwi

La vitamina C, un nutriente esencial, ofrece numerosos beneficios para la salud que van más allá de su función en el sistema inmunológico y el estado de ánimo. Este poderoso antioxidante es crucial para la síntesis de colágeno, una proteína estructural que es vital para la salud de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y los tejidos conectivos.

Además, este compuesto mejora la absorción de hierro no hemo, el tipo de hierro que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Esta propiedad es especialmente importante para las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que les ayuda a prevenir la anemia por deficiencia de hierro.

Desempeña un papel fundamental en la función inmunológica, no solo fortaleciendo las defensas del cuerpo contra infecciones, sino también actuando como un antihistamínico natural, lo que puede ayudar a aliviar los síntomas de alergias.

El kiwi es una fuente importante de fibra dietética, lo que lo convierte en un aliado para la salud digestiva. Consumir kiwi regularmente puede ayudar a prevenir el estreñimiento y promover un tránsito intestinal saludable.

Todo ello añadido a que contiene una combinación única de antioxidantes, incluyendo vitamina E y compuestos fenólicos, que trabajan juntos para proteger al cuerpo contra el daño oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

El kiwi también es conocido por su bajo índice glucémico, lo que significa que no provoca picos abruptos en los niveles de azúcar, siendo una opción excelente para personas con diabetes o aquellas que buscan controlar su peso. Además, el kiwi contiene actinidina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas, mejorando la digestión y la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal.