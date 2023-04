Los únicos trece municipios de Castilla y León donde no se podrá votar al PP el próximo 28-M

El Partido Popular estará en la practica totalidad de los municipios de Castilla y León. Aunque la esperanza de su presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, era la de estar en todos, diversas circunstancias lo han evitado. Así, de los 2.248 que existen en la Comunidad se podrá elegir candidato en 2.235 ayuntamientos. Habrá representación en todas las provincias excepto en Burgos, con once, y Segovia, con dos. “Empezamos ganando las elecciones. Hablamos poco y hacemos mucho, no como otros”, ha asegurado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez en la presentación de candidaturas que ha tenido lugar en Valladolid junto al director del comité de campaña, Ángel Ibáñez.



De esos 13 pueblos, cada uno tiene su historia y sus circunstancias. En el caso de Segovia, serán San Cristóbal de Cuéllar, donde se juntan a la salida de misa y eligen a los cinco que tienen que ser los candidatos. “Una tradición que hemos querido respetar”, ha apuntado y Cabezuela, con 643 vecinos, y donde no hay lista de ningún partido y se tendrán que repetir las elecciones en seis meses. Por su parte de Burgos son Vadocondes, Sotillo de la Ribera, La Horra y Baños de Valdearados. En la zona oeste, Zarzosa de Rio Pisuerga, Palazuelos de Muñoz, en la zona de Lerma: Pinilla Trasmonte, Zael, Peral de Arlanza y Fontanilla de la Mata. Asi como, Trespadarme, con casi 700 habitantes.

El PP presenta 13.548 candidatos, más 1.141 a juntas vecinales o pedáneos, lo que supone 15.000 candidatos sin contar los suplentes, precisó Vázquez, que ha afirmado “el orgullo” y “la fortaleza” del partido, a la vez que subrayó que las personas de su partido están “más animadas” que hace cuatro años. En este momento, el secretario ha mandado un mensaje al PSOE, sin dar nombres, a otros partidos que "os dirán" por los medios de comunicación, "que llevan muchas candidaturas y no a va coincidir", ha indicado que se vea el número de listas cuando se publiquen en el BOE.

Vázquez ha realizado el perfil del candidato y en su mayoría son anteriores representantes del PP aunque ha reconocido que se han aglutinado “algunos” ex de Ciudadanos, “les abrimos las puertas pero no hemos hecho campaña para que vengan”, ha matizado. Además ha asegurado que no ha habido fuga de candidatos a otros partidos, Vox no ha pescado ninguno en sus listas.

Así, en Avila se cubrirán 248 municipios, en Burgos 360, León 211, Palencia 191, Salamanca 362, Segovia 207, Soria 183, Valladolid 225 y Zamora 248, para un total de 2.235. “Salimos a por todas, el PP ha demostrado que no insulta, no tiene la verborrea de otros que se les va la fuerza por la boca, pero ha demostrad su fortaleza. Somos el partido de Castilla y León. Somos el partido de la gente”, ha zanjado Vázquez.

