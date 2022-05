La actriz Begoña Vargas: "Pediría amnesia colectiva para modificar la mentalidad social"

Con solo 22 años, Begoña Vargas se está forjando una prometedora carrera en la actuación. Es conocida principalmente por sus apariciones en series como La otra mirada (de TVE) o la producción original de Netflix, Alta mar. Modelo y bailarina, también es la nueva imagen de Springfield en una campaña que gira en torno a la vuelta a los festivales y la llegada del verano.

Ahora, Begoña Vargas responde al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Wolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro o Elena Ferrante.

1. Tu ‘primera memoria’…

En el parque jugando con mis padres y mis hermanos.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Galicia, mar y montaña siempre es la mejor opción.

3. ¿‘Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Estoy orgullosa de ser la mujer en la que me estoy convirtiendo y prejuicios, siempre he tenido y con los años he ido aprendiendo que no sirven para nada.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

La que de verdad quiere lo mejor para ti.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

Muchas personas que llegaron a mi vida para enseñarme algo.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

¡Siempre! Hay que mantener a la niña que llevamos dentro.

Begoña Vargas posa con un vestido midi de crochet cuello halter. Springfield

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

Las injusticias.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Un mundo donde las personas vivan y dejen vivir

9. ¿A quién asesinarías ‘en el Orient Express’? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

Ni idea.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Un punto y coma en tu propia historia.

11. ‘El amor más grande’…

El amor más grande es que se le tiene a la familia.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Para modificar la estructura de la mentalidad social.

13. ‘Un secreto inconfesable’.

Si es inconfesable no te lo puedo contar… hahahahahaha.

14. ¿Qué es para ti ‘nada’?

Que solo sé que no sé nada.

16.‘Cuando la revolución termine’…

Probablemente, seremos más libres.

