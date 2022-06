Paola Freire (@Foodtropia) nos da las claves para comer sano, rico y fácil, con recetas rápidas

Paola Freire (@Foodtropia) ejercía como abogada cuando creó Foodtropia, una cuenta en la que comparte recetas sanas, ricas y fáciles. Algo que empezó como un hobby se ha convertido hoy en su profesión.

Debe su pasión por la cocina a su familia. Creció en A Coruña en una familia en la que siempre se ha cocinado mucho, muy sano y muy rico. Su padre le enseñó a valorar el producto y su madre, la importancia de una alimentación equilibrada. Además, su abuela cocinaba tan bien que sus recetas se publicaban en La Voz de Galicia. “Me he criado en una familia en la que a todos les gusta la gastronomía”.

Estudió Derecho y ADE en ICADE y trabajó varios años como abogada, hasta que su hermana la animó a lanzar Footropia. “Me creó el perfil para que la gente viera que es fácil comer sano y rico, sin necesitar mucho tiempo”. Además, confiesa que el nombre se le ocurrió a su marido.

Paola Freire preparando una merienda saludable en su salón.

Al principio, solo era un pasatiempo que compaginaba con el trabajo: publicaba platos sencillos y saludables que cocinaba en su día a día y mostraba la elaboración paso a paso. “Era algo que me gustaba, pero lo cierto es que tampoco lo veía como una profesión”.

A finales de 2018 se fue a vivir a Londres por el trabajo de su marido. Allí perfeccionó su inglés y se sumergió de lleno en el mundo de la gastronomía. “Como dejé mi despacho, donde trabajaba como abogada, aproveché para dar salida a Foodtropia”.

Freire comenta que le pasó como a muchas personas durante la pandemia, pudo parar y dedicar más tiempo a su hobby. “De repente dije: 'En realidad esto me encanta, disfruto muchísimo y soy feliz cocinando'”. Entonces llegó el momento de elegir si realmente se dedicaría a ello o si simplemente le gustaba como un pasatiempo.

Cuando tuvieron que volver a Madrid tomó la decisión de apuntarse a la escuela de cocina Le Cordon Bleu (Madrid), allí cursó el Gran Diplome, un prestigioso programa de cocina y pastelería donde se formó con los mejores chefs, que le ayudaron a incorporar orden y técnica a todas sus ideas. “Tomé la decisión para profesionalizar esta faceta y darle una oportunidad a la cocina; y ya sí que no hay vuelta atrás”.

Desde entonces, Foodtropia ha publicado un libro con más de setenta recetas, ofrece clases de cocina, ha diseñado menús para prestigiosos restaurantes como es el brunch de Canopy y sigue compartiendo recetas en sus redes sociales.

Sano, rico y fácil

Hablamos de alimentación con la chef y pastelera Paola Freire y le preguntamos si es posible comer sano con recetas rápidas. “Sí, yo creo que sí, diría que se puede comer sano, rico, con pocos ingredientes y fácil. De hecho, es el propósito de la cuenta de Foodtropia”. Además, comenta que gracias a la corriente del realfooding hay otros perfiles en los que encontrar ideas.

Freire explica que, por ejemplo, si se trocea el pollo a la plancha, se le echan especias, se le hace una salsa de yogur y se añade alguna aromática, la receta sigue siendo fácil. “Influye cómo combines los ingredientes y cómo lo presentes”.

Pero ¿es posible comer sano cuando comemos fuera de casa? Según la chef, ahora hay muchísimas opciones para comer sano y rico en un restaurante. “Creo que lo más importante es elegir un buen producto y combinarlo de manera apetecible”.

Dice que antes se asociaba comer fuera al menú del día, "algo muy español", que empieza por un primer plato, a elegir entre tres o cuatro opciones que pueden ser muy pesadas, y después un segundo, también denso, a lo que hay que añadir un postre y un café. “Ahora, en un único plato se recogen todos esos nutrientes y tienes una comida muy rica, sana y completa, sin necesidad de que sea pesada”.

Además, la mayoría de restaurantes, desde hace un tiempo, tienden a ofrecer platos rápidos, sencillos y sabrosos. Vamos cada vez más rápido, y eso también lo queremos ver en la cocina. “Madrid está a la vanguardia, y cada vez abren más restaurantes que ofrecen mejores alternativas”.

Consciencia y organización

En cualquier caso, para comer de manera saludable, señala que son necesarias consciencia y organización. “Es importante ser consciente de lo que te gusta y lo que no para ir, poco a poco, educando el paladar.”

Paola Freire en el mercado comprando.

Freire pone el ejemplo de las verduras: no a todo el mundo le gustan las mismas. Por ello, recomienda empezar por las que a cada uno le resulten más atractivas y después buscar recetas que "reinventen" esas verduras a las que no se está tan acostumbrado.

“También le diría a la gente que empezara por cosas sencillas. No puedes empezar la casa por el tejado. Si no te gusta cocinar y no eres especialmente cocinillas, no te pongas un reto superdifícil. Empieza organizando tu casa, tu cocina, comprando cosas que te apetezca consumir y, poco a poco, vete evolucionando. Y eso, para aquellas cosas que te resulten menos atractivas, busca inspiración”.

Por otra parte, comer sano también suele implicar un pequeño sacrificio y alguna que otra renuncia. La chef nos dice que cada vez hay más información y que el movimiento realfooding nos ha enseñado un poco que tenemos que comer comida real.

“Yo trataría de evitar, en mi día a día, o consumiría de forma más esporádica, los ultraprocesados, comida que cuando leas los ingredientes no reconozcas la mitad, eso me parece un error”. Defiende que comer rápido no tiene que implicar acudir a preparados de mala calidad. “Tienes que saber lo que te estás comiendo, que el producto sea real”.

@Foodtropia

Foodtropia encuentra la inspiración en la tradición. Es una cuenta para todos los públicos. Para gente un poco más mayor que lleva cocinando toda la vida recetas más tradicionales y quiere darles una vuelta. “A lo mejor con una receta más clásica lo que hago es reinventarla añadiendo algún ingrediente más nuevo o cambiando la forma de cocinar o combinando dos ingredientes que a lo mejor no se te habían pasado por la cabeza”.

Y para la gente más joven que a lo mejor no se ha atrevido a cocinar recetas más tradicionales, como puede ser un guiso, porque lo asocian a ver a sus abuelas, recomienda: “Que le den una oportunidad y vean que no es tan difícil ponerse manos a la obra”.

Foodtropia es una cuenta para todos los públicos, para todas las edades y para gente a la que le apetezca aprender y a la que le apetezca disfrutar de la cocina y la comida.

“No porque sea sano va a ser aburrido, ni va a dejar de estar rico, yo no publicaría algo que a mí personalmente no me gusta. Hay paladares, pero intento que sean recetas lo más sabrosas posible y siempre con ingredientes comunes. Además, resulta sencillo encontrar el producto para elaborar la receta”.

