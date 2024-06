¿Conseguiremos la paridad en el Parlamento Europeo? Así se esfuerza España para alcanzar la igualdad en las instituciones

La desigualdad de género en el Parlamento Europeo sigue siendo una realidad: hasta hace unas semanas, solo dos de los 27 países de la Unión Europea contaban con más eurodiputadas que eurodiputados en sus listas.

De hecho, aunque el 51% de la población de la UE sean mujeres, no existe una norma comunitaria para que los Estados miembros garanticen un mínimo de eurodiputadas en el parlamento.

Sin embargo, no todo es tan malo como parece. Aunque estos datos todavía dejan mucho que desear, la realidad es que estamos yendo en la dirección correcta: este mandato fue el que contó con más representación de mujeres en la historia de la gran institución europea. Además, España se situó por encima de la media, con un 47% de eurodiputadas.

Otra buena noticia: desde España, ya hay algunas iniciativas, muy rompedoras e innovadoras, para revertir esta situación. Es el caso de la plataforma Junior Female Liders, el primer lobby de gobernanza global y relaciones internacionales, que centra sus esfuerzos en que las mujeres tomen posiciones de liderazgo y se inspiren en otras mujeres para adentrarse en el mundo de la política internacional.

Alejandra, su creadora

La idea corrió a cargo de Alejandra Fernández (33 años) hace casi un lustro. Esta madrileña, aunque ha estudiado diseño gráfico, fue la que ideó todo el proyecto a partir de su experiencia. Y, a día de hoy, sigue al frente de Junior Female Liders.

Así relata cómo nació la plataforma: "Aunque el ámbito artístico y creativo es mi esencia y la de mi familia, un buen día me replanteé mis ideas y pensé que no estaba aportando gran cosa al mundo, así que me metí en comunicación y acabé en el Parlamento Europeo", comenta Alejandra Fernández.

Esta mujer emprendedora (y empoderada), con la experiencia de haber vivido en el extranjero un largo periodo de su vida, tomó como referencia a otras mujeres que la inspiraron para fundar lo que hoy en día es Junior Female Liders: "Me fijaba en mujeres como Beatriz Becerra, una eurodiputada independiente, y pensaba que todo ese poderío que aportan por sí mismas había que aprovecharlo".

Alejandra Fernández, de 33 años, es la creadora de Junior Female Liders. Cedida

Y así surgió esta plataforma. ¡Qué paradoja! Gracias a referentes en el mundo de la política internacional, otras chicas podrían adentrarse en él. O al menos esa era la intención de Alejandra Fernández: "Igual que yo he estado en grupos de mujeres de la alta esfera de la política y los asuntos globales, voy a intentar hacer una hoja de ruta para que todas las chicas jóvenes sigan su camino y se posicionen en la toma de decisiones", se repetía Alejandra.

Junior Female Liders

Con una gran fuerza de voluntad por parte de su creadora, Junior Female Liders nació como una plataforma para aumentar la participación de jóvenes mujeres líderes en las relaciones internacionales y la gobernanza global.

Junior Female Liders demuestra que las jóvenes españolas saben sobre relaciones internacionales y son capaces de analizar conflictos.

Su misión es conectar, formar y empoderar a la juventud para situarla en el centro de la participación política. Además, una de sus mayores pretensiones es que la juventud sea un actor esencial en la construcción de un futuro justo y sostenible. "Por eso hice yo en el Junior Female Liders: quería que fuera un lobby de relaciones internacionales para acercar este ámbito a un público amplio. Además, hay que tener en cuenta que se hizo antes del conflicto de Ucrania y Palestina, en un momento en el que la geopolítica no había llegado a la casa de los españoles en términos generales", explica Alejandra Fernández. Junior Female Liders ha iniciado a más de 600 mujeres en las relaciones internacionales. Cedida Además, esta plataforma tiene claro que, en cierta medida, su carácter innovador se debe a su forma tan cercana para llegar a un público general: sus narrativas están pensadas para que lo pueda entender cualquier ciudadano. "Queremos eliminar esa parte elitista que ha tenido la diplomacia siempre, por lo que nos relacionamos con un lenguaje muy cercano, por redes sociales…", comenta su creadora. ¿Tienen las jóvenes referentes?

"Las chicas jóvenes de hoy en día no tienen de referente a Hillary Clinton o a Merkel. Las señoras con las que yo trabajaba en Bruselas, ya se han quedado muy atrás", comenta Alejandra Fernández. Sin embargo, esto no es para ella un impedimento, sino una oportunidad de mejora: "Ese hueco vacío de referentes es el que queremos descubrir a nuestras jóvenes", comenta.

Por ello, Junior Female Liders muestra a esas chicas interesadas en política internacional a algunas de las referentes de hoy en día, como pueden ser las embajadoras. "Ver que otras mujeres han alcanzado esos puestos les da impulso. Queríamos enseñar, no solo a las embajadoras, sino a todos los puestos dentro de la embajada, porque todas aportan", explica la creadora de Junior Female Liders.

Junior Female Liders ha tenido varios encuentros con el ministro Albares. Cedida

De esta manera va naciendo una comunidad fuerte, con muchos tipos de referentes femeninos, lo que hace que las chicas jóvenes se interesen en los asuntos europeos, la diplomacia de los derechos humanos, seguridad, defensa…

"Las chicas de Junior Female Liders buscan posicionarse en la toma de decisiones en el ámbito internacional y llegar a espacios influyentes".

En definitiva, lo que une a todas estas jóvenes promesas es el factor común de defender la democracia porque, como afirma Alejandra Fernández, "ellas tienen muy claro su aportación al panorama internacional en general, pero necesitan personalizarlo porque ver casos reales les da mucho poderío".

Contra las barreras de género

"Me he encontrado pocas barreras de género porque este proyecto está siendo muy pionero. Además, hay muchas personas que desean el liderazgo femenino en este terreno", explica Alejandra Fernández. Y destaca: "Entienden que el liderazgo de una mujer va a ser bueno para todos y me ha sorprendido que son muchas veces los hombres los que aportan para que esto sea posible".

"Noto que en el ambiente político, en general, hay una clara ambición porque las mujeres consigan puestos de responsabilidad internacional, pero en la ciudadanía no tanto".

Por ello, otro de los objetivos de Junior Female Liders es mostrar ante los ojos de la sociedad que las mujeres jóvenes son también relevantes en materia internacional, que tienen ideas sólidas y son válidas para trabajar en las embajadas, el ministerio o el Parlamento Europeo.

De hecho, tan claros tiene sus objetivos Junior Female Liders (y tan pioneros son) que ya han recibido algunos reconocimientos por parte de las instituciones, prueba de que, una vez más, han conseguido romper la barrera de género: "Nos han otorgado varios premios, como el de Mujer e Igualdad y el de Responsabilidad Social Corporativa, pero también hay embajadas que reconocen nuestra innovación en este campo".