La reina Margarita de Dinamarca, de 84 años, ingresada en el hospital tras sufrir una caída

Una noticia de última hora que ha despertado algunas alarmas en el país escandinavo. Margarita de Dinamarca (84 años) ha sido ingresada en el hospital tras sufrir una caída. Pese a su avanzada edad, la madre del actual rey, Federico X, se mantiene muy activa en cuanto a sus deberes institucionales, pero este contratiempo hará que permanezca retirada de los mismos durante un tiempo.

El accidente se produjo, tal y como ha informado la Casa Real danesa en su comunicado, el pasado miércoles 18 de septiembre en el castillo de Fredensborg. Esta es la residencia a la que se traslada siempre en primavera y otoño para pasar una temporada. Está ubicado junto al lago Esrum, en la isla de Selandia a escasos 40 km de Copenhague.

No se ha precisado exactamente cómo, pero se cayó y tuvo que ser trasladada inmediatamente al Rigshospitalet de la capital. Aunque no se especifica el tipo de consecuencias que ha tenido, cabe recordar que la Reina ya fue operada de la espalda en 2023, lo que la obligó a cumplir con una larga baja médica. Pese a haberse recuperado favorablemente, camina con bastón para tener más seguridad. Y así la vimos en su último acto público el lunes 16.

Desde palacio se ha dicho: "Según las circunstancias, la Reina se encuentra bien, pero está temporalmente hospitalizada en observación". Es decir, sigue ingresada en espera de ver el alcance de las lesiones y su evolución.

Nada hacía presagiar este contratiempo, fruto sin duda de la mala suerte. Hace solo unos días podíamos ver a Margarita, vestida con uno de sus típicos trajes de chaqueta en colores suaves, su sombrero y su bastón, en la inauguración de la conferencia sobre esclerosis múltiple ECTRIMS 2024 en el Bella Center de Copenhague que ha reunido a miles de investigadores y otros profesionales sanitarios de todo el mundo. Recordar que la Reina es patrona de la Asociación de Esclerosis desde el 1 de octubre de 1959.

Aunque tras su abdicación en diciembre de 2023, su hijo Federico subió al trono, ella conserva el título, actúa como regente cuando es necesario y mantiene una agenda real muy activa, llena de compromisos. Estos quedarán en pausa hasta que los médicos le den el alta y confirmen que puede regresar a la vida pública.

Por el momento, los actuales Reyes de Dinamarca siguen con su hoja de ruta oficial y no hay imágenes de ningún miembro de la Casa Real yendo al hospital a visitar a la reina Margarita (eso no quiere decir que la visita no se haya producido), pero a todos están pendientes de su evolución.