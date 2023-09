Beatriz Levin, de 'Greta y los Garbo' a productora : "Vivimos inmersos en una bella esquizofrenia"

"Una bella esquizofrenia" es como describe desde Los Ángeles a EL ESPAÑOL su día a día Beatriz Levin, la mitad del conocido matrimonio de productores [junto a Lloyd Levin] quiénes, desde Shadowplay Features impulsan distintos proyectos cinematográficos.

Ambos comparten vida profesional y personal. "Imagina, nosotros al ser matrimonio y trabajar juntos, hay días que pasamos de 'hay que hacer los deberes' [se refiere a sus dos hijas] o 'hay que hacer deporte'... a 'tenemos una llamada urgente con Londres o una reunión con Australia, es una bella esquizofrenia", describe Beatriz.

"Y, sin embargo", añade Lloyd, junto a ella en esta llamada, "trabajar juntos está resultando algo increíble y muy excitante, aunque en muchos sentidos nunca paramos, estamos en el cuidado de nuestras hijas y también pendientes de ideas profesionales, pero ¡funciona!, por eso estamos tan contentos".

Si Lloyd Levin era ya conocido internacionalmente por haber impulsado blockbusters como Lara Croft, Hellboy, Watchmen o Booggie Nights, y Beatriz era archiconocida en España por su carrera artística como cantante e imagen del grupo vallisoletano Greta y los Garbo, ahora esta power couple [pareja poderosa], como ella misma define su unión, combina sus talentos en lo profesional y en lo personal.

"Yo tenía este lado artístico que bien conocéis", explica ella por teléfono, "quizá una intuición para el arte, pero ahora creo que hemos logrado un equilibrio maravilloso, tenemos dos visiones que se complementan, están muy bien combinadas y no dejan de llegarnos grandes proyectos".

"Cuando se consiguen resultados", añade Beatriz, "cada éxito es como un balón de oxígeno. Sobre todo cuando se trata de producción independiente como la que nosotros hacemos, y cuando lo que nos proponemos es con la ilusión de llegar al gran público".

Para ella es fundamental también el equipo que han formado en los últimos años, en el que están integrando “a personas de diferentes culturas, eso es importante, escritores de todas partes, ayudantes de producción con diferentes formaciones y experiencias profesionales”.

Su clave del éxito consideran que está en ser capaces de “encontrar historias únicas, pero historias que puedan contar algo que realmente conecte de forma especial con la audiencia, que toque”, explica Lloyd. Menciona como ejemplo Da 5 Bloods, una de sus producciones recientes con gran éxito, “aunque cada película es una oportunidad”. Luego, radica también en “la calidad de los directores” con los que trabajan.

A este deseado matrimonio de productores, ahora objetivo de miles de personas que quieren llevar a cabo sus proyectos, incluyendo a las plataformas audiovisuales, les interesan especialmente “aquellas historias que muestran y enfatizan que la gente tiene más en común de lo que parece, por encima de sus diferencias, y que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Lo que compartimos es siempre más, por encima de las circunstancias y de nuestro pasado”, dice él.

Se refiere Lloyd a un ejemplo concreto, The Mauritanian, un film reciente que relata “la relación entre un judío liberal abogado, del ala derecha, y un musulmán sospechoso de terrorismo… pues resulta que, pese a lo que pueda parecer a priori, con esta descripción, ambos tendrán en común más de lo que parece. Estas narrativas no sólo enganchan, sino que crean puentes entre las personas y permiten reflexionar sobre conflictos actuales”.

La construcción de los personajes en estas historias de contrastes es de especial importancia, “da igual que se trate de un drama, o de un superhéroe”, explica Lloyd, “los personajes son lo que finalmente queda en la mente. Son el mensaje. Cuando leemos un libro, un guion, nosotros siempre necesitamos que se encuentre algo que haya tocado nuestras almas, y ahí están los personajes para conseguirlo. Hoy en día, todo el mundo quiere separarnos, pero tenemos que estar más juntos que nunca, conectar unos con otros, y el cine debe contarlo”.

En estos días están viajando para cerrar los acuerdos de inversión para dos nuevos proyectos, The Last Piano In Afghanistan y The Salt Path, en proceso de producción, ambos reúnen estrellas internacionales como Jason Isaacs (Harry Potter) y Gillian Anderson (Expediente X).

En paralelo, en exclusiva, avanzan lo que promete ser un nuevo bombazo para Netflix, Gordon Hemingway: “una especie de superhéroe, que sorprenderá… estamos muy contentos. Y esperamos poder seguir trayendo a la vida muchos proyectos que sirvan para darnos luz”, termina Beatriz, antes de despedirse para subir, junto a su marido y socio, a un avión.

