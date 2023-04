Después de salir de misa y dos meses antes: en este pueblo ya han votado y saben los resultados de las elecciones

En San Cristóbal de Cuéllar, Segovia, ya saben quién será su alcalde para los próximos cuatro años. No necesitan esperar a las elecciones del próximo 28 de mayo. Una tradición que surgió hace ya más de 40 años y que le convierten en un pueblo casi único. Aquí no hace falta campaña, precampaña ni mítines. Aquí todos los vecinos tienen la posibilidad de ser elegido como alcalde. No hay listas de paridad ni cremallera. Casi una imagen que nos evoca a la mítica Amanece que no es Poco de José Luis Cuerda donde se elegían por aclamación popular los cargos más importantes del pueblo entre todos los censados.

En este pueblo de 154 habitantes y muy cercano a Cuéllar, el domingo posterior a la convocatoria electoral y después de salir de misa, los habitantes de este municipio segoviano eligen a su alcalde para los próximos cuatro años, una tradición que se remonta a la puesta en marcha de la democracia en 1977 y que ha hecho que siempre gobierne una Candidatura Independiente. Una elección que es supervisada por el Juez de Paz. Todos los habitantes pueden ser votados, otra cosa es que posteriormente aceptan. Los más votados en esa elección previa, siempre que den su OK, integran la única lista de consenso que se presenta a los comicios municipales, dejando a un lado las ideas políticas de cada uno. Tomás Merino Zarzuela es desde hace más de 20 años (2003), aunque puede que en esta ocasión ceda el testigo porque en las votaciones realizadas el pasado 26 de marzo ganó Jorge. Ahora estará en sus manos.

La forma de operar es sencilla. Son llamados todos los vecinos del pueblo, normalmente, se hace en la escuela, y allí se vota al mejor candidato ofreciendo hasta cinco posibilidades. Aquí no hay siglas políticas, ni campañas previas. "El dicho de votar a la persona en las elecciones municipales cobra más importancia que nunca en San Cristóbal", asegura a este periódico Tomás Merino, el todavía alcalde si no se decide otra cosa. En este caso se vota a la persona, la más preparada para llevar la gestión del municipio. Así, se constituye la ‘Candidatura Independiente de San Cristóbal’, formada por diferentes ideas políticas, y se presentan formalmente a las elecciones municipales que será finalmente la elegida. El día 28 de mayo se vuelve a votar para hacerlo de forma oficial, pero los resultados tienen que ser los mismos. Aunque en la papeleta habrá que votar solo a cuatro representantes para evitar empates.

Como se puede ver en la imagen adjuntada del año 2019. Este sistema ha permitido hasta ahora que siempre hubiera una candidatura "y nunca hemos tenido ningún problema", señala Merino. "Aquí está claro que gobierna la persona que quieren todos". De esta manera, ya se sabe que Jorge ha sido el más votado, pero ahora tendrá que decidir si quiere el puesto. Tomás el segundo en la lista. Así ocurre con el resto de los concejales. "Es una tradición de muchos años y creemos que somos el único pueblo de España, nos gustaría mantenerla más años", asegura.

Acta de las primarias de 2019

Esta elección ha provocado que por ejemplo el PP sea en uno de los pocos municipios de la Comunidad donde no tendrán representación el próximo 28 de mayo. “Es una tradición y nosotros la respetamos”, indicó el secretario autonómico, Francisco Vázquez.

