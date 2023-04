Las acusaciones cruzadas sobre la situación de la sanidad pública monopolizan el pleno de las Cortes

El pleno de las Cortes de este martes ha estado monopolizado por las acusaciones cruzadas entre la oposición y los miembros del Gobierno de la Junta acerca de la situación de la sanidad pública en la región. En un pleno más sosegado de lo habitual, y en el que no se ha caído en las descalificaciones personales que si que han estado presentes en la Cámara en otras sesiones, el PSOE ha cumplido su palabra y ha iniciado la "ofensiva" en defensa de la sanidad pública que anunciaba este mismo lunes en rueda de prensa.

El mayor envite parlamentario lo han protagonizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz socialista, Luis Tudanca, que ha afeado al jefe del Ejecutivo que busque "donativos" para mantener la sanidad mientras que Mañueco ha recriminado que trate de generar "ruido electoral" con la cuestión sanitaria. El consejero del ramo, Alejandro Vázquez, también ha protagonizado varios intercambios dialécticos con procuradores socialistas y de los partidos provinciales que han cargado contra la gestión sanitaria de la Junta.

Por otro lado, consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha exigido al PSOE que haga de interlocutor con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para establecer un marco normativo nacional de ayudas ante la sequía mientras que Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha acusado al Gobierno autonómico de no cumplir el Estatuto. El representante de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha enzarzado con el consejero de Industria, Mariano Veganzones, a cuenta de la transición ecológica en el sector de la automoción, calificando al Ejecutivo autonómico de 'Coalición del Hollín'.

Mañueco a Tudanca: "Está convirtiendo a su partido en el partido de las espantadas"

El clásico uno contra uno entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición ha estado marcado por las acusaciones cruzadas acerca de la situación sanitaria de la región. "Mi Gobierno cree en la sanidad pública y trabaja por la sanidad pública. Es usted el que no cree en ella", le ha espetado Mañueco a Tudanca, que ha afirmado que Castilla y León "tiene el peor Gobierno de su historia".

El dirigente socialista ha cargado contra la Junta por haber "organizado un concierto y un cóctel benéfico" para apoyar el servicio de pediatría en Segovia. "La sanidad pública es un derecho y no es caridad ni beneficiencia", ha afirmado, acusando al Ejecutivo autonómico de "perdonar millones a los más ricos" y pretender que "den donativos" para arreglar dos habitaciones de pediatría en la capital segoviana.

Tudanca ha denunciado que la Junta lleva "desde 2007 prometiendo unidades de radioterapia", ha alertado sobre el "dramático peregrinaje" de los enfermos de Soria para recibir sus tratamientos y de la "privatización" del Hospital de Burgos. "La sanidad pública tiene que sufragarse con impuestos porque mientras piden estos donativos, las listas de espera siguen siendo interminables", ha señalado Tudanca, recordando que los MIR de Castilla y León "son de los peor pagados de España".

Mañueco ha acusado a Tudanca de haber convertido al PSOE en "el partido de las espantadas" y le ha recriminado que no acuda cuando le tiende la mano para llegar a un Pacto por la Sanidad. "Un pacto se negocia, no se impone, usted solo quiere la bronca", le ha espetado, acusándole de querer "ruido" para mejorar sus intereses electorales "que cotizan muy a la baja".

Y ha negado la situación expuesta por Tudanca, recordando que la sanidad pública de Castilla y León cuenta con el presupuesto "más alto de la historia", que es la comunidad que "menos concierta con la privada", incrementando un 17% los profesionales desde 2010 y bajando la lista de espera "en un 15%". "Somos la tercera comunidad con menor demora y con el número mayor de profesionales por cada 1.000 habitantes", ha asegurado, exigiendo al Gobierno central que impulse una convocatoria extraordinaria de plazas MIR.

Salud mental, transporte sanitario y "beneficiencia"

Los miembros del Gobierno de la Junta han mantenido también envites con los partidos provinciales acerca de la situación sanitaria de sus provincias. Preguntado por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, acerca de la situación de la salud mental, Mañueco ha apostado por abrir "un gran debate". "Estamos actuando con seriedad, con rigor y ejerciendo el liderazgo", ha afirmado, presumiendo de la promesa de 100 orientadores docentes, de la atención a personas mayores con teleasistencia avanzada y de los profesionales de enlace y referencia en cada una de las áreas de salud. Soria Ya: unidad de radioterapia antes de 2023,

Yolanda Sacristán, del PSOE, ha interpelado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, acerca del nuevo contrato de transporte sanitario en la Comunidad. "La llegada de las nuevas ambulancias es absolutamente imprescindible", ha afirmado. Vázquez le ha respondido que la Junta "cumple con la ley" y ha recordado que en el mes de febrero ya informó de que el adjudicatario "disponía de un periodo de tres meses para poner a disposición los medios materiales y personales", presumiendo del aumento del 87% en los recursos económicos destinados a la prestación de este servicio.

El procurador socialista José Luis Vázquez ha acusado a la Junta de "tratar mal" a Castilla y León y les ha recriminado que "recurra a la beneficiencia". "Nuestra gente padece su incapacidad para gestionar de forma eficaz los recursos de los que dispone", ha afirmado el socialista, aludiendo, además, al "agujero negro del hospital privatizado de Burgos". El consejero de Sanidad le ha acusado de "manoseo de la sanidad y cinismo oportunista". "No les preocupa nada la sanidad, para ustedes es solo un objeto para la demagogia", ha zanjado.

Dueñas exige al PSOE que haga de interlocutor con Planas

El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha exigido al PSOE que haga de interlocutor con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para establecer un marco normativo nacional de ayudas ante la sequía. "Este Gobierno está preocupado y la Junta está estudiando las ayudas y apoyos que se adoptarán para dar una respuesta coordinada en apoyo de nuestro sector productor", ha añadido Dueñas. El socialista Juan Luis Cepa ha recriminado a la Junta que "eche la culpa de la sequía a Pedro Sánchez". "No hay planificación, se prometen ayudas que luego no se financian y no creen en el sector", le ha espetado a Dueñas, que ha presmudo de los 20 millones de rebaja fiscal, de los que "10 los aporta la Junta", para agricultores y ganaderos.

Veganzones: "Una transición forzada nunca será justa"

El consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, y el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se han enzarzado a cuenta de la transición ecológica en el sector de la automoción. Veganzones ha recriminado a Igea el voto favorable de los liberales europeos al fin de la comercialización de los coches de combustión en 2035 en Europa. "Antes de votar hay que pensar lo que se vota y no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena de la Agenda 2030", le ha dicho.

Igea, por su parte ha acusado al Gobierno autonómico, al que ha calificado de 'Coalición del hollín', de "apostar por la combustión" y de estar "perjudicando seriamente a la industria del automóvil", mientras Veganzones ha alertado de la necesidad de que la transición sea "justa". "Una transición forzada nunca será una transición justa, necesitamos plazos adecuados y estudio de soluciones", ha zanjado.

Sigue los temas que te interesan