El pueblo de Segovia que no votará en las municipales: no se ha presentado nadie

Cabezuelas, en Segovia, todavía no sabe si tendrá que repetir las elecciones en los próximos seis meses. A fecha de hoy, nadie ha presentado candidaturas en este municipio de 650 habitantes, según ha confirmado el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez. Ni PP ni PSOE ni partidos alternativos. En caso de que no haya candidaturas, se aplazarían los comicios seis meses.



En estos momentos, este pueblo está dirigido por la alcaldesa del PSOE y también senadora, Ana Agudíez. Desde el partido no se han dado explicaciones de por qué no se presenta. Habrá que esperar mañana a la publicación en el BOE para comprobar si no hay ni del PSOE ni del PP.



El PSOE ganó las elecciones en Cabezuela en 2019, con la lista encabezada por Ana Agudíez, con cuatro concejales y el 53,77% de los votos. El PP consiguió dos concejales, con casi el 27 por ciento de los votos, y Ciudadanos, un edil, el 18,4 por ciento de los votos.

