El Grupo Mixto solicita la comparecencia de Mañueco en las Cortes para explicar sus medidas contra la sequía

El próximo martes y miércoles las Cortes de Castilla y León se engalanan para una nueva sesión plenaria, con varias iniciativas de cariz nacional, como viene siendo habitual durante los últimos plenos. Vox presentará una Proposición No de Ley (PNL) instando al Ejecutivo central a endurecer las plenas por el delito de ocupación y a facilitar los desalojos en un máximo de 48 horas mientras que el PP impulsará una iniciativa para instar al Gobierno a deflactar el IRPF y otra en relación a la nueva Ley de Universidades.

El Grupo Mixto, por su parte, solicitará la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que explique sus medidas contra la sequía y también de los consejeros de Medio Ambiente y Agricultura, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Gerardo Dueñas, sobre sus iniciativas en esta materia. El PSOE, por su parte, presentará una PNL instando a la inclusión de la salud bucodental en la sanidad pública y dos mociones sobre servicios públicos locales y prevención y extinción de incendios.

Hierro: "Es inconcebible la normalidad con la que se trata la ocupación en España"

El procurador de Vox David Hierro ha presentado la Proposición No de Ley (PNL) que llevará la formación al pleno de las Cortes en materia de lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. En concreto, en la iniciativa se insta al Gobierno a endurecer las penas del delito de usurpación, a dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra este delito, a permitir que el inmueble sea desalojado en un máximo de 48 horas y a impedir que un ocupa ilegal pueda empadronarse en una vivienda que es ilegítimamente poseída.

También se insta a la Junta a establecer una línea de ayudas para las personas afectadas por un delito de usurpación, a dotarlas de apoyo jurídico a través de convenios con los Colegios de Abogados y a una promoción de convenios con empresas energéticas para que las víctimas no tengan que pagar los gastos ocasionados por los ocupas durante los periodos de ocupación.

"Es un hecho grave que afecta a nuestra sociedad y esperamos que sea apoyada por unanimidad", ha señalado Hierro, advirtiendo de que las formaciones que no apoyen la iniciativa estarán yendo "contra uno de los pilares básicos de la sociedad occidental", el derecho a la propiedad privada. El procurador de Vox ha calificado como "inconcebible y alarmante" la "normalidad" con la que se trata la ocupación en España y ha cargado contra las "políticas nefastas" de vivienda del Gobierno de Sánchez.

Hierro ha contrapuesto la acción de la Junta, dotando de más de 400 millones el aval para la compra de vivienda a más de 40.000 jóvenes o con la medida rebaja del 20% para la compra de vivienda pública rural. "El Gobierno de Castilla y León es un ejemplo para toda España y para el resto de comunidades autónomas", ha afirmado, presumiendo además de las políticas de "supresión del gasto superfluo" impulsadas por el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones de Vox, con la supresión de tres cargos políticos que "suponen un ahorro de 220.000 euros al año a las arcas públicas" y la reducción del presupuesto del Serla en más de 600.000 euros al año.

"Eso supone que los castellanos y leoneses se van a ahorrar la cantidad de 3,3 millones de euros y todos los castellanos y leoneses están de enhorabuena", ha asegurado. Hierro ha alertado de que en España se ocupan "algo más de 47 viviendas al día" aunque ha reconocido que la situación en Castilla y León no es tan alarmante como en otras zonas del país. Con todo, ha señalado que se ha producido un incremento de hasta un 62,6% en este fenómeno delictivo, con 249 viviendas ocupadas en la región. El procurador ha destacado, además, que el punto 18 del acuerdo de Gobierno con el PP hacía referencia a la lucha contra la ocupación ilegal y a la protección de las víctimas.

Hierro se ha pronunciado acerca de la comparecencia de Mañueco y de los consejeros de Medio Ambiente y Agricultura solicitada por el Grupo Mixto para que expliquen sus medidas para afrontar la sequía. "Veremos cual es la predisposición de los consejeros y del presidente para comparecer y estudiaremos el caso debidamente", ha zanjado.

De la Hoz exige al Gobierno que desarrolle "una política fiscal favorable"

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha destacado que en el próximo pleno se convalidarán los decretos-leyes de las 35 horas para los funcionarios de la Junta y sobre el operativo de incendios y ha confiado en contar con el "respaldo unánime" de los grupos, o al menos de la mayor parte de ellos. Además, los populares presentarán dos PNL, una pidiendo al Gobierno la deflactación del IRPF y otra sobre la Ley de Universidades.

De la Hoz ha recordado que los precios "han subido más que los salarios y además pagamos más impuestos" y ha abogado por reducirles. El portavoz popular ha puesto como ejemplo el caso de Castilla y León, donde se bajó el tipo mínimo del 9,5 al 9%, con "un impacto de 70 millones" en las declaraciones. "Le pedimos al Gobierno que copie a Castilla y León y que equipare los tramos estatales a los autonómicos", ha señalado, asegurando que eso implicará un "nuevo ahorro".

Además, ha exigido al Gobierno que desarrolle una política fiscal favorable para el medio rural y que "deje de hacer el ridículo con el sainete del Bono de Alquiler Joven". En cuanto a la segunda iniciativa, De la Hoz ha denunciado que el Gobierno "ha cedido a los independentistas catalanes y vascos para cargarse el sistema universitario" desregulando el sistema "para que tengamos 50 sistemas, uno por universidad, y a la vez coartando la autonomía de las universidades para incrementar el control político sobre las mismas". "Esto es una aberración que va a provocar un perjuicio a la investigación, a la docencia y a los estudiantes", ha afirmado.

El portavoz popular ha pedido al Gobierno que "no perjudique" al personal docente e investigador funcionario no dando cabida a las agencias autonómicas y manteniendo la capacidad y la influencia en la acreditación de la agencia nacional. "Lo que planteamos al Gobierno es que en la aplicación y desarrollo de este bodrio no se perjudique aún más a las universidades de Castilla y León", ha añadido.

Con respecto a la solicitud de comparecencia de Mañueco, ha asegurado que su formación va "a lo importante". "Ayer ha habido una reunión en el Ministerio de Agricultura y nos queda esperar que el Gobierno se tome en serio la sequía y no lo utilice para enarbolar políticas de ecologismo de salón", ha señalado. El portavoz ha abogado por actuar de forma conjunta y "no desde el sectarismo" y por implicar a la UE en una política que permita paliar los efectos de la falta de agua. Además, ha asegurado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, es "el único que se salva del sectarismo radical" del resto de ministerios.

El PSOE pedirá que se incorpore la salud bucodental a Sacyl

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha informado de que su grupo presentará dos interpelaciones sobre deporte y brecha digital en el próximo pleno. Además, llevarán dos mociones instando a mejorar la prestación de los servicios públicos locales, que ha definido como "elementos fundamentales para la calidad de vida de los ciudadanos" y una mejora de la financiación local. La segunda moción versará sobre prevención y extinción de incendios. "Tenemos el operativo más cualificado y efectivo y es el peor dotado en medios y condiciones de España. El contenido de esta moción responde a las demandas de estos profesionales", ha señalado.

Por otro lado, los socialistas llevarán al pleno una PNL instando "a que se incorpore la salud bucodental a la cartera de servicios públicos". "Para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a una atención bucodental digna y que no haya discriminación en función de donde nazcan ni de su capacidad económica", ha señalado. En cuanto a la solicitud de comparecencia de Mañueco por parte del Grupo Mixto se ha mostrado de acuerdo y ha recordado que el Grupo Socialista pidió "un fondo extraordinario" para afrontar los problemas que acarrea la sequía a los agricultores y ganaderos.

Igea: "Nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo catastrófica"

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha anunciado que el Grupo Mixto ha registrado una solicitud de comparecencia del presidente de la Junta para que explique en las Cortes "qué medidas va a tomar ante la emergencia climática que supone la sequía" en la Comunidad. "Nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo catastrófica. Es el abril más seco desde que existen registros, con temperaturas muy elevadas y previsiones de falta de lluvia en los próximos meses", ha concretado Igea.

El procurador ha denunciado, además, que mientras esta situación se produce, los miembros del Ejecutivo autonómico "se ríen y banalizan el cambio climático". "Es urgente que los gobernantes de esta Comunidad abandonen su política cortoplacista, el populismo medioambiental y nos expliquen que es lo que van a hacer", ha señalado, recalcando que esta cuestión va a ser el eje político "más importante" en los próximos años y pidiendo a Mañueco que "deje de caminar arrastrado por Gallardo".

Además, ha anunciado que también van a solicitar las comparecencias en comisión del consejero de Medio Ambiente y del de Agricultura, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Gerardo Dueñas, para que expliquen "que medidas van a tomar a este respecto". "Esta es la urgencia política del mundo y tenemos los peores políticos en el peor momento", ha zanjado.

Fernández acusa a la Junta de "inacción" ante la sequía

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha hecho referencia en su intervención en la Junta de Portavoces a la iniciativa de solicitud de comparecencia del presidente Mañueco para que "dé explicaciones" sobre lo que ha calificado como "el principal problema que tenemos en el mundo". "Todos los grupos deberíamos tener como principal preocupación la lucha contra el cambio climático y la Junta no está haciendo nada a este respecto", ha afirmado.

Fernández ha denunciado que la Junta no lleva a cabo "ningún tipo de medida" para luchar contra el cambio climático y ha recordado que en el seno del Gobierno está Vox "que dice que el CO2 no contamina". "Veremos a ver que responde y que explicaciones nos da ante la alarmante inacción del Ejecutivo autonómico", ha señalado.

También ha alertado el representante de Unidas Podemos de la "alarmante" situación de los jóvenes de Castilla y León. "Según los últimos datos, uno de cada cuatro está en riesgo de pobreza, el 25,8% tienen situación económica vulnerable, siete puntos más, y ante ello la Junta no está haciendo absolutamente nada", ha afirmado.

Fernández ha denunciado que los jóvenes de la Comunidad "son los que más tardan en emanciparse de todo el país" y ha cargado contra la "gestión errática y calamitosa de la Junta de las ayudas del Gobierno". "La Junta tenía que haber atendido a criterios de renta, cosa que no ha hecho y es injustificable. Sin jóvenes no hay futuro", ha concluido.

