Natalia Osona (influencer): "El amor más grande es el de mis perritas: Pipa, Matilda y Georgina"

Aunque Natalia Osona estudió Derecho, su éxito llegó a partir de las redes sociales y el mundo de la moda. Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, es una de las principales influencers en España. Además, su firma de ropa, Glowrias, ha sido todo un éxito y sus prendas han sido incluso lucidas por alguna cantante famosa.

Ahora responde al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres.

1. Tu ‘primera memoria’…



Con mi familia, en mi primera casa, jugando con mi hermano cuando yo todavía era un bebé. Era una niña muy risueña y feliz.



2. ‘Una habitación con vistas’ a…



La naturaleza, con sus colores y sus sonidos. No importa si es mar o montaña, pero que me aporte serenidad y paz.



3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?



Orgullo de las personas luchadoras por sus sueños, por superar una enfermedad, por intentar cambiar el mundo para bien….



¡Prejuicios fuera! Hay que conocer antes de juzgar.



4. ‘La amiga estupenda’ es…



La que siempre está ahí a pesar del tiempo y la distancia. La que se alegra por tus éxitos y no siente envidia, sino orgullo de ti y de lo que haces.



5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?



¡Muchas cosas! Experiencias y personas negativas que han pasado por mi vida que, aunque sirven de aprendizaje, mi mente las borra por completo. Soy una persona muy contundente en este sentido, cuando algo o alguien me hace daño, la elimino de mi vida sin mirar atrás.



6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?



Sí, cada día la vida me da lecciones de las cuales aprendo y, lógicamente, te abre los ojos y vas perdiendo poco a poco esa inocencia. Pero creo que nunca se pierde del todo, o por lo menos eso espero, porque, aunque a veces la odie, creo que la vida se ve más bonita desde la inocencia.



7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?



Que me traicionen, que me decepcionen…



8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?



Un mundo con menos odio y más tolerancia y respeto.

Natalia Osona Imagen cedida



9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?



Ahora mismo, Putin. Creo que es el primer nombre que nos viene a todos a la cabeza. A cualquier persona que atente contra vidas inocentes.



10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?



En algunas ocasiones algo positivo y, en otras, un sufrimiento. Todo depende de la persona en cuestión.



11. ‘El amor más grande’…



El de mis perritas: Pipa, Matilda y Georgina. Su amor es incondicional y sin límites. Y el mío por ellas también.



12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?



Para los años de pandemia. Ojalá no hubieran existido, pero como no podemos borrar el pasado, al menos, olvidar esos años negros.



13. Un ‘secreto a voces’.



Que soy una mujer rebelde y con carácter.



14. ‘Un secreto inconfesable’.



No hay nada inconfesable, otra cosa es que prefieras reservarte cosas para ti.



15. ¿Qué es para ti ‘nada’?



El vacío más absoluto.



16. ‘Cuando la revolución termine’…



Viviremos en paz.

