Kate Middleton, la gran ausente del funeral de Harald V en Oslo, que ha congregado a la realeza europea

En la imagen los dos representantes de la corona británica: el príncipe Guillermo y la princesa Ana del Reino Unido. Reuters

El rey Harald V falleció el pasado 28 de agosto, pero hasta hoy, miércoles 9 de septiembre, no ha tenido lugar su entierro, con el correspondiente cortejo fúnebre. En él han participado representantes de las grandes casas reales del continente, además de políticos como el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Una convocatoria de estas características no solo demuestra el poder de una institución de este tipo, sino que también hace más reseñables las grandes ausencias. Sin duda, la más sonada ha sido la de Kate Middleton, que no ha asistido tan solo un día después de acompañar a su hijo mayor, Jorge de Gales, en su primer día de curso en Eton.

En cualquier caso, conviene destacar que en ningún momento la Corona británica anunció que fuera a acompañar a quienes finalmente han formado parte de la cita: su marido, el príncipe Guillermo, y la tía de este, Ana de Reino Unido. Igualmente, no se espera comunicado alguno al respecto, al no haberse dado previamente esa confirmación.

La hipótesis más factible a día de hoy parece responder a la máxima que Middleton suele seguir: su familia es su prioridad. La que en su momento ocupará el trono británico probablemente haya valorado la posibilidad de estar con sus pequeños en una fecha tan señalada como la vuelta al colegio.

Por otro lado, hay otra gran ausencia a considerar: la de su suegro, el rey Carlos III. Sin embargo, esta está más que justificada por cuestiones de protocolo y tradición. El monarca no suele asistir a este tipo de funerales y lo más habitual es que delegue su presencia en algún otro miembro de la Casa Real.

Kate Middleton junto al príncipe Guillermo y el hijo mayor de ambos en su primer día en Eton. Gtres

Habitualmente, quien suele ocupar este rol es el heredero al trono, su hijo, el príncipe Guillermo. Su tía, Ana, encargada de acompañarlo durante el cortejo y de mostrar sus respetos, ha acudido debido a su relación de amistad con el difunto.

En el acto también han estado presentes los reyes Felipe VI y Letizia, que han recorrido juntos los 1,3 kilómetros de trayecto que separan el Palacio Real de la capital noruega de la Catedral de Oslo, donde ha tenido lugar el último adiós a Harald V.

La representación británica en el cortejo. Reuters

Allí, de forma definitiva, la reina Sonia se ha derrumbado, al igual que ha sucedido con su nuera, Mette-Marit. Otra de las asistentes a la despedida del monarca ha sido la reina doña Sofía.

Son días difíciles para la Familia Real noruega, que no solo se enfrenta a la pérdida de quien ha sido rey de la nación durante los últimos 35 años.

En el horizonte se vislumbra también una posible crisis reputacional debido a la condena de Marius Borg, hijo de la reina, así como al delicado estado de salud de esta, que ha provocado que acudiera al templo en coche, en lugar de caminar junto a su marido.