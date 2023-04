¿Qué fue de Greta y los Garbo?: Así es su vida dos décadas después de retirarse de la música

La música de los 90 sigue teniendo mucha repercusión en el panorama musical actual. Tanto es así, que, además de haber profesionales que encuentran su inspiración en las canciones más míticas de esa época, son muchos que los que siguen recordando con nostalgia los temas más sonados y los grupos más destacados de aquellos años.

Es el caso de Greta y los Garbo, un grupo musical que nació en Valladolid en 1989 gracias a tres hermanas, Beatriz (voz solista), Belén y Sara González (coristas), quienes comenzaron esta aventura junto a Ignacio Gómez, comúnmente conocido como Nacho Melody (teclados), que formó parte de la banda hasta 1994.

Greta y los Garbo ha llegado a estar considerado como uno de los mejores grupos de música españoles de la década de los 90. Su seña de identidad y lo que le diferenciaba del resto de solistas y grupos de la época era su facilidad para cantar en castellano canciones de estilos americanos como el funky y el soul, y entre sus canciones más conocidas se encuentran '¡Menuda fiesta!', precisamente, el tema que le brindó al grupo la popularidad necesaria como para poder consolidarse en el espectro musical, 'Hay noches que sueño', 'Pienso tanto en ti', 'Quiero volar' o Vuelvo a ti', entre otras.

También llegaron a realizar los coros en varios temas de uno de los discos de Miguel Bosé, a grabar un dúo con Raphael y a poner voz tanto a la banda sonora de Compañeros, una serie de televisión muy conocida en su momento, como a la primera edición del programa Gran Hermano.

En 2002, cuando habían pasado 13 años desde su creación, Greta y los Garbo se disolvió. Con ello, sus integrantes pusieron fin a una etapa musical llena de éxitos para inciar nuevas vidas alejadas, casi en su totalidad, del foco mediático.

Este es uno de los motivos por los que, desde entonces, ha sido poco o nada lo que se ha escuchado hablar de las tres hermanas, las cuales siguen estando muy unidas, aunque no musicalmente.

Sí es cierto que desde hace un tiempo la familia González ha vuelto a acaparar muchas miradas gracias a Sara Blanco, la matriarca del clan. Esta es una mujer de 91 años que se ha convertido en una influencer de éxito desde que decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales bajo el nombre de 'Sara is in the Kitchen', con el único objetivo de compartir su experiencia personal como víctima del Párkinson. Ahora, no solo es la imagen de la enfermedad, sino que también es todo un referente de moda y belleza.

Sin embargo, gran parte de la atención se ha concentrado en la figura de Sara, en lugar de en la de sus hijas, lo que explica que sean muchos los que se sigan preguntando que habrá sido de ellas y qué vidas llevarán en la actualidad.

Se trata de un enigma que EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido resolver tras una entrevista con Beatriz, la que muchos conocen como Greta. Ella ha sido la encargada de aclarar a qué dedican sus días tanto ella como sus dos hermanas.

En este sentido, ha reconocido que en lo que a ella se refiere, desde que dejó la música siempre ha trabajado como productora de cine: "Ahora estoy en Hollywood, vivo allí con mi marido, Lloyd Levin, que es uno de los grandes productores de cine de Hollywood, y con nuestras dos hijas, Meriem India y Lola; y soy productora de cine", ha revelado.

Beatriz González, vocalista de Greta y los Garbo

Música hace tiempo que no hace, pero el éxito le ha seguido acompañando tanto en lo relacionado con la gran pantalla, a través de "un montón de premios" que ha recibido con sus últimas películas; como en el mundo de la moda, ya que hace años creó una línea de moda "tipo caftanes" con su hermana Belén denominada Les Bohémiens: "Nos fue muy bien y fue una experiencia muy bonita que, aunque ahora mismo está parada, seguro que retomaremos. Lo que pasa es que ahora estamos con varias producciones a nivel internacional allí en Los Ángeles y apenas tenemos tiempo", ha explicado.

Actualmente, Beatriz está inmersa en la preproducción de sus dos próximas películas, 'The Salt Path' en el sur de Inglaterra y 'Gordon Hemingway', un superhéroe "que nos llevará hasta Marruecos, Sudáfrica y Etiopía".

Al igual que ella, Belén también vive en Los Ángeles y está metida de lleno en el mundo de cine. Ella trabaja mano a mano con su hermana y con el marido de esta en la producción de los proyectos cinematográficos en los que deciden embarcarse. Pero no solo eso, sino que también es una especialista en cine documental y "una fantástica directora de cine" que, además, organiza talleres en muchos países del mundo.

Belén González, corista de Greta y los Garbo

La vida de Sara nada tiene que ver con la de sus hermanas, ya que, aunque sigue muy unida a ellas, esta, a nivel profesional, se dedica al mindfulness y al yoga: "Es una profesora y terapeuta increíble y muy reputada", dice su hermana sobre ella. Además, trabaja con niños "con autismo y capacidades diferentes" y, al igual que Beatriz y Belén, "también viaja por todo el mundo para compartir sus conocimientos" en las diferentes clases que va impartiendo por diferentes destinos: "Trabaja con varios colegios repartidos por el mundo y lleva esta experiencia del yoga, la alimentación y el mindfulness a padres y educadores". Ella también vive en el extranjero, pero no en Los Ángeles como sus dos hermanas.

Sara González, corista de Greta y los Garbo

Otra de las cosas que tienen en común las de Las Delicias es que siempre que pueden se escapan a Valladolid porque, además de que uno de sus hermanos reside en la ciudad, a ellas les encanta, pues les "supone recordar la niñez, las aventuras, la gastronomía...": "Es un vínculo familiar muy bonito que siempre nos acompaña porque nos sentimos muy orgullosas y muy arraigadas a nuestras raíces", ha confesado. Sin embargo, hace unos dos años que sus apretadas agendas no les permiten regresar a la ciudad, de ahí que para las tres se haya convertido en una tarea pendiente que esperan poder llevar a cabo en el menor tiempo posible.

Aunque las tres llevan desconectadas de la música desde la disolución de Greta y los Garbo por su claro interés en reinventarse y en "seguir el camino que la vida nos ha ido señalando", lo cierto es que su pasado musical no ha dejado de formar parte de su día a día. Todas ellas siguen estando vinculadas a la que fuera su profesión gracias, sorprendentemente, a los fans y admiradores que luchan día a día por mantener vivo su legado: "Yo voy a hacer la compra y de repente suena una canción. Mi madre, que es la estrella ahora, está haciendo que nuestra música también vuelva, aunque gran parte del trabajo es de nuestros fans, que son muy leales, y que llevan toda la vida con nosotras. Es increíble tener gente así que sigue tu camino, que no se olvida y que sigue amando la música que hicimos", ha expresado Beatriz.

Por ello, se sienten tan orgullosas como agradecidas, ya que, aunque aquella etapa ya forma parte de su pasado, siguen recordándola con especial cariño. Las hermanas apostaron por el anonimato, para así poder tener más privacidad e intimidad, sin embargo, ellas consideran que la fama no les perjudicó en absoluto, sino todo lo contrario: "Nosotras siempre hemos llevado bien todas las etapas, tanto cuando estábamos en el foco, como ahora que estamos más alejadas. Simplemente era un sueño que estábamos realizando, pero no pensábamos que éramos más que nadie, ni la fama nos cambió, yo creo que al contrario, nos hicimos más sencillas, incluso", a lo que ha añadido: "En el anonimato podemos tener más privacidad e intimidad, pero en las dos etapas hemos estado bien".

Ahora bien, ¿se plantean un posible regreso de Greta y los Garbo? La respuesta es negativa, al menos de momento: "Por ahora no hablamos de posible regreso, quién sabe en un futuro, pero para que volviéramos a subirnos a un escenario haría falta que los astros se unieran y que tuviéramos ese momento las tres en nuestras vidas y poder llevarlo a cabo, y eso es complicado", ha aclarado Beatriz con total sinceridad. Por lo tanto, solo queda esperar a ver lo que va sucendiendo con el paso del tiempo y seguir disfrutando de la música que en su día llegó a colarse en los momentos más importantes de una buena parte de los españoles de la época.

Sigue los temas que te interesan