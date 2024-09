Marta Ortega se sitúa entre las 500 figuras de la moda más influyentes del mundo

The Business of Fashion ha revelado recientemente la Clase BoF 500 de 2024, en la que figuran 100 nuevas incorporaciones al índice definitivo de personas que dan forma a la industria de la moda global y entre las que se encuentra la presidenta no ejecutiva de Inditex, la gallega Marta Ortega, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega.

The Business of Fashion es reconocido en todo el mundo por su punto de vista analítico sobre las industrias globales de la moda y la belleza y los nuevos participantes de este año han sido seleccionados en base a una investigación exhaustiva, información de mercado sobre el terreno y nominaciones de miembros existentes de BoF 500.

La clasificación se divide en ocho categorías: diseñadores, ejecutivos, medios, minoristas, emprendedores, clase creativa, modelos y musas y catalizadores. Se evalúan las contribuciones a la industria de la moda global en función de criterios como el liderazgo, creatividad, innovación e impacto.

Enfoque estratégico y liderazgo

Sobre Marta Ortega, se destaca en esta lista su "enfoque estratégico y liderazgo que ayudaron a impulsar el imperio de la moda rápida a un beneficio neto récord de 5.400 millones de euros en 2023".

Desde su nombramiento en diciembre de 2021, desde BoF 500 concretan que "Ortega ha desempeñado un papel decisivo en la modernización del enfoque de la empresa, centrándose en la expansión digital y la mejora de la experiencia del cliente".

"Su liderazgo ha contribuido a que Inditex alcanzara un beneficio neto récord de 5.400 millones de euros en 2023". También se recuerda que Ortega Pérez lleva más de 15 años de carrera en Inditex, comenzando en un puesto de nivel inicial en Bershka, donde desarrolló un profundo conocimiento de la industria de la moda rápida.

"Su ascenso dentro de la empresa ha estado marcado por un compromiso con la integración de la tecnología con el comercio minorista, fomentando un modelo de negocio más ágil y sostenible", se aclara sobre la presidenta no ejecutiva en este ránking, sobre lo que se añade que "bajo su liderazgo, Zara ha ampliado su presencia digital, en particular en mercados como China, al tiempo que ha mejorado las experiencias en las tiendas para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores".

Además, subrayan la existencia de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), orientada a exposiciones de moda y fotografía. Asimismo, Marta Ortega sabe crear tendencias dentro de las colecciones que vende Zara y lucirlas estratégicamente en eventos internacionales, lo que ha provocado en numerosas ocasiones que ciertos looks se agoten en tienda por haberlos lucido ella primero.