María, hija del diseñador Roberto Torretta: "Mi padre no tiene intención de jubilarse. Le gusta trabajar"

El pódcast de EL ESPAÑOL Arréglate que nos vamos viene esta semana cargado de sorpresas para los amantes de la moda. Su invitada es María Torretta, hija de Roberto Torretta, el famoso diseñador argentino, y de Carmen Echevarría, que ha vestido a varias generaciones desde su tienda, Berlín. "De esta combinación solo podía surgir una gran diseñadora", comienzan diciendo Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS.

En este capítulo del pódcast, las tres mujeres charlan sobre la firma Roberto Torreta, su profesionalidad y sus vínculos familiares, así como de moda, sostenibilidad, y sobre alguna que otra anécdota graciosa y curiosa a partes iguales. "Cuando era pequeña, pasé mucho tiempo entre tejidos y patrones", comenta María.

Lo cierto es que la diseñadora ha trabajado en la empresa familiar desde el año 2011, aunque antes se formó en publicidad y relaciones públicas. "Me fui a Londres para estudiar diseño porque toda la vida había querido ser diseñadora, pero llegó el momento y me revelé. Decidí que no quería estar allí ni tener nada que ver con el diseño", ha explicado María. Sin embargo, más tarde comprendió que su sitio estaba en la empresa.

De tal palo...

La admiración de María por sus padres se ve a simple vista, pues siempre tiene palabras de orgullo para ellos. En cuanto a su madre, afirma que "Roberto Torreta no hubiera existido si no hubiese sido por ella. Además de ser una visionaria para su época y una persona muy moderna, es una mujer trabajadora, con mucha fuerza e inteligencia".

De Roberto, su padre, ha contado una anécdota a Cruz y Charo: "Se hizo una colección una semana antes de tener a mi primera hija, pero no se presentó con desfile porque mi padre consideró que era un momento que quería disfrutar al 100% con su nieta". Además, ha añadido que, aunque hayan bajado el ritmo, sus progenitores todavía no tienen ninguna intención de jubilarse. "Les encanta trabajar", ha dicho.

Cruz Sánchez de Lara, María Torretta y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

Sin embargo, como ha recordado Cruz, las palabras de admiración se intercambian en ambos sentidos, pues el matrimonio Torretta también se muestra orgulloso de ella. "Dice tu padre que eres una persona rigurosa, disciplinada, detallista e involucrada en tu trabajo y lo mejor es tu parte creativa con la parte empresarial heredada de su madre", comenta Cruz.

Tras la pasarela

Desde pequeña, María ha pasado "mucho tiempo entre tejidos y patrones" junto a su hermano, como si fuera su "hábitat". Por ello, colecciona cientos de anécdotas tras la pasarela y ha visto desfilar a las más grandes modelos internacionales. La experta en moda recuerda a Claudia Schiffer o a Karina Kulkova.

De hecho, de la primera de ellas guarda un recuerdo con mucho cariño: "Claudia eligió un traje camisero de napa blanca que, en vez de tener automáticos, tenía imanes para que no se rasgase la tela. Según se sentó, se le abrió todo el traje, aunque por suerte ningún fotógrafo tomó imágenes".

"¡Tienes que tener mil anécdotas de partirte la risa detrás de las pasarelas!", dice Cruz Sánchez de Lara. Así es. "Mi padre tiene mucho sentido del humor y siempre intentamos que en el ambiente de trabajo lo haya, además tenemos un equipo muy divertido", explica María. Y añade: "Ha habido trajes que de repente no sentaban como deberían y te partes de risa".

Cosas de familia

Otro de los temas que han tratado estas tres mujeres han sido los lazos familiares, que en este caso se mezclan con los profesionales: "La mayoría de las veces el apellido familiar es un beneficio, aunque también pesa por la crítica", le dice a María.

"Sí", responde ella. "Pero es verdad que también la satisfacción es mayor cuando te consiguen reconocer por tu propio éxito", explica. Además, reconoce que, para ella, salir a saludar con su padre tras las pasarelas es todo un orgullo: "No sé si es una buena decisión empresarial, pero me llevo una experiencia personal muy emocionante. Es muy bonito salir de la mano de mi padre a mostrar un trabajo que hemos hecho juntos. Realmente me encanta".

Izquierdo, por su parte, pregunta a la invitada: "Y, hablando de familia, ¿cómo se vive teniendo como cuñada a Marta Ortega?". A esta cuestión, María responde: "Fenomenal porque es estupenda. Es adorable, entrañable y una excelente persona".

La tecnología en la moda

Por su puesto, las creadoras del pódcast y María también han hablado de moda en este capítulo. "¿Qué hay de la tecnología en la moda?", ha dicho Cruz. A esto, María ha respondido: "Creo que el mensaje que tenemos que dar es el de la calidad y el slow fashion. En España hay muy buen diseño y las prendas con durabilidad son el mejor legado que podemos dejar, tanto por sostenibilidad del planeta, como por a las propias personas".

Arréglate que nos vamos con María Torreta Esteban Palazuelos

Después, María Torretta ha explicado las ventajas de reciclar ropa: "Heredar una prenda de tu madre me parece que tiene un componente emocional muy bonito, además de que es positivo para el planeta. Que una prenda te siente bien y no deje de estar de moda diez años más tarde, creo que es muestra de que está muy bien hecha".

Por último, Charo y Cruz han preguntado por el "miedo al patrón en blanco". ¿Realmente existe? "No, no existe", ha dicho María. "Siempre hay algo que te inspira: una película, una obra de teatro, un libro, la calle...", ha añadido. "¿Y a ti qué te inspira en la vida?", ha repreguntado la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, con curiosidad. "Las personas normales. Lo más gratificante es vestir a una señora de edad y medidas normales, que se vea guapa y te de la enhorabuena", ha finalizado María Torretta.