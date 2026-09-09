Las lágrimas de la reina Mette-Marit y la gran tristeza de Sonia de Noruega en el último adiós al rey Harald V

La reina viuda y Mette-Marit salen en coche del Palacio Real de Oslo para seguir el cortejo fúnebre en coche. Efe

Noruega ha despedido este miércoles 9 de septiembre a su rey, Harald V, con miles de personas en la calle desde primeras horas de la mañana para acompañar el recorrido de la procesión fúnebre desde el Palacio de Oslo hasta la Catedral de la ciudad. Han transmitido así cariño y aliento a la familia Glücksburg, en especial a la reina viuda que dice adiós al amor de su vida.

También ha supuesto el regreso a la vida pública de Mette-Marit, tras su reciente ingreso hospitalario. La nueva consorte de Noruega ha sido uno de los apoyos fundamentales de la reina Sonia durante el recorrido, que ambas han llevado a cabo en un coche oficial, mientras que Haakon V, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el resto de la familia lo han hecho a pie.

Sobre las doce del mediodía salía el ataúd del monarca para iniciar un trayecto de más de un kilómetro, cubierto con la bandera real y con el sonido de las salvas de duelo. En las puertas de palacio el Rey, sus dos hijos y la princesa Marta Luisa para iniciar el cortejo.

El rey Haakon, la princesa Ingrid Alexandra, Marta Luisa de Noruego y Sverre Magnus, en el momento de iniciar el cortejo fúnebre. Efe

La hija mayor de Harald V estaba acompañada de su marido, Durek Verret, de chaqué, y de sus tres hijas. También ha acompañado el féretro Marius Borg, el primogénito de Mette-Marit, que ha conseguido permiso policial para asistir pese a encontrarse en arresto domiciliario.

Ya en la Catedral de Oslo, los restos mortales del monarca se han colocado en el altar. En el templo, los invitados reales, entre ellos Carlos Gustavo y Silvia de Suecia. la princesa heredera Victoria, Rania de Jordania, los reyes Felipe VI y Letizia junto a la emérita Sofía, el príncipe Guillermo, etc. Se ha guardado un minuto de silencio antes de empezar la ceremonia.

La reina Mette.Marit, junto a Haakon VIII y la reina Sonia, durante la ceremonia religiosa. Efe

La reina Mette-Marit, de luto riguroso y con una gran pamela, además de un llamativo collar y una de las distinciones de la Casa Real noruega prendida en su vestido, como corresponde a tan solemne acto. A su lado, Haakon y la reina Sonia, con un velo negro sobre el rostro, y visiblemente emocionada. No han podido contener las lágrimas, escuchando las palabras de la obispa Sunniva Gylver.

La tristeza de la viuda de Harald V era visible, también la de la princesa Ingrid Alexandra, que se ha enjugado el llanto en varios momentos del servicio religioso.

La princesa heredera se enjuga las lágrimas ante la mirada de su madre. Efe

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