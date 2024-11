Ana Lamas, presidenta de WomenCeo: “No hay excusas para que no haya más mujeres en los Consejos de Administración”

Ana Lamas (Madrid, 1955) lleva 13 años trabajando para promover el liderazgo femenino en el ámbito empresarial. Como no encontraba una asociación que lo hiciera, en 2011 decidió fundar WomenCeo. Mucho se ha avanzado, pero todavía queda camino que recorrer. Es optimista y está a favor de las cuotas. Si no se hubieran aplicado, la mujer seguiría infrarrepresentada no solo en la empresa, sino en la política, en los medios de comunicación, etc. "Ni mis nietas habrían visto la paridad", explica a Magas.

La directiva va un paso por delante. Cuando desde alguna empresa dicen que no hay mujeres cualificadas para cumplir con la ley de cuotas que obliga a tener por lo menos un 40% de mujeres en los consejos de Administración, enseña una lista que ha elaborado WomenCeo con candidatas idóneas para los distintos consejos y comités. Ya no hay excusa para que las mujeres no estén debidamente representadas.

También está convencida de que dentro de poco se creará un comité de tecnología y ciberseguridad. Se define como peleona y curiosa. Conoce la legislación al dedillo. Tiene paciencia y determinación. "Los órganos de decisión no se pueden permitir el lujo de prescindir del 51% del talento", dice con tono cordial, pero firme, dadas las veces que ha tenido que repetirlo.

Su trabajo pecuniario está en el mundo de la publicidad con Fiverooms, agencia que fundó y dirigió y de la que es actualmente presidenta no ejecutiva. La labor al frente de WomenCeo la desarrolla de manera altruista, al igual que todos los socios: "Se trata de devolver algo a la sociedad. Si todos lo hiciéramos, el mundo funcionaría de otra manera".

Casi todas las empresas del IBEX-35 han cumplido con el código de buen gobierno: las mujeres en sus Consejos de Administración han alcanzado el 41,9% de representación. Sin embargo, la media del resto de las sociedades cotizadas es del 31,87% y en el conjunto de las sociedades no supera el 25%. ¿Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío?

Hay datos positivos y negativos. La media del IBEX-35 ha llegado al 40%, pero todavía faltan cuatro compañías que tendrían que haberla alcanzado en el año 2022, según la recomendación de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

La normativa europea ha puesto fecha para alcanzar la paridad en los Consejos de Administración, y también menciona los Comités de Dirección. Para las empresas cotizadas será en 2027 y para el resto de las compañías de interés público y que tienen más de 250 empleados, en el año 2029. Todas se van a tener que adaptar a esa nueva regulación y ampliar el número de mujeres en sus consejos.

Hay mucho trabajo por delante…

Sí. La composición de los Consejos de Administración no se puede cambiar del día a la noche.

¿Va la ley por delante de la sociedad? Hay quienes dicen que se pone a una mujer por el hecho de serlo y no por su valía.

Es importante resaltar que las cuotas no tienen que ser para siempre, sino para el "mientras tanto". Y el punto más preocupante, en estos momentos, es el de los Comités de Dirección, porque la ley no es demasiado explícita. La proporción de altas directivas en empresas cotizadas es solo del 23,07%.

¿Es más importante que las mujeres se sienten en los Consejos de Administración o en los Comités de Dirección?

En los dos. Las mujeres deberían venir de los Comités de Dirección. Es fundamental que haya cantera porque, cuanto mayor sea, más posibilidades tendrán de sentarse en los Consejos de Administración, que son los órganos que definen la estrategia de la compañía.

La gran mayoría de consejeras del IBEX-35 pertenecen a los comités de Auditoría y Sostenibilidad y, además, son independientes. ¿Qué indican estos datos?

La ley favorece que haya consejeros independientes. Cuantos más, mejor para la compañía. También hay una "recomendación" de que los presidentes no sean ejecutivos. El hecho de que haya más mujeres en los comités de Sostenibilidad se debe a que es el último espacio que se ha creado y, por tanto, ya existía un hueco natural para entrar. El de Auditoría lo integran mujeres que han sido directoras financieras y es de los más fuertes.

Pero es muy importante que entren en el Comité de Nombramientos y Retribuciones, porque es ahí donde se deciden los nombramientos. También estoy convencida de que dentro de poco se creará un comité de tecnología y ciberseguridad.

¿Por qué las empresas del IBEX-35 han tomado la delantera en cuanto a representación de mujeres en sus consejos?

Porque si no cumplían las recomendaciones de la CNMV tenían que explicar públicamente el motivo en el informe de Gobierno Corporativo. Los primeros años, cuando salió la ley de 2015, daban excusas de todo tipo: "Es que no encontramos mujeres"; "es que hemos hecho un proceso de selección y no había ninguna"... Hubo quien dijo que no creía que hubiera candidatas capacitadas. Pero, cuando los datos son públicos, la presión social es mayor.

De hecho, desde WomenCeo llamamos la atención sobre la escasa representación de la mujer en los comités de Dirección. La CMNV tomó nota y, al año siguiente, decidieron hacer públicos por primera vez los datos de dichos comités de todo el mercado continuo. Vamos poquito a poco.

¿Cómo conseguir que se nombren más consejeras?

Primero, las compañías tienen que creerse de verdad que las mujeres somos talento.

¿Todavía no se lo creen?

Hay muchas que sí, pero otras no. Además, las compañías han de dar paso al nuevo talento, porque escoger a alguien que ya está en tres o cuatro consejos es muy fácil.

En WomenCeo decís que "El talento oculto no se valora".

Siempre repito la consigna que dijo una de nuestras socias: las mujeres no debemos tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. No podemos tener pánico a los retos por temor a no cumplir al 100%. Te tienes que postular. Solemos hacer muy mal el networking, y es importante que te vean.

¿Qué tipo de socias y socios hay en WomenCeo?

Llevamos once años promoviendo el buen gobierno corporativo desde la diversidad. Hay empresarias y empresarios, consejeros y directores generales. Somos unos 180 (y creciendo), de los cuales el 15% son hombres.

Tenéis varios programas de formación. Uno es el de Transición de ejecutivas a consejeras. ¿Qué pasos hay que dar?

Lo primero es la formación, y para ello hemos puesto en marcha las Top Board. Como estoy harta de escuchar eso de "es que no hay mujeres", hemos creado un listado de candidatas idóneas para cada comité, y han tenido que pasar unos filtros tremendos. ¿Que quieres mujeres en el comité de auditoría? Tenemos. ¿Para el comité de nombramientos, expertas en estrategia, en tecnología…? También.

Llevas trece años presidiendo WomenCEO de manera altruista. ¿Cómo empezaste?

Siempre he sido un espíritu muy curioso. Empecé indagando sobre los motivos por los que las mujeres hacíamos tan mal el networking. Luego busqué asociaciones que promovieran el liderazgo femenino y, como no encontré ninguna, decidí montar la asociación.

Por aquel entonces el gobierno estaba con las famosas leyes cremallera que favorecieron la presencia de mujeres en la política. ¿Por qué no se aplicaban las cuotas en la empresa? La meritocracia está muy bien, pero si no te dan la oportunidad, ¿de qué te sirve? Elvira Rodríguez, siendo presidenta de la CNMV, fue la primera en recomendar la presencia de un 30% de mujeres en los consejos de Administración para el año 2020.

Mujeres preparadas hay muchísimas.

No hay excusas para que no haya más mujeres en Consejos de Administración ni en los Asesores… Hace poco algunos empresarios comentaron ante mí que no pensaban incorporar a ninguna mujer, aunque los multaran. Deberíamos borrar ya mismo ese no del lenguaje. ¿Cómo te vas a arriesgar a quitar talento? ¿Y más en estos tiempos en los que ha cambiado tantísimo el liderazgo?

El 28 de noviembre celebráis los primeros Premios WomenCeo a la excelencia en el Buen Gobierno Corporativo.

Ahora sí hay gente para premiar. Nuestra convocatoria ha tenido mucha aceptación y se han presentado candidatos en todas las categorías: empresa cotizada y no cotizada, PYME, familiar, institución y personas que han promovido el buen gobierno corporativo. También habrá un premio para una mujer cuya trayectoria profesional pueda servir de referente a otras mujeres. Estamos muy ilusionados.