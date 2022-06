Por qué las famosas se unen al polémico negocio de OnlyFans: estas son las más populares

En los últimos años, se ha hablado mucho de OnlyFans y de las polémicas en torno a esta plataforma, pero son muchos los que aún no conocen en qué consiste exactamente. Es una página web creada en 2016, cuyo objetivo inicial era que artistas, influencers o famosos creasen un contenido más exclusivo para sus fans y pudiesen interactuar con ellos de forma más directa. Todo ello, por un módico precio para los usuarios. Sin embargo, poco a poco ha derivado en ser principalmente un espacio de contenido para adultos, si no directamente pornográfico.

Este cambio de rumbo se dio a partir de 2018, cuando el dueño de MyFreeCams, un sitio web de sexo en vivo fundado en 2002, compró gran parte de la empresa. Desde entonces, una gran parte del contenido generado en OnlyFans es erótico o sexual. Esta situación suscitó preocupación entre los inversores y entidades bancarias relacionadas con el negocio, más aún con el gran aumento de usuarios durante la pandemia.

Además, también hubo diferentes denuncias en medios sobre la proliferación de contenido presuntamente ilegal, entre los que destacan: abusos a menores o anuncios de prostitución.

Así, el creador de OnlyFans, Tim Stokely, anunció en 2021 que se prohibiría el contenido sexual explícito en la plataforma. Tras la oleada de quejas por parte de creadores de contenido y usuarios, la compañía rectificó y ha seguido igual hasta ahora, cuando tiene más de 100 millones de usuarios en todo el mundo.

Estos usuarios pagan una cuota mensual y los creadores de contenido se quedan con el 90% de las ganancias que generen, mientras que el otro 10% es para la compañía. Asimismo, hay que ser mayor de 18 para poder registrarse.

Red privada

Al ser una red privada, es difícil saber, por ejemplo, si hay más mujeres que hombres creando contenido; la edad media o el género de los usuarios; cuántas visitas tienen las principales cuentas; o qué tipo de contenido suben.

Pese a todo, la polémica con este negocio ha generado curiosidad entre el público, y algunos famosos han hablado abiertamente sobre su actividad en OnlyFans, mientras que en otros casos se han filtrado sus perfiles.

A nivel internacional, una de las celebridades más populares es Cardi B, que está en el top 10 de las artistas más cotizadas de la plataforma. La rapera se abrió una cuenta en 2020 para promocionar el lanzamiento de su canción WAP, interpretada junto a Megan Thee Stallion. El videoclip de ese tema tiene más de 460 millones de visitas en YouTube y que contó con la participación de figuras como Kylie Jenner, Normani, y hasta la mismísma Rosalía.

La polémica de Bella Thorne

También está en OnlyFans una antigua estrella Disney: Bella Thorne. La actriz batió en 2020 el récord de ganancias en la plataforma, consiguiendo un millón de dólares en su debut. A la semana, ya había superado los dos millones de dólares. Con una cuota mensual de 16 dólares mensuales por usuario, es fácil calcular el número de personas que la siguieron en unos pocos días.

Thorne afirmó que se había unido a OnlyFans porque estaba preparando una película junto al cineasta Sean Baker, que giraba en torno al estilo de vida de una estrella de la página. Asimismo, aseguró que planeaba dar sus ganancias a la productora y a obras de caridad. Sin embargo, días después Baker dijo que las declaraciones de Thorne no eran del todo ciertas.

“Me gustaría dejar claro que la noticia de que estoy haciendo una película (documental o narrativa de ficción) sobre OnlyFans y usando a Bella Thorne para que investigue, es falsa”, expresó en un comunicado. Baker añadió que tuvo una conversación con Thorne sobre una colaboración lejana que podría “centrarse en su vida y las circunstancias que la llevaron a unirse a OnlyFans”.

“En esa llamada, le aconsejé a su equipo que consultara con las trabajadoras sexuales y abordara la forma en que hizo esto para no dañar la industria del trabajo sexual. Este ha sido el alcance de mi participación”, apuntó Baker.

Finalmente, Thorne se disculpó y adujo que solo trataba de ayudar a "normalizar los estigmas" detrás del sexo y el trabajo sexual.

Españolas en OnlyFans

En el caso de España, sabemos que son varias las celebrities mujeres que se han creado un perfil, cada una por una razón distinta. Un ejemplo es la rapera Mala Rodríguez. Ella misma anunció en las redes sociales que se había unido a OnlyFans, afirmando que sus seguidores podrían "disfrutar de mis originales clases de drink yoga y más cositas".

María Forqué, hija de la actriz Verónica Forqué, también tiene cuenta en OnlyFans. Más conocida como 'Virgen María' -su nombre artístico-, hace "performance desnudo", un tipo de actuación que, según explicó en una entrevista con EL ESPAÑOL, conoció en un viaje a Estados Unidos.

María Forqué, en la barra de metal de su casa, durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Carmen Suárez

"Me gusta crear cosas estéticas, que atraigan, pero que al mismo tiempo incomoden. A mí en todos los entornos, salvo mi familia, siempre se me ha coartado, y por eso ahora soy más provocadora que nunca. No busco molestar, pero si llevar a la gente al límite, a la risa o al entendimiendo de que el cuerpo y el sexo son algo bonito y natural. Y de que es el ser humano el que los convierte en pecado", declaró a este periódico.

La actriz Mari Cielo Pajares, hija de Andrés Pajares, se abrió una cuenta, según algunos medios, por "problemas económicos". Más tarde también se unió Chayo Mohedano. La nieta de Rocío Jurado anunció que se abría un perfil para dedicar canciones en exclusiva y grabar vídeos personalizados, desvinculándose así del contenido erótico.

No obstante, Mari Cielo Pajares le advirtió que tuviese cuidado en la plataforma: "Le van a pedir muchas marranadas. Se lo digo por experiencia. A mí me solicitan muchas guarrerías y no hago caso", declaró en una entrevista con La Razón.

Daniela Blume, colaboradora de televisión y presentadora, que ha participado en programas como Crónicas Marcianas o Supervivientes, creó su perfil durante el confinamiento y desde entonces se ha convertido en una de las mujeres más populares de la plataforma en España.

En una entrevista con El Confidencial abordó este tema y afirmó: "Es mi proyecto más divertido y fructífero en el sentido económico. Yo soy comunicadora, me dedico a comunicar y con el Only comunico también. Expreso mi intimidad, mi forma de sentir, de vivir el sexo, de entender el sexo y el amor... No sé, es una ventana a una parte de mí más íntima que ni siquiera es toda mi intimidad porque toda es infinita. Pero comparto la parte que me gusta, que me pone, que me apetece".

Patricia Steisy, extronista de Mujeres Hombres y Viceversa, publica contenido en la plataforma junto a su pareja. En este caso, sí se trata de contenido erótico y, según ha explicado, es su fuente de ingresos más estable.

Alyson Eckmann, ganadora de Gran Hermano 5, se creó una cuenta en OnlyFans en 2021. Según informó Voz Pópuli, los usuarios podían acceder a contenido "subidito de tono" por 15 dólares mensuales.

Deportistas, artistas, personas anónimas... son muchas las que recurren a esta plataforma para ganar dinero o seguidores. Y, aunque no siempre tiene que ser contenido sexual, los escándalos y la opacidad que rodean a la plataforma, generan debate sobre su uso, el blanqueamiento que hace de la pornografía y la comercialización de los cuerpos de las mujeres.

