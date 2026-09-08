Marta Luisa de Noruega, la gran ausente en el balcón de palacio tras el funeral del Rey: el porqué de su exclusión
La Princesa, que renunció a sus deberes reales en 2022, sólo participará en algunos momentos de la ceremonia.
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El último adiós al rey Harald V copa la actualidad internacional de esta semana. Se celebra el miércoles 9 de septiembre en Oslo y estará marcado por el luto riguroso y la presencia de algunos miembros de las monarquías europeas, entre ellas la española. Felipe VI, la reina Letizia y la emérita Sofía viajan al país nórdico para atender el funeral de Estado.
Noruega llora la muerte del que ha sido su jefe de Estado 35 años, un monarca muy querido y respetado. También su familia, especialmente su viuda, sus hijos y sus nietos, que mañana se despedirán de él en una jornada preparada al detalle.
El nuevo rey, Haakon, la nueva princesa heredera, Ingrid Alexandra, y la nueva reina consorte, Mette-Marit, empiezan una nueva etapa institucional que, además, quedarápatente en el protocolo organizativo de la despedida.
Uno de los momentos más esperados del día será la primera salida al balcón de la Familia Real, tras el entierro, y que viene con sorpresa. La Corona ha publicado el paso a paso de todos los actos que tendrán lugar, quién estará, quién no, en qué orden, etc.
En ese momento en el que los monarcas debutantes, sus hijos y la viuda de Harald V salen a saludar desde el palacio hay una gran ausencia: la de la princesa Marta Luisa de Noruega.
La primogénita del rey Harald está excluida de ese compromiso oficial. La razón nada tiene que ver con problemas de última hora o algún conflicto, es simplemente una cuestión institucional.
La hermana de Haakon no pertenece a la Casa Real como tal que en estos momentos está formada por los reyes, la heredera y la reina Sonia. Así lo establecen en la web oficial: hay que ir al apartado de 'Otros príncipes y princesas' para encontrarla, junto a Sverre Magnus, hijo menor de Haakon, y Astrid, la hermana de Harald.
No tiene más misterio... y tampoco más importancia. Marta Luisa ha estado presente en los actos previos al funeral y volverá a estarlo en el último adiós. Acompañará el féretro de su padre desde el palacio hasta la Catedral de Oslo. Más tarde, en el castillo de Akershus asistirá a la ceremonia privada con los invitados reales y jefes de Estado de diversos países.
Y ahí acaba su presencia, porque la salida al balcón de palacio no contará con su presencia. Lo que no se especifica es si asistirá a la recepción que dar los Reyes para finalizar la jornada.
Es especialmente relevante recordar que Marta Luisa de Noruega renunció a sus deberes institucionales en 2022, poco después de comprometerse con su actual marido, el chamán Durek Verret, para poder dedicarse a sus negocios sin interferir en la Corona.
¿Qué implica esto? Dejar de representar a la Casa Real en actos oficiales, renunciar a sus patronazgos y no recibir asignación económica con cargo al presupuesto de la institución.
Ha mantenido el título de princesa y su puesto en la línea de sucesión al trono. A partir de entonces, solamente ha participado en celebraciones como el jubileo de Harald V, los cumpleaños de sus padres, funerales o ceremonias de Estado con presencia familiar. En la despedida de su padre, por tanto, su presencia es limitada.
A quien no se ha visto en ningún momento es a su pareja, con quien se casó en 2024, y tampoco consta que vaya a asistir al entierro acompañando a Marta Luisa y a sus tres hijas.