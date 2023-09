Priscilla Presley produce, Coppola dirige: después de 'Elvis' llega la versión femenina de la historia

A sus 78 años, Priscilla Presley es una de las mujeres cuya biografía ha ocupado más líneas de la historia social de los medios en América: no en vano, Graceland es, después de La Casa Blanca, la segunda casa más visitada de Estados Unidos. Ahora, sorprendentemente, la propia Priscilla se convierte en productora ejecutiva de la nueva película sobre su vida, dirigida por la Sofía Coppola.

“Estoy muy nerviosa porque se trata de mi vida", ha declarado la exmujer del artista más famoso de la historia a Hollywood Reporter sobre este film con su nombre. La cinta se presenta hoy, día 4 de septiembre, en el Festival de Cine de Venecia y se espera que llegue a la gran pantalla a finales de octubre. "La gente está mirando, están viviéndolo contigo, y esperas y rezas para que lo entiendan. Tienen tus sentimientos, tus heridas, tu sensibilidad”, declara.

Según parece, Priscilla Presley era fan de la 'oscarizada' directora desde que vio la película Lost in Translation (2003). Para este proyecto, Sofia Coppola, que llevaba una temporada sin dirigir, se ha basado en un libro biográfico de Priscilla Presley publicado en 1985, un memoir titulado Elvis and Me, sobre el cual se realizó ya en 1988 una versión en forma de miniserie de televisión con poco éxito.

Empatía entre estrellas

En el proceso de dirección, ha declarado la hija de Francis Ford Coppola a Hollywood Reporter, más que “una historia jugosa y glamurosa”, lo que le sorprendió fue encontrar que “conectaba emocionalmente con ella". La afamada directora se pudo familiarizar con las vivencias de Priscilla: "Pensé que iba a ser una aventura divertida y me sorprendió lo identificable que era su historia”.

¿Por qué razón le interesó tanto el proyecto? Como con Las vírgenes suicidas (1999), Lost in Translation (2003) y María Antonieta (2006), Priscilla es de nuevo un singular relato femenino, esta vez para describir cómo es vivir en el entorno de un artista con éxito. “Sé lo que es estar dentro de una familia del mundo del espectáculo”, ha declarado Sofía Coppola al mismo medio. “Al crecer, la gente te mira de una manera diferente. Y también al vivir en una casa con mi padre, esta gran personalidad, un gran artista, gran parte de nuestra vida gira en torno a eso”.

Durante un ajustado rodaje de un mes aproximadamente en Toronto, se han reproducido para la película fragmentos de Las Vegas, Graceland y Alemania. A diferencia de otros biopics recientes, aquí no se ha contado con superestrellas en el casting; Cailee Spaeny hace el personaje principal, por recomendación de Kirsten Dunst, estrella habitual de Coppola y Jacob Elordi es Elvis Presley.

Otra curiosidad es que la película no incluye en su banda sonora las canciones originales, lo cual resulta, en palabras de Sofia, en una propuesta “más creativa” que es incluso anacrónica con algunos temas musicales, abriendo con un cover de los Ramones del año 1980.

Conocer al rey del Rock n'Roll"

Según parece, la canción Personal Jesus del grupo musical Depeche Mode está inspirada precisamente en la relación Priscilla con Elvis, un tipo de relación claramente desigual en la que una de las dos personas sólo acepta que se la idolatre. La película Priscilla contiene ejemplos de comportamientos, hoy cuestionables, desde el inicio de la relación (cuando se conocieron, ella tenía 14 y Elvis 24).

Priscilla había nacido el 24 de mayo de 1945 en el emblemático barrio de Brooklyn (Nueva York). Su padre, piloto de la marina, había fallecido en un accidente aéreo, la primera tragedia de su vida. Con su padrastro, el oficial Paul Beaulieu, iría a vivir a Alemania, donde conocería a Elvis.

Según parece, el día que se encontraron, Presley ya cantó para Priscilla, que quedó enamorada, y decidió que se casarían algún día. Con su magnetismo, convenció a la familia de la joven para esto y, tras una relación a distancia telefónica, la adolescente llegó en avión a la costa Oeste de Estados Unidos con menos de 18 años.

Tras una época de escalada en los excesos, como explica López Poy, uno de los biógrafos de Elvis, fue en mitad de una etapa de una cierta mediocridad cinematográfica, cuando ‘el Rey’ decidió casarse, entregándole un anillo para pedirle matrimonio a su novia a finales de 1966.

Graceland

Ya en Graceland, pronto anunciarían que serían padres de una hija, Lisa Marie. El matrimonio se degrada por culpa de los excesos y las adicciones, hasta que fue la propia Priscilla la que pidió parar aquella dinámica, sobre todo por su hija, algo que se retrata en el galardonado biopic del músico, Elvis (2022).

Los Presley se separaron el 23 de febrero de 1972, entre millones de noticias sensacionalistas sobre las relaciones extramatrimoniales del cantante, después de que la propia Priscilla admitiera que también ella había mantenido algún tipo de relación con un instructor de kárate, Mike Stone.

Sería en noviembre de 2016, cuando Priscilla decidiría hablar para el talk show británico Loose Women, un programa de ITV. En esa entrevista afirmaría que la auténtica razón de su divorcio había sido “el cansancio, el hastío vital al que había llegado tras seis años de matrimonio con alguien que la mantenía anulada, que la obligaba a vivir por delegación, soportando siempre sus manías y excentricidades”.

Las tragedias de Priscilla

El declive de Elvis se acentuaría desde principios de los años setenta. La muerte de Elvis llegaría a Priscilla como una noticia maldita pero casi esperada durante largo tiempo. Antes de la ceremonia, cuentan sus biógrafos que Priscilla, Lisa, y la tía Delta se reunieron en la parte trasera de la casa Graceland. Priscilla nunca imaginó que, del círculo íntimo que despedía al cantante, sólo ella sobreviviría hoy en día.

Priscilla tendría más adelante una relación de más de dos décadas con el guionista italiano Marco Garibaldi. Su hija sería un apoyo para ella. Sin embargo, la tragedia no abandonó esta casa: Benjamin Keough, el nieto de Priscilla, se suicidaría repentinamente, con 27 años, en 2020. Su familia lo enterró también en Graceland, junto a los cuerpos de su abuelo y bisabuelos.

Esta muerte fue un enorme golpe para su madre y su abuela, con quienes tenía una relación muy cercana. Lisa Marie, madre además de dos niñas gemelas, Harper y Finley [hijas del músico Michael Lockwood], pasó por un largo y complicado divorcio tras diez años de convivencia y una intensa batalla legal por la custodia de ambas, explican sus biógrafos.

Durante la producción del film Priscilla (2023), la tragedia volvió a sacudir de nuevo a la familia de la actriz y empresaria estadounidense. Lisa Marie Presley, su hija, ciencióloga y presidenta de la Elvis Presley Charitable Foundation, falleció a los 54 años en Los Ángeles a comienzos de este año. La única hija de Elvis y Priscilla ingresó en un hospital tras ser atendida de emergencia, y todo apuntaba a que podría salvarse, como describieron los medios locales, pero no lo hizo.

Ahora, Priscilla mostrará su vida y sentido de la resiliencia vital en esta nueva película de Sofía Coppola: una biografía, sin duda, de película.

