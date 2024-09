Juegos Paralímpicos 2024: la deportista Jodie Grinham gana una medalla, embarazada de 7 meses

Una nueva lección de superación. Es lo que nos ha brindado la deportista británica Jodie Grinham, quien ha logrado este domingo una medalla de bronce en tiro con arco en los Juegos Paralímpicos de París, celebrados del 28 de agosto al 8 de septiembre.

[ARGADINI: “Hay que ir cambiando la mentalidad cuando se habla de 'inclusión'. Somos parte de la sociedad”]

Esta victoria tiene un sabor especial: la atleta, de 31 años, está embarazada de siete meses. Pese a la preocupación, ha conseguido superarse para la prueba, celebrada en la explanada de los Inválidos: "El bebé no ha dejado de [moverse]", según ha comentado a los periodistas, y ha agregado: "Realmente estaba empezando a preocuparme de que el bebé se fuera a mover cuando estaba completamente estirada".

La atleta ha conseguido subir al podio tras ganar en la pelea a su compatriota Paterson Pine Phoebe. Antes, derrotó a la polaca Kseniya Markitantova y la brasileña Jane Karla Sosten, pero después perdió con la turca Oznur Cura, lo que la obligó a ir a semifinales, sin posibilidad de ganar el oro, pero sí el bronce que finalmente se adjudicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paralympics (@paralympics)

"Estoy muy orgullosa de mí misma, he tenido dificultades y no ha sido fácil, pero mientras yo esté sana y mi bebé esté sano, sabía que podía competir. Sabía que si disparaba lo mejor que podía, con mi bebé o sin él, podría volver con una medalla", ha dicho al término de la prueba.

Su éxito en París tiene lugar ocho años después del de Río de Janeiro. En Brasil, logró la plata con John Stubbs en el equipo mixto.

Una trayectoria única

Grinham nació con un brazo izquierdo más corto, sin dedos y con medio pulgar en la mano. A lo largo de su trayectoria, ha sido capaz de compatibilizar su carrera profesional con su vida personal con éxito.

Con la ayuda de su padre, Symon, desarrolló un sistema de agarre del arco para poder practicar su disciplina. La atleta comenzó a practicar en 2008 y fue seleccionada por primera vez para la selección de Gran Bretaña en 2014. Acabó séptima en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Alemania en 2015.

A nivel personal, la atleta y su pareja, Christopher, con el que tienen un hijo en común, Christian, nacido en 2022, habían sufrido tres abortos espontáneos y, tras quedarse embarazada este año, la oportunidad de participar en unos Juegos Paralímpicos con el visto bueno de los médicos no la quería dejar pasar.

[30 aniversario: las mujeres que triunfaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92]



"Mi entrenadora y yo pasamos mucho tiempo haciendo pequeños preparativos para el embarazo, en los que ella (la entrenadora) me movía y movía la tripa para que yo pudiera acostumbrarme a esa sensación", confesó la deportista.



"Incluso cuando estaba disparando estaba de pie con la mano completamente estirada y sentía esa sensación del bebé moviéndose. Era casi como si lo reconocieras y dijeras: 'Sé que estás ahí. Mamá te ama. Te abrazaré en un minuto'. Eso o lo que sea que quieras decirte a ti mismo en ese momento. Luego continuaba con mi proceso", comentó, según recoge EFE.

Su proeza se ha convertido en un ejemplo de superación y de resiliencia: "No me he dado cuenta de lo inspirador que fue esto y de lo mucho que la gente se interesó y se sintió afectada. No quería que la gente lo viera como 'ahí va una mujer embarazada a unos Juegos’. Quiero que digan: ‘Vaya, una mujer embarazada puede competir al más alto nivel y ganar una medalla’. He demostrado que todo es posible. Simplemente, hay que ir y hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Pues hazlo".

El embarazo en los Juegos

El caso de Jodie Grinham no es aislado. En los Juegos Olímpicos, celebrados al principio del mes de agosto, el de Nada Hafez conmovió el mundo. La esgrimista egipcia, de 26 años, logró el pase a los octavos en la categoría de sable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nada Hafez (@nada_hafez)

Al finalizar el duelo realizó unas declaraciones sorprendentes en Instagram: "Lo que a ti te parecen dos jugadoras en el podio, ¡en realidad eran tres! ¡Éramos yo, mi oponente y mi bebé que aún no ha llegado a este mundo!", escribió Hafez en su cuenta de Instagram, donde se calificó como una "olímpica embarazada de siete meses".

[La historia de las mujeres en los JJ.OO., compitiendo por la igualdad deportiva]

La deportista confesó entonces que durante el embarazo se había tenido que enfrentar a "un buen número de desafíos, tanto físicos como emocionales" para llegar a competir en el evento deportivo de mayor calado internacional.