Marta Luisa de Noruega, la gran ausente en el balcón de palacio tras el funeral del Rey: el porqué de su exclusión

El último adiós al rey Harald V copa la actualidad internacional de esta semana. Se celebra el miércoles 9 de septiembre en Oslo y estará marcado por el luto riguroso y la presencia de algunos miembros de las monarquías europeas, entre ellas la española. Felipe VI, la reina Letizia y la emérita Sofía viajan al país nórdico para atender el funeral de Estado.

Noruega llora la muerte del que ha sido su jefe de Estado 35 años, un monarca muy querido y respetado. También su familia, especialmente su viuda, sus hijos y sus nietos, que mañana se despedirán de él en una jornada preparada al detalle.

El nuevo rey, Haakon, la nueva princesa heredera, Ingrid Alexandra, y la nueva reina consorte, Mette-Marit, empiezan una nueva etapa institucional que, además, quedarápatente en el protocolo organizativo de la despedida.

Los Reyes, Marta Luisa de Noruega, y la reina Sonia, a las puertas del Palacio de Oslo. Efe

Uno de los momentos más esperados del día será la primera salida al balcón de la Familia Real, tras el entierro, y que viene con sorpresa. La Corona ha publicado el paso a paso de todos los actos que tendrán lugar, quién estará, quién no, en qué orden, etc.

En ese momento en el que los monarcas debutantes, sus hijos y la viuda de Harald V salen a saludar desde el palacio hay una gran ausencia: la de la princesa Marta Luisa de Noruega.

La primogénita del rey Harald está excluida de ese compromiso oficial. La razón nada tiene que ver con problemas de última hora o algún conflicto, es simplemente una cuestión institucional.

Kaakon, Mette-Marit, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus saldrán al balcón de palacio junto a la reina Sonia. Geety Images

La hermana de Haakon no pertenece a la Casa Real como tal que en estos momentos está formada por los reyes, la heredera y la reina Sonia. Así lo establecen en la web oficial: hay que ir al apartado de 'Otros príncipes y princesas' para encontrarla, junto a Sverre Magnus, hijo menor de Haakon, y Astrid, la hermana de Harald.

No tiene más misterio... y tampoco más importancia. Marta Luisa ha estado presente en los actos previos al funeral y volverá a estarlo en el último adiós. Acompañará el féretro de su padre desde el palacio hasta la Catedral de Oslo. Más tarde, en el castillo de Akershus asistirá a la ceremonia privada con los invitados reales y jefes de Estado de diversos países.

Y ahí acaba su presencia, porque la salida al balcón de palacio no contará con su presencia. Lo que no se especifica es si asistirá a la recepción que dar los Reyes para finalizar la jornada.

Es especialmente relevante recordar que Marta Luisa de Noruega renunció a sus deberes institucionales en 2022, poco después de comprometerse con su actual marido, el chamán Durek Verret, para poder dedicarse a sus negocios sin interferir en la Corona.

¿Qué implica esto? Dejar de representar a la Casa Real en actos oficiales, renunciar a sus patronazgos y no recibir asignación económica con cargo al presupuesto de la institución.

Ha mantenido el título de princesa y su puesto en la línea de sucesión al trono. A partir de entonces, solamente ha participado en celebraciones como el jubileo de Harald V, los cumpleaños de sus padres, funerales o ceremonias de Estado con presencia familiar. En la despedida de su padre, por tanto, su presencia es limitada.

A quien no se ha visto en ningún momento es a su pareja, con quien se casó en 2024, y tampoco consta que vaya a asistir al entierro acompañando a Marta Luisa y a sus tres hijas.