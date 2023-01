7 de 10

Kate Garry Hudson (Los Ángeles, California, 19 de abril de 1979) es hija de la ganadora de un Oscar, Goldie Hawn y del actor, Bill Hudson. La actriz ganó popularidad en 2001 cuando consiguió la nominación a los Oscar y un Globo de Oro por la película Casi famosos, en la categoría de mejor actriz de reparto. Desde entonces, ha actuado en muchas películas como How to Lose a Guy in 10 Days (2003), The Skeleton Key (2005), You, Me and Dupree (2006), Raising Helen (2004), Como locos...a por el oro (2008) o Guerra de novias (2009).

Según sus padres, que se separaron año y medio después de su nacimiento, confesaron que iban a llamarla Florencia, pero al conocer la historia de una diva del oeste llamada así, decidieron cambiar de opinión. Tras el divorcio, se trasladó a Colorado con su hermano, su madre y Kurt Russell, el popular actor y nuevo novio de ésta del que Kate ha dicho: "mi padre biológico no me conoce y considero a Kurt Russell como mi padre".

La actriz, que es dueña de una marca de ropa deportiva, otra de vodka y una de cosmética, durante la pandemia grabó un disco, una espinita que arrastraba desde que tenía 19 años, edad en la que empezó a componer, y que promete lanzar este 2023. También ha intervenido en Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (2022), que se puede ver en Netflix.